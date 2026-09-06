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németország

Megérkezett a történelmi német válasz Oroszország fenyegetésére

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A lipcsei repülőtér közelében talált, robbanóanyaggal felszerelt drón után Berlin újabb lépéseket tesz a kritikus infrastruktúra védelmére. Németország átfogó „biztonsági pajzs” létrehozását tervezi, amelynek része lehet a drónok elleni gyorsreagálás, a mesterséges intelligencia alkalmazása és egy úgynevezett „kiberdóm” kiépítése is.
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németországmesterséges intelligenciaintelligenciaoroszország

Németország kibővíti a szövetségi rendőrség mobil drónvédelmi egységeit. A gyorsan bevethető alakulatokhoz helikopterek és speciális felszerelések is tartoznának, amelyeket stratégiailag fontos városokba telepítenének.

Németország új védőpajzsot épít a drónok és az orosz szabotázs ellen
Németország új védőpajzsot épít a drónok és az orosz szabotázs ellen Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

A cél a kritikus létesítmények, valamint Berlin kormányzati negyedének légtérvédelme. A német kormány az elmúlt hetekben egyre komolyabban kezeli a drónok jelentette biztonsági kockázatot.

A tervek szerint a kritikus infrastruktúrát működtető vállalatok – például víz- és áramszolgáltatók, illetve hadiipari üzemek – is nagyobb jogosítványokat kapnának. Nemcsak észlelhetnék a területük fölött megjelenő drónokat, hanem jogi felhatalmazást kaphatnának azok „aktív leküzdésére” is.

Mesterséges intelligenciával keresnék a szabotőröket

A német hatóságok a terroristák és kémek felkutatásában is nagyobb szerepet szánnának a technológiának. A tervek között szerepel a mesterséges intelligencia, a biometrikus arcfelismerés és a videómegfigyelő rendszerek szélesebb körű alkalmazása, például a pályaudvarokon.

Emellett egy úgynevezett „kiberdómot” is létrehoznának. Ez egy sűrű digitális érzékelőhálózat lenne, amelynek segítségével a hatóságok már a kibertámadások korai szakaszában észlelhetnék és megpróbálhatnák megállítani a hackertámadásokat.

A BILD szerint Alexander Dobrindt belügyminiszter az intézkedésekkel az Oroszországhoz köthető szabotázsakciók és egyéb fenyegetések elleni védelmet akarja megerősíteni.

Augusztus elején egy robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak a lipcsei repülőtér közelében egy ukrán Antonov szállítógép mellett. Németország Oroszországot tette felelőssé az incidensért.

Berlin szeptember 1-jén megtorló intézkedéseket jelentett be: bezárták az orosz bonni főkonzulátust és a berlini Orosz Házat, emellett szigorították az orosz állampolgárok beutazásának ellenőrzését.

 

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