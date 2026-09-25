Hatalmas botrány az ENSZ-közgyűlésen, tömegével vonultak ki a küldöttek – videó

A Reuters beszámolója szerint a tiltakozó delegáltak az izraeli miniszterlenök, Benjamin Netanjahu beszédének kezdetén hagyták el az üléstermet. Az izraeli kormányfő erre úgy reagált, hogy „erkölcsi gyáváknak” nevezte a távozókat. A karzaton eközben támogatói héberül azt skandálták, hogy „Izrael népe él”.
Tömegével vonultak ki Benjamin Netanjahu beszéde alatt az ENSZ-küldöttek
Netanjahu felszólalásában megvédte Izrael katonai fellépését, és több bírálójának is üzent. Élesen támadta Zohran Mamdani New York-i polgármestert, aki korábban háborús bűnösnek nevezte, valamint nyugat-európai vezetőket, Katart és Törökországot is.
Az izraeli miniszterelnök visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint Izrael népirtást követett el Gázában. Mamdani később közleményben reagált, és fenntartotta saját bírálatait Netanjahuval szemben.
Tüntetők gyűltek össze az ENSZ székházánál
A beszéd idején több száz tüntető gyűlt össze az ENSZ New York-i székháza közelében. Többen lezárták a forgalmat, és Izrael gázai, illetve iráni katonai fellépése ellen tiltakoztak. A rendőrség több embert őrizetbe vett. Netanjahu mintegy negyvenperces beszédet mondott. Felszólalása kevesebb mint öt héttel az október 27-re kiírt izraeli parlamenti választások előtt hangzott el, és élőben közvetítette mind a négy nagy izraeli televíziós csatorna.
Trump és Zelenszkij a háború lezárásáról tárgyalt – már egy konkrét tűzszüneti ajánlat is van
Több fontos találkozó is zajlott 2026. szeptember 22-én az ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. Az egyik Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közel 40 perces egyeztetése volt, amelynek során az orosz–ukrán háború lezárása, a béke lehetősége és egy esetleges újabb találkozó Vlagyimir Putyinnal is szóba került.