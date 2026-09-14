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németország

A német külügyminisztert fogadta Baka András

57 perce
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Baka András köztársasági elnök a Budapestre látogató Johann Wadephult fogadta a Sándor-palotában. Wadephul személyében csaknem 7 év után érkezett német szövetségi külügyminiszter Magyarországra - írta közleményében a köztársasági elnöki hivatal.
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németországmagyarországköztársasági elnök

A találkozón az államfő elmondta: Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Hazánk számára Németország a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok vonatkozásban az egyik legfontosabb partnerország, szövetségi és tartományi szinten egyaránt, áll a találkozóról szóló közleményben.

Johann Wadephul, a Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi külügyminisztere és Baka András Fotó: BARTOS Gyula (family name first / Gyula Bartos, photographer
Johann Wadephul,  a Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi külügyminisztere és Baka András Fotó: BARTOS Gyula (family name first  / Gyula Bartos, photographer
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Baka András hozzátette: Magyarország továbbra is elkötelezett a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés és a Németországgal való sokoldalú partnerség elmélyítése mellett. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy mindkét fél fontosnak tartja sokrétű kétoldalú kapcsolataink megújítását, a bizalom visszaállítását és a közös értékek újra fókuszba helyezését, valamint az eddig elért eredmények elismerése mellett további együttműködési területek beazonosítását

– mondta a találkozó kezdetén. 


A köztársasági elnök kijelentette: a magyar-német kapcsolatok története a folyamatos megújulásról szól, amelyet nemcsak a gazdasági és kulturális összekapcsolódás hajt, hanem az európai családhoz tartozásból fakadó felelősség is. Magyarország érdekeit az Európai Unió, valamint a NATO jelentette szövetségi rendszerben, a jog uralmára, az emberi méltóságra és a párbeszédre támaszkodva kell képviselni. 
Baka András aláhúzta: 

történelmünk, kultúránk, de érdekeink is az európai kötődéseink erősítését kívánják meg, valamint az elmúlt években számos szövetségesünkkel megromlott kapcsolatok helyreállítását.

Ennek kapcsán az elnök határozott célkitűzésének jelölte meg a Magyarország és az európai szövetségesek közötti bizalom újjáépítését.

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