Új részletek a lipcsei repülőtér elleni támadásról: ezt derítették ki a német nyomozók

A Lipcse repülőterén történt drónincidens ügyében két gyanúsított személyazonosságát is megállapították a német nyomozók – írja a Süddeutsche Zeitung, valamint az NDR és a WDR.

Németország: lett és belarusz állampolgárt gyanúsítanak a lipcsei reptéri támadással Fotó: Tobias Junghanns / DPA/AFP

A nyomozás szerint az egyik férfi Oroszországban született, azonban lett útlevéllel utazott. A férfi július végén érkezett Németországba a berlini BER repülőtéren keresztül, majd egy bérelt autóval Lipcsébe utazott.

A helyszínen talált DNS-nyomok alapján a hatóságok egy másik gyanúsítotthoz is eljutottak. Ő belarusz állampolgár, és a német sajtó szerint korábban már több ország hatóságainak látókörébe került különböző bűncselekmények miatt.

A férfi egyben orosz útlevéllel is rendelkezik. A nyomozók szerint Olaszországban kiállított turistavízummal lépett be Németországba. A vízumot hivatalosan április végén adták ki az olasz minszki nagykövetségen.

Berlin korábban Oroszországot vádolta

A német hatóságok korábban hivatalosan is Oroszországot vádolták azzal, hogy köze lehet a lipcsei repülőtéren történt támadáshoz. Berlin szerint az eset egy Oroszországhoz köthető szabotázsakció része lehetett.

Moszkva határozottan visszautasította a vádakat. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova szerint Németország állításai megalapozatlanok, és Oroszország helyett Berlint vádolta terrorizmussal.

A német nyomozás most két olyan férfi nyomára vezetett, akiknek Oroszországhoz is van kapcsolódásuk, ugyanakkor egyikük lett, a másik pedig belarusz állampolgár.