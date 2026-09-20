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ukrán dróntámadás

Drónzápor hullott Moszkvára, ez volt az eddigi legnagyobb támadás

46 perce
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Az eddigi legnagyobb dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt lőtt le - közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere vasárnap a Max-csatornáján.
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ukrán dróntámadásdróntámadásoroszmoszkva

Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek közül 450-et Moszkva közelében semmisítettek meg. Elismerte, hogy ennek ellenére néhány drón elérte a fővárosi olajfinomítót és hogy találat ért egy lakóházat is, de beszámolója értelmében személyi sérülés nem történt.

Moszkva: az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte el az orosz fővárost Fotó: - / AFP
Moszkva: az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte el az orosz fővárost Fotó: - / AFP
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Az orosz védelmi minisztérium arról adott ki közleményt, hogy az éjjel a Kijev megyei Bojarka településen csapások érték Fire Point vállalat raktárát, amelyben nagy hatótávolságú drónok alkatrészeit és indítórakétáit tárolták, Odessza kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a várostól másfél kilométerre északra pedig a Nova Posta szállítmányozási cég logisztikai központját – írta az MTI.

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