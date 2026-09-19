Az AfD tárgyalni fog Putyinnal, visszatérhet az orosz gáz Németországba

Oroszország és a német jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) vezetői között készülhet találkozó, amelynek témája, hogy miként lehetne újraindítani az orosz gázszállításokat Németországba – írta a Reuters két, a terveket ismerő forrásra hivatkozva. A tárgyaláson Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin közeli tanácsadója és az orosz szuverén vagyonalap vezetője, valamint az AfD társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla vehetnek részt.
A találkozóra a tervek szerint akkor kerülhetne sor, ha előtte létrejönne valamilyen békerendezési keret Oroszország és Ukrajna között. A Reuters forrása szerint a szervezők azt szeretnék, hogy a megbeszélésen Németország, Oroszország és az Egyesült Államok is megjelenjen.
A lehetséges helyszínek között Izrael, az Egyesült Arab Emírségek és India is felmerült. A forrás szerint a szervezők abban bíznak, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök megbízottjai is részt vennének a találkozón. Egy magas rangú amerikai tisztviselő ugyanakkor azt mondta a Reutersnek, hogy Witkoffot és Kushnert nem tájékoztatták a tervezett találkozóról, és nem is kaptak meghívást.
Visszahozná az AfD az olcsó orosz gázt
Alice Weidel már korábban is egyértelműen kiállt az orosz energiaimport korlátozásának feloldása mellett. A politikus júniusban a Reutersnek arról beszélt, hogy Németországnak ismét hozzá kellene férnie az orosz olajhoz és gázhoz, mert ez szerinte segíthetné a német gazdaságot.
Az AfD az orosz gáz visszahozását gazdasági szempontból pragmatikus lépésként mutatja be. Weidel korábban úgy fogalmazott, hogy az olcsó orosz energia a „Made in Germany” sikerének egyik titka.
A tervezett találkozó egyik fontos témája lehet a Nord Stream gázvezetékek újraindítása is. A Reuters szerint a szervezők azt remélik, hogy erről is egyeztethetnek.
Oroszország a 2022-es ukrajnai invázió előtt Németország kőolajimportjának több mint egyharmadát, földgázimportjának pedig több mint felét biztosította. A Nord Stream vezetékek egy részét 2022 szeptemberében robbanások rongálták meg.
A német politikai életben azonban komoly ellenállást válthat ki az orosz gáz visszatérésének terve. Michael Kellner, a Zöldek politikusa szerint Németország nem válhat ismét Oroszországtól függővé, míg Roderich Kiesewetter, Friedrich Merz kancellár pártjának képviselője arról beszélt, hogy a Nord Stream újranyitása súlyos következményekkel járna Európa biztonságára nézve.
A Reuters szerint az AfD ugyanakkor politikai lehetőséget is lát a találkozóban: a párt ezzel demonstrálhatná külpolitikai kompetenciáját, miközben a magas energiaárak miatt támadhatná a német kormányt.
A találkozónak egyelőre nincs hivatalos időpontja, és az AfD, valamint Dmitrijev képviselője sem kommentálta a Reuters értesülését.