Friedrich Merz egyértelműen „katasztrófának” nevezte pártja, a CDU szempontjából a vasárnapi választások eredményét. Németország soha nem volt még ilyen megosztott, azonban úgy fest, abban mind Berlinben, mind pedig Mecklenburg–Előpomerániában egyetértenek, hogy nem kérnek a CDU/CSU jelöltjeiből és a kormány politikájából.

Németország szétszakadni látszik, Merz pedig könnyen lehet, hogy hamarosan távozik (Fotó: AFP/DPA/Michael Kappeler)

Németországot bizonyos szempontból továbbra is kísérti a múlt, hiszen hiába dőlt le a vasfüggöny és egyesült az ország két fele, az éles törésvonalak továbbra is világosan látszanak. Az ország keleti felén található Mecklenburg–Előpomeránia tartományban várható volt, hogy ismét alulmarad a CDU az AfD-vel szemben, azonban a vereség mértéke láthatóan még Friedrich Merz kancellárt is szíven ütötte. A jobboldali párt lényegében felmosta a padlót a kormánypárttal, amelynek minden jel szerint még a parlamentbe jutást jelentő öt százalékos küszöböt sem sikerült megugrani. Az AfD várhatóan a szavazatok 38 százalékát szerezte meg, azonban hivatalos eredmény még nincs.

Ráadásul mindezt azután néhány héttel sikerült összehozni, hogy a párt megsemmisítő vereséget szenvedett

a Szász-Anhalt tartományban rendezett helyhatósági választáson, ahol szintén az AfD kapta a legtöbb voksot.

Berlint a szélsőbal vitte

A hétvégén Berlin lakossága is választott, ahol azonban a jobboldal labdába se rúghatott, itt a Die Linke került ki győztesen. A párt a szavazatok 26 százalékát szerezte meg, azonban hivatalos eredmény még itt sincs. A viszonylag fiatalnak mondható párt a hajdani kommunista Német Szocialista Egységpárt (SED) közvetlen utódja, és 2007-ben jött létre a Demokratikus Szocializmus Pártja (PDS) és a Munka és Szociális Igazság Párt (WASG) egyesülésével. Tehát túlzás nélkül mondható, hogy a Die Linke a legbaloldalibb párt a palettán.

A két szélsőség összecsapása pedig lassan elkerülhetetlennek látszik. Ezek közül azonban úgy fest, csak az egyik zavarja igazán a német kancellárt. Merz a vereség után jelezte, hogy továbbra is feltett célja a hatalomban maradni és végigvinni a reformokat, amiket szükségszerűnek nevezett. A kancellár egyúttal jelezte, hogy véleménye szerint a kormánya által felvázolt reformok lehetnek az ellenszer az országban egyre inkább teret nyerő autoriter pártokkal szemben.

Sőt, odáig mennék, hogy azt mondanám, ezek a reformok az ellenszere annak az autoriter méregnek, amely az autoritarizmus lenyűgözőnek ható erejével egyre mélyebbre hatol a társadalmunkba

– fogalmazott a kancellár.