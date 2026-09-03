Újabb támadás Németországban, egyre súlyosabb a helyzet

A támadás Berg am Laim városrészben történt. Egy szemtanú értesítette a rendőrséget, miután látta, hogy egy autóból gyújtószerkezeteket dobnak egy építési területre.

München: Molotov-koktélokat dobtak egy hadiipari cég közelében, két embert elfogtak Fotó: ULI DECK / DPA

Az egyik eszköz az építési konténerek közelében meggyulladt, a helyszínre érkező rendőrök azonban gyorsan eloltották a tüzet. A történtekben senki nem sérült meg, és csak kisebb anyagi kár keletkezett.

A helyszínen egy másik, fel nem robbant gyújtószerkezetet is találtak. Ezt a bajor tartományi bűnügyi hivatal, az LKA szakemberei hatástalanították, emiatt a környéket nagy területen lezárták.

Két gyanúsítottat is elfogtak

A rendőrök azonnal megkezdték a környék átvizsgálását, és egy közeli benzinkútnál elfogtak két férfit. A gyanúsítottak 28, illetve 38 évesek. A hatóságok egyelőre vizsgálják, milyen kapcsolatuk lehet a támadáshoz.

A bajor LKA átvette a nyomozást, mivel politikai indíték lehetőségét is vizsgálják. A hatóság ugyanakkor egyelőre nem nevezte meg, hogy pontosan melyik vállalat lehetett a támadás célpontja.

Az építkezés közvetlen közelében több fegyver- és hadiipari vállalat is működik. A rendőrség ezért egyelőre nem közölte, hogy a támadók konkrétan melyik cég ellen léphettek fel.

A müncheni Rohde & Schwarz technológiai vállalat megerősítette, hogy rendőri és tűzoltói művelet zajlott a környéken, ugyanakkor közölte: a vállalat saját telephelyét nem érte kár.

A cég többek között biztonságtechnikai, kommunikációs, valamint kormányzati és katonai célú technológiákat fejleszt. Emiatt a nyomozás egyik fontos kérdése lehet annak tisztázása, hogy a gyújtogatás valóban a vállalat ellen irányult-e.

Münchenben nem ez az első hasonló incidens a vállalat közelében. 2021-ben ismeretlenek felgyújtottak egy építési gödörben található elektromos vezetéket a Rohde & Schwarz közelében. Az interneten közzétett, felelősséget vállaló közlemény akkor a hadiipari vállalat elleni támadásként hivatkozott az akcióra.

A szabotázs miatt München keleti részén mintegy 20 ezer háztartásban elment az áram. Az ügyet azonban azóta sem sikerült felderíteni.