Tusk: Putyin hónapokon belül megtámadhatja a NATO-t

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a hírszerzési értékelések alapján Moszkva drón- vagy rakétatámadást hajthat végre valamelyik NATO-tagállam területén, hogy próbára tegye a szövetség kölcsönös védelemről szóló 5. cikkelyét.

Donald Tusk szerint Moszkva hónapokon belül provokációt indíthat a NATO ellen (Fotó: NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg)

Putyin megtámadhatja a NATO-t

A cseh elhárítás vezetője, Michal Koudelka szintén lehetségesnek nevezett egy orosz behatolást, provokációt vagy befolyásolási műveletet. Úgy fogalmazott, erre akár hónapokon belül sor kerülhet.

A lett állambiztonsági szolgálat vezetője ugyanakkor közölte: látják az orosz beavatkozási kísérletek erősödését, de

közvetlen támadás előkészítésére utaló jeleket nem észleltek.

Az európai szolgálatok szerint Moszkva várhatóan fokozza hibrid műveleteit. Ezek közé tartozhatnak

kibertámadások,

szabotázsakciók,

légtérsértések és

drónrepülések érzékeny létesítmények közelében.

Franciaország már megerősítette kritikus infrastruktúrájának védelmét.