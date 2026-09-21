Tusk: Putyin hónapokon belül megtámadhatja a NATO-t

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a hírszerzési értékelések alapján Moszkva drón- vagy rakétatámadást hajthat végre valamelyik NATO-tagállam területén, hogy próbára tegye a szövetség kölcsönös védelemről szóló 5. cikkelyét.
Putyin megtámadhatja a NATO-t
A cseh elhárítás vezetője, Michal Koudelka szintén lehetségesnek nevezett egy orosz behatolást, provokációt vagy befolyásolási műveletet. Úgy fogalmazott, erre akár hónapokon belül sor kerülhet.
A lett állambiztonsági szolgálat vezetője ugyanakkor közölte: látják az orosz beavatkozási kísérletek erősödését, de
közvetlen támadás előkészítésére utaló jeleket nem észleltek.
Az európai szolgálatok szerint Moszkva várhatóan fokozza hibrid műveleteit. Ezek közé tartozhatnak
- kibertámadások,
- szabotázsakciók,
- légtérsértések és
- drónrepülések érzékeny létesítmények közelében.
Franciaország már megerősítette kritikus infrastruktúrájának védelmét.