Ismét előretörhet az AfD – veszélyben Merz kancellári jövője?

Németországban ismét az urnákhoz járulnak a választók. A vasárnapi tartományi voksolások újabb fontos próbát jelentenek Friedrich Merz kancellár CDU-ja számára, miközben az AfD a két héttel ezelőtti szász-anhalti eredménye után ismét erős szereplésben bízik.

Választásokat tartanak Németországban. A tét Merz kancellár és a CDU jövője, miközben az AfD ismét tovább erősödhet (A képen Friedrich Merz) Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Berlinben és Mecklenburg–Elő-Pomerániában tartanak választásokat. A BBC által idézett közvélemény-kutatások szerint mindkét helyen nehéz helyzetbe kerülhet Friedrich Merz Kereszténydemokrata Uniója (CDU).

Berlinben a CDU az első helyért küzd a Baloldallal. Mecklenburg–Elő-Pomerániában még súlyosabb lehet a helyzet: a párt támogatottsága a felmérések szerint az 5 százalékos parlamenti küszöb közelében mozog, ami történetének egyik legrosszabb tartományi eredményét jelenthetné.

Az AfD újabb erős szereplésben bízik a német választásokon

A mostani német választásokra alig két héttel azután kerül sor, hogy az AfD jelentős sikert ért el Szász-Anhaltban, miközben a CDU támogatottsága a korábbi eredményéhez képest nagyot esett.