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vlagyimir putyin

Az AfD tárgyalni fog Putyinnal, visszatérhet az orosz gáz Németországba

1 órája
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Újraindíthatják az orosz gázszállításokat Németországba, ha megállapodás születik az ukrajnai háborúról – erről tárgyalhatnak jövőre Vlagyimir Putyin gazdasági megbízottja és a német jobboldali AfD vezetői. A Reuters szerint a találkozót már előkészítik, és akár 2027 márciusában sor kerülhet rá.
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vlagyimir putyinputyinnémetországoroszország

Oroszország és a német jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) vezetői között készülhet találkozó, amelynek témája, hogy miként lehetne újraindítani az orosz gázszállításokat Németországba – írta a Reuters két, a terveket ismerő forrásra hivatkozva. A tárgyaláson Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin közeli tanácsadója és az orosz szuverén vagyonalap vezetője, valamint az AfD társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla vehetnek részt.

Németország újra orosz gázt venne? Putyin embere az AfD-vel tárgyalhat
Németország újra orosz gázt venne? Putyin embere az AfD-vel tárgyalhat
Fotó: AFP

A találkozóra a tervek szerint akkor kerülhetne sor, ha előtte létrejönne valamilyen békerendezési keret Oroszország és Ukrajna között. A Reuters forrása szerint a szervezők azt szeretnék, hogy a megbeszélésen Németország, Oroszország és az Egyesült Államok is megjelenjen.

A lehetséges helyszínek között Izrael, az Egyesült Arab Emírségek és India is felmerült. A forrás szerint a szervezők abban bíznak, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök megbízottjai is részt vennének a találkozón. Egy magas rangú amerikai tisztviselő ugyanakkor azt mondta a Reutersnek, hogy Witkoffot és Kushnert nem tájékoztatták a tervezett találkozóról, és nem is kaptak meghívást.

Visszahozná az AfD az olcsó orosz gázt

Alice Weidel már korábban is egyértelműen kiállt az orosz energiaimport korlátozásának feloldása mellett. A politikus júniusban a Reutersnek arról beszélt, hogy Németországnak ismét hozzá kellene férnie az orosz olajhoz és gázhoz, mert ez szerinte segíthetné a német gazdaságot.

Az AfD az orosz gáz visszahozását gazdasági szempontból pragmatikus lépésként mutatja be. Weidel korábban úgy fogalmazott, hogy az olcsó orosz energia a „Made in Germany” sikerének egyik titka.

A tervezett találkozó egyik fontos témája lehet a Nord Stream gázvezetékek újraindítása is. A Reuters szerint a szervezők azt remélik, hogy erről is egyeztethetnek.

Oroszország a 2022-es ukrajnai invázió előtt Németország kőolajimportjának több mint egyharmadát, földgázimportjának pedig több mint felét biztosította. A Nord Stream vezetékek egy részét 2022 szeptemberében robbanások rongálták meg.

A német politikai életben azonban komoly ellenállást válthat ki az orosz gáz visszatérésének terve. Michael Kellner, a Zöldek politikusa szerint Németország nem válhat ismét Oroszországtól függővé, míg Roderich Kiesewetter, Friedrich Merz kancellár pártjának képviselője arról beszélt, hogy a Nord Stream újranyitása súlyos következményekkel járna Európa biztonságára nézve.

A Reuters szerint az AfD ugyanakkor politikai lehetőséget is lát a találkozóban: a párt ezzel demonstrálhatná külpolitikai kompetenciáját, miközben a magas energiaárak miatt támadhatná a német kormányt.

A találkozónak egyelőre nincs hivatalos időpontja, és az AfD, valamint Dmitrijev képviselője sem kommentálta a Reuters értesülését.

 

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