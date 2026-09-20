Ismét előretörhet az AfD – veszélyben Merz kancellári jövője?

Németországban ismét az urnákhoz járulnak a választók. A vasárnapi tartományi voksolások újabb fontos próbát jelentenek Friedrich Merz kancellár CDU-ja számára, miközben az AfD a két héttel ezelőtti szász-anhalti eredménye után ismét erős szereplésben bízik.
Berlinben és Mecklenburg–Elő-Pomerániában tartanak választásokat. A BBC által idézett közvélemény-kutatások szerint mindkét helyen nehéz helyzetbe kerülhet Friedrich Merz Kereszténydemokrata Uniója (CDU).
Berlinben a CDU az első helyért küzd a Baloldallal. Mecklenburg–Elő-Pomerániában még súlyosabb lehet a helyzet: a párt támogatottsága a felmérések szerint az 5 százalékos parlamenti küszöb közelében mozog, ami történetének egyik legrosszabb tartományi eredményét jelenthetné.
Az AfD újabb erős szereplésben bízik a német választásokon
A mostani német választásokra alig két héttel azután kerül sor, hogy az AfD jelentős sikert ért el Szász-Anhaltban, miközben a CDU támogatottsága a korábbi eredményéhez képest nagyot esett.
Az AfD különösen Németország keleti tartományaiban erős. A BBC elemzése szerint a párt bevándorlásellenes, Oroszországgal szemben barátságosabb és „Németország az első” politikája sok választót szólított meg az egykori keletnémet területeken.
Mecklenburg–Elő-Pomerániában az AfD az első hely megszerzésére törekszik. Az SPD ugyanakkor Manuela Schwesig tartományi miniszterelnökkel szintén versenyben van, és a kampány végén igyekezett maga mögé állítani az AfD-t ellenző választókat.
Friedrich Merz helyzetére is hatással lehet a CDU szereplése
A választások országos politikai jelentőségét Merz gyenge támogatottsága adja. Németországban már olyan találgatások is megjelentek, hogy a kancellárt ciklus közben lecserélhetik, ha a CDU eredményei nem javulnak. Merz közölte, hogy folytatni akarja munkáját, és pártján belül egyelőre senki sem jelentkezett nyílt kihívóként.
A CDU problémáihoz a gyengélkedő gazdaság, a magas energiaárak és a bevándorlás körüli viták is hozzájárulnak. Merz bevándorláspolitikai jobbra tolódása sem szorította vissza az AfD támogatottságát, miközben a politikai baloldalon is ellenérzéseket váltott ki.