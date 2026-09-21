Újabb brutális pofont kapott Friedrich Merz – pártja már a parlamentből is kiesett

Újabb komoly vereséget szenvedett Friedrich Merz pártja a német választásokon: a CDU Mecklenburg-Elő-Pomerániában még az ötszázalékos parlamenti küszöböt sem érte el. A német választások ezen fordulójában a mecklenburg-elő-pomerániai tartományi parlament összetételéről döntöttek.

Mecklenburg-Elő-Pomerániában történelmi vereséget szenvedett a CDU. A német választások után egyre nagyobb nyomás nehezedik Friedrich Merz kancellárra

Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

A CDU számára történelmi vereséget hozott a választás: Friedrich Merz kancellár pártja nem érte el az 5 százalékos küszöböt, így először maradt ki Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományi parlamentjéből.

Az Alternatíva Németországért (AfD) több mint 38 százalékot szerzett, és ezzel Szász-Anhalt után újabb tartományban végzett az első helyen. Kormányt azonban nem alakíthat, mert a második helyen végző SPD 35,5 százalékot kapott, a 6 százalékos Baloldallal együtt pedig többséget szerezhet.

Berlinben is visszaesett Friedrich Merz pártja a német választások után

A CDU Berlinben sem tudott javítani a helyzetén. A fővárosban a Baloldal végzett az első helyen 25,8 százalékkal, míg a CDU 18,8 százalékot szerzett. Az AfD 16 százalékot kapott, az SPD pedig 12 százalékra esett vissza.

A sorozatos vereségek miatt a CDU-n belül egyre erősebb az elégedetlenség. A forrás szerint több tartományi vezető attól tart, hogy Friedrich Merz politikája saját helyi pozícióikat is veszélyeztetheti.

Merz ugyanakkor nem akar lemondani. A kancellár jelezte, hogy folytatni kívánja a megkezdett reformprogramot, miközben pártbeli kritikusai már a lehetséges váltás forgatókönyveit mérlegelik – olvasható a Magyar Nemzet német választásokat értkelő cikkében.