A németek szerint Moszkva áll a lipcsei dróntámadás mögött

Augusztus 4-én egy robbanószerkezetet szállító drónt fedeztek fel a kelet-németországi Lipcse/Halle repülőtéren. Az incidens mögött Moszkva áll Németország szerint, Johann Wadephul külügyminiszter pedig már el is rendelte a bonni orosz konzulátus bezárását – írja a BBC.

A német külügyminiszter és a német belügyminiszter közös sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy Moszkva a felelős az incidensért

Fotó: THOMAS TRUTSCHEL / Photothek Media Lab

A múlt hónap elején nagy visszhangot kapott, hogy robbanószerkezetet szállító drónt fedeztek fel a lipcsei reptéren, ráadásul mindezt alig egy köpésre több, ukrán teherszállító repülőgéptől. A szerkezet végül a vizsgálatok alapján a detonátor meghibásodása miatt nem robbant fel, azonban a környéken találtak még nyomokat. Egy másik drón a gyanú szerint egy ukrán repülőnek ütközött, ennek feltehetően a maradványait is megtalálták.

Egy harmadik, szintén robbanószerkezettel ellátott példányt pedig nem messze a repülőtértől találtak meg. Alexander Dobrindt közlése szerint a robbanóanyag vizsgálata és a hírszerzési információk is egyértelműen Moszkva irányába mutatnak.

Johann Wadephul német külügyminiszter, egy berlini sajtótájékoztatón kijelentette, hogy elrendeli a bonni orosz konzulátus bezárását, és a berlini Orosz Házra vonatkozó szerződést is felbontják. Utóbbi papíron a kulturális kapcsolatok javítását célzó intézmény, azonban sok megfigyelő szerint valójában kémkedésre és orosz propaganda terjesztésére használta fel Moszkva. Wadephul azt is elmondta, hogy behívatta Oroszország berlini nagykövetét, Szergej Nyecsajevet, akinek feltehetően hivatalos jegyzéket adott át a nyomozásról és az ezzel összefüggő döntésekről is.

A külügyminiszter egyúttal jelezte, hogy szigorítják az orosz állampolgárok belépését, valamint fokozzák majd a nyomást az árnyékflotta ügyében is. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egyébként már jelezte, hogy Moszkva a viszonosság elve szerinti válaszlépéseket fog eszközölni.

„Berlin terrorizmust támogat” – nyilatkozta a német hírügynökségnek az Ukrajnának nyújtott katonai és gazdasági támogatásról Zaharova. Moszkva ugyanakkor már a kezdetektől következetesen tagadta, hogy köze lett volna az esethez. Mark Rutte, a NATO főtitkára azt nyilatkozta, hogy a szervezet „teljes mértékben szolidaritást vállal Németországgal”. „A bizonyítékok egyértelműek, és üdvözlöm a Németország által válaszul bejelentett intézkedéseket” – írta.

Friedrich Merz német kancellár múlt héten arra figyelmeztetett, hogy azok, akik ellenséges cselekményeket hajtanak végre Németország ellen, „megfizetik az árát”.

A kelet-németországi Lipcse/Halle repülőteret a német hadsereg és a NATO-szövetségesek használják katonai áruk szállítására, valamint az ukrán Antonov Airlines bázisaként is szolgál, amely az ország légi áruinak nagy részét szállítja.