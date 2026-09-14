A német külügyminisztert fogadta Baka András



Baka András hozzátette: Magyarország továbbra is elkötelezett a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés és a Németországgal való sokoldalú partnerség elmélyítése mellett.

Örömmel tapasztaljuk, hogy mindkét fél fontosnak tartja sokrétű kétoldalú kapcsolataink megújítását, a bizalom visszaállítását és a közös értékek újra fókuszba helyezését, valamint az eddig elért eredmények elismerése mellett további együttműködési területek beazonosítását

– mondta a találkozó kezdetén.



A köztársasági elnök kijelentette: a magyar-német kapcsolatok története a folyamatos megújulásról szól, amelyet nemcsak a gazdasági és kulturális összekapcsolódás hajt, hanem az európai családhoz tartozásból fakadó felelősség is. Magyarország érdekeit az Európai Unió, valamint a NATO jelentette szövetségi rendszerben, a jog uralmára, az emberi méltóságra és a párbeszédre támaszkodva kell képviselni.

Baka András aláhúzta:

történelmünk, kultúránk, de érdekeink is az európai kötődéseink erősítését kívánják meg, valamint az elmúlt években számos szövetségesünkkel megromlott kapcsolatok helyreállítását.

Ennek kapcsán az elnök határozott célkitűzésének jelölte meg a Magyarország és az európai szövetségesek közötti bizalom újjáépítését.