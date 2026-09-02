Putyin váratlan helyről kapott kritikát: azonnal fejezze be a háborút

Narendra Modi az ukrajnai háború lezárását sürgette Vlagyimir Putyin előtt a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) biskeki csúcstalálkozójának margóján. Az indiai kormányfő szerint minden egyes nappal, ameddig folytatódik a háború, az emberiség egy lépéssel távolabb kerül a békétől.

Modi ezt üzente Putyinnak.

Fotó: AFP

Modi Putyin mellett áll, de most egyértelmű üzenetet küldött neki

„A háború folytatása minden nappal visszalépést jelent az emberiség számára, míg a béke felé tett minden lépés valódi reményt ad” – mondta Modi.

Az indiai miniszterelnök szerint el kell mozdulni a végtelen háború logikájától, és el kell jutni a harcok beszüntetéséig. Hangsúlyozta, hogy India támogat minden olyan kezdeményezést, amely békés rendezést céloz.

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Putyin röviden reagált, és megköszönte Modi szavait. Az orosz elnök szerint Moszkva „ezen az úton halad tovább”.

Bár Modi ismét a béke fontosságát hangsúlyozta, az indiai kormány továbbra is szoros kapcsolatot ápol Oroszországgal. India a világ egyik legnagyobb vásárlója az orosz olajnak, az energiahordozók kereskedelme pedig jelentős bevételt biztosít Moszkvának a nyugati szankciók ellenére.

Modi korábban is többször beszélt az ukrajnai háború békés lezárásának szükségességéről, ugyanakkor elutasította, hogy nyíltan Oroszországot bírálja.

Putyin várhatóan szeptemberben ismét Indiába látogat, ahol a BRICS-országok csúcstalálkozóján vesz részt.