Friedrich Merz egyértelműen „katasztrófának” nevezte pártja, a CDU szempontjából a vasárnapi választások eredményét. Németország soha nem volt még ilyen megosztott, azonban úgy fest, abban mind Berlinben, mind pedig Mecklenburg–Előpomerániában egyetértenek, hogy nem kérnek a CDU/CSU jelöltjeiből és a kormány politikájából.
Németországot bizonyos szempontból továbbra is kísérti a múlt, hiszen hiába dőlt le a vasfüggöny és egyesült az ország két fele, az éles törésvonalak továbbra is világosan látszanak. Az ország keleti felén található Mecklenburg–Előpomeránia tartományban várható volt, hogy ismét alulmarad a CDU az AfD-vel szemben, azonban a vereség mértéke láthatóan még Friedrich Merz kancellárt is szíven ütötte. A jobboldali párt lényegében felmosta a padlót a kormánypárttal, amelynek minden jel szerint még a parlamentbe jutást jelentő öt százalékos küszöböt sem sikerült megugrani. Az AfD várhatóan a szavazatok 38 százalékát szerezte meg, azonban hivatalos eredmény még nincs.
Ráadásul mindezt azután néhány héttel sikerült összehozni, hogy a párt megsemmisítő vereséget szenvedett
a Szász-Anhalt tartományban rendezett helyhatósági választáson, ahol szintén az AfD kapta a legtöbb voksot.
Berlint a szélsőbal vitte
A hétvégén Berlin lakossága is választott, ahol azonban a jobboldal labdába se rúghatott, itt a Die Linke került ki győztesen. A párt a szavazatok 26 százalékát szerezte meg, azonban hivatalos eredmény még itt sincs. A viszonylag fiatalnak mondható párt a hajdani kommunista Német Szocialista Egységpárt (SED) közvetlen utódja, és 2007-ben jött létre a Demokratikus Szocializmus Pártja (PDS) és a Munka és Szociális Igazság Párt (WASG) egyesülésével. Tehát túlzás nélkül mondható, hogy a Die Linke a legbaloldalibb párt a palettán.
A két szélsőség összecsapása pedig lassan elkerülhetetlennek látszik. Ezek közül azonban úgy fest, csak az egyik zavarja igazán a német kancellárt. Merz a vereség után jelezte, hogy továbbra is feltett célja a hatalomban maradni és végigvinni a reformokat, amiket szükségszerűnek nevezett. A kancellár egyúttal jelezte, hogy véleménye szerint a kormánya által felvázolt reformok lehetnek az ellenszer az országban egyre inkább teret nyerő autoriter pártokkal szemben.
Sőt, odáig mennék, hogy azt mondanám, ezek a reformok az ellenszere annak az autoriter méregnek, amely az autoritarizmus lenyűgözőnek ható erejével egyre mélyebbre hatol a társadalmunkba
– fogalmazott a kancellár.
Németország két véglet között csapong
Szász-Anhalt tartományban nemrég megtörtént, ami elképzelhetetlennek tűnt, és győzött az AfD. Habár a jobboldali pártot tűzfal mögé zárta a politikai elit, azonban úgy fest, ez közel sem volt elegendő. Az AfD népszerűségének egyik oka ugyanis, hogy cselekvést ígérnek olyan kérdésekben, amelyeket a kormány jobbára igyekezett a szőnyeg alá söpörni.
A migráció teljes felszámolása, a versenyképesség visszaállítása mind olyan kérdések, amelyekben az emberek eredményeket várnak.
Az ország keleti fele pedig különösen érdekelt lenne a cselekvésben, hiszen a gazdasági nehézségek egy részének éppen ők isszák meg a levét. A választáson pedig egyértelműen ítéletet is mondtak Berlin politikája felett.
A Szász-Anhalt tartományban született eredmények azonban nem mindenkinek tetszettek. Egészen szürreális módon az ország számos pontján tartottak tüntetést a választási eredmények ellen, lényegében azt üzenve, hogy a tartomány lakosságának döntése elfogadhatatlan. Ezt azonban nehéz lenne nem a baloldali politika szélsőséges túlburjánzásának tekinteni, hiszen amennyiben egy választási eredmény érvényes, úgy ideológiai alapon megkérdőjelezni a győztest távol áll a demokráciától.
Az egyik nagy kérdés a választások után, hogy meddig maradhat még Friedrich Merz hatalomban.
Alice Weidel, az AfD társelnöke ennek kapcsán úgy fogalmazott a BBC-nek, hogy a kancellár hamarosan távozni fog, azonban ezt végső soron a CDU-nak kell eldöntenie. A másik kérdés azonban még ennél is súlyosabb, hiszen ha nem sikerül konszolidálni a német társadalmat, a következő választás akár erőszakba is torkollhat.