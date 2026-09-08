Fizetésemelést kap a világ legjobban fizetett miniszterelnöke

Szingapúr kormánya bejelentette, hogy megemeli a miniszterek és a tisztviselők éves fizetését. Ez érinti a miniszterelnököt is, aki már most is a világ legjobban fizetett politikai vezetője.
A döntés értelmében Lawrence Wong miniszterelnök éves fizetése 1,4 millió szingapúri dollárral (körülbelül 344,76 millió forinttal) emelkedik. Wong közölte, hogy a többletet a következő öt évben teljes egészében jótékonysági célokra ajánlja fel.
A kormányfő azzal indokolta a lépést, hogy a magasabb bérek elengedhetetlenek a tehetséges szakemberek politikába vonzásához. A kormány korábban rendszeresen azzal érvelt, hogy a kiemelkedő miniszteri fizetések hatékonyan szorítják vissza a korrupciót. A bejelentés ugyanakkor heves bírálatokat váltott ki Szingapúrban, ahol a lakosságot jelenleg a növekvő megélhetési költségek és a munkahelyi bizonytalanság foglalkoztatja.
Még mielőtt a fizetésemelése életbe lépne, Wong messze a világ legjobban fizetett miniszterelnöke
Szingapúr miniszterelnökeként eddig évi 2,2 millió szingapúri dollárt (kb. 541,76 millió forintot) keresett, ami most több mint 60%-kal, 3,6 millió szingapúri dollárra (kb. 886,52 millió forintra) nő.
Összehasonlításképp: a nemzetközi rangsorban a második helyen John Lee hongkongi kormányzó áll évi mintegy 719 ezer dolláros (224,44 millió forintos) jövedelemmel, őt Guy Parmelin svájci elnök követi 606 ezer dollárral (körülbelül 189,05 millió forinttal).
Wong elismerte, hogy a miniszterek juttatásait sok kritika éri, mivel azok csillagászatiak az átlagpolgárok jövedelméhez képest - Szingapúrban a havi mediánbér 5775 szingapúri dollár (kb. 1,42 millió forint). Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy rendkívül nehéz meggyőzni a sikeres üzleti vezetőket és a magas rangú köztisztviselőket a politikai szerepvállalásról.
Összességében úgy vélem, ez jobb esélyt ad nekem és a jövőbeli miniszterelnököknek arra, hogy elkötelezett, rátermett szingapúriakat nyerjünk meg a köz szolgálatára, és a lehető legerősebb csapatot építsük fel az ország számára
- mondta a szingapúri miniszterelnök.
A miniszterek alapilletménye a jelenlegi 1,1 millió szingapúri dollárról (270,88 millió forint) nagyjából 1,2 millióra emelkedik. Wong várakozásai szerint azonban a miniszterek többsége a kormányzati ciklus végére ennél többet, körülbelül 1,35 millió szingapúri dollárt (332,44 millió forintot) visz majd haza, mivel a bércsomag jelentős része a teljesítménytől függ. A kifizetések egy részét ugyanis olyan makrogazdasági mutatókhoz kötik, mint a munkanélküliségi ráta, a jövedelemnövekedés és a GDP alakulása.
A kormánytagok kiugró díjazása régóta céltáblája az országot a függetlenség óta irányító Népi Akciópárt (PAP) elleni kritikáknak. A mérföldkőnek számító 2011-es általános választásokon a PAP évtizedek óta a legrosszabb eredményét érte el, ami részben a miniszteri fizetések miatti lakossági felháborodásnak és a bevándorlási politikának volt tulajdonítható. A kormány a rákövetkező évben kénytelen volt csökkenteni a tárcavezetők bérét.
Nem Wong az első, aki fizetése részét eladományozza: elődje, Lee Hsien Loong már 2007-ben felajánlotta fizetésemelését jótékonysági célokra. A kabinet évek óta a rendszerszintű korrupció hiányát hozza fel a bérrendszer működőképességének bizonyítékaként. Szingapúr rendszeresen a Transparency International korrupcióérzékelési indexének élvonalában szerepel, ami a kormány szerint igazolja, hogy a tisztes fizetés minimalizálja a kenőpénzek csábítását - írta a BBC.