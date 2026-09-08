Szingapúr kormánya bejelentette, hogy megemeli a miniszterek és a tisztviselők éves fizetését. Ez érinti a miniszterelnököt is, aki már most is a világ legjobban fizetett politikai vezetője.

Fizetésemelést kap a világ legjobban fizetett miniszterelnöke, Lawrence Wong Fotó: THOMAS DE CIAN / NurPhoto

A döntés értelmében Lawrence Wong miniszterelnök éves fizetése 1,4 millió szingapúri dollárral (körülbelül 344,76 millió forinttal) emelkedik. Wong közölte, hogy a többletet a következő öt évben teljes egészében jótékonysági célokra ajánlja fel.

A kormányfő azzal indokolta a lépést, hogy a magasabb bérek elengedhetetlenek a tehetséges szakemberek politikába vonzásához. A kormány korábban rendszeresen azzal érvelt, hogy a kiemelkedő miniszteri fizetések hatékonyan szorítják vissza a korrupciót. A bejelentés ugyanakkor heves bírálatokat váltott ki Szingapúrban, ahol a lakosságot jelenleg a növekvő megélhetési költségek és a munkahelyi bizonytalanság foglalkoztatja.

Még mielőtt a fizetésemelése életbe lépne, Wong messze a világ legjobban fizetett miniszterelnöke

Szingapúr miniszterelnökeként eddig évi 2,2 millió szingapúri dollárt (kb. 541,76 millió forintot) keresett, ami most több mint 60%-kal, 3,6 millió szingapúri dollárra (kb. 886,52 millió forintra) nő.

Összehasonlításképp: a nemzetközi rangsorban a második helyen John Lee hongkongi kormányzó áll évi mintegy 719 ezer dolláros (224,44 millió forintos) jövedelemmel, őt Guy Parmelin svájci elnök követi 606 ezer dollárral (körülbelül 189,05 millió forinttal).

Wong elismerte, hogy a miniszterek juttatásait sok kritika éri, mivel azok csillagászatiak az átlagpolgárok jövedelméhez képest - Szingapúrban a havi mediánbér 5775 szingapúri dollár (kb. 1,42 millió forint). Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy rendkívül nehéz meggyőzni a sikeres üzleti vezetőket és a magas rangú köztisztviselőket a politikai szerepvállalásról.

Összességében úgy vélem, ez jobb esélyt ad nekem és a jövőbeli miniszterelnököknek arra, hogy elkötelezett, rátermett szingapúriakat nyerjünk meg a köz szolgálatára, és a lehető legerősebb csapatot építsük fel az ország számára

- mondta a szingapúri miniszterelnök.