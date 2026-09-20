Drónzápor hullott Moszkvára, ez volt az eddigi legnagyobb támadás

Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek közül 450-et Moszkva közelében semmisítettek meg. Elismerte, hogy ennek ellenére néhány drón elérte a fővárosi olajfinomítót és hogy találat ért egy lakóházat is, de beszámolója értelmében személyi sérülés nem történt.

Moszkva: az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte el az orosz fővárost Fotó: - / AFP