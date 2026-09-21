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nato

Tusk: Putyin hónapokon belül megtámadhatja a NATO-t

30 perce
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Oroszország hónapokon belül támadással vagy provokációval tesztelheti a NATO-t – figyelmeztettek európai hírszerzési vezetők. Közvetlenül küszöbön álló, a NATO ellen irányuló katonai támadásra ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték.
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natoDonald TuskVlagyimir Putyinvédelemoroszország

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a hírszerzési értékelések alapján Moszkva drón- vagy rakétatámadást hajthat végre valamelyik NATO-tagállam területén, hogy próbára tegye a szövetség kölcsönös védelemről szóló 5. cikkelyét.

Donald Tusk szerint Moszkva hónapokon belül provokációt indíthat a NATO ellen
Donald Tusk szerint Moszkva hónapokon belül provokációt indíthat a NATO ellen (Fotó: NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg)

Putyin megtámadhatja a NATO-t

A cseh elhárítás vezetője, Michal Koudelka szintén lehetségesnek nevezett egy orosz behatolást, provokációt vagy befolyásolási műveletet. Úgy fogalmazott, erre akár hónapokon belül sor kerülhet.

A lett állambiztonsági szolgálat vezetője ugyanakkor közölte: látják az orosz beavatkozási kísérletek erősödését, de

közvetlen támadás előkészítésére utaló jeleket nem észleltek.

Az európai szolgálatok szerint Moszkva várhatóan fokozza hibrid műveleteit. Ezek közé tartozhatnak

  • kibertámadások,
  • szabotázsakciók,
  • légtérsértések és
  • drónrepülések érzékeny létesítmények közelében.

Franciaország már megerősítette kritikus infrastruktúrájának védelmét.

 

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