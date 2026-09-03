Új fronton támad Moszkva: közösségi médiában toboroznak embereket szabotázsakciókhoz

Moszkva dán állampolgárokat toboroz, hogy segítsenek szabotázsakciók tervezésében az Ukrajnához kötődő dán védelmi cégek ellen - közölte csütörtökön Dánia nemzetbiztonsági és hírszerző szolgálata, a PET.

Új fronton támad Moszkva: közösségi médiában toboroznak dán állampolgárokat. Fotó: AFP

Új fronton támad Moszkva: közösségi médiában toboroznak dán állampolgárokat

Az európai talajon zajló hibrid hadviselés és szabotázsakciók a héten ismét a figyelem középpontjába kerültek, miután Németország Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtér ellen elkövetett dróntámadási kísérletért, ami arra késztette az Európai Unió tagállamait, hogy újabb szankciók kiszabását követeljék Oroszországgal szemben.

Oroszország szabotázsakciókat tervez és hajt végre az európai védelmi vállalatok és a védelmi ipar ellen

- mondta Emil Gresholm, a PET kémelhárítási vezetője egy nyilatkozatban.

Látjuk, hogy a dán vállalatok is konkrét orosz szabotázstervezés célpontjai, és hogy az orosz hírszerző szolgálatok aktívan készítik elő a dán védelmi ipar ellen irányuló szabotázsakciókat.

Moszkva tagadta, hogy bármilyen részvétele lenne a hibrid hadviselésben.

A PET konkrét példákat tárt fel arra, hogy Oroszország dánokat próbál toborozni közösségi médiában és játékplatformokon olyan feladatokra, mint például vállalatok vagy infrastruktúra fényképezése, amelyeket szabotázsakciók tervezéséhez lehetne felhasználni. „Rendkívül súlyos, ha hétköznapi dánok segítik az orosz hírszerző szolgálatokat - akár szándékosan, akár akaratlanul” - idézte Gresholm szavait a Reuters.