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benjamin netanjahu

Hatalmas botrány az ENSZ-közgyűlésen, tömegével vonultak ki a küldöttek – videó

36 perce
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Feszült jelenetek kísérték az izraeli miniszterelnö felszólalását az ENSZ-közgyűlésen. Amikor Benjamin Netanjahu beszélni kezdett, több tucat küldött kivonult a teremből, miközben támogatói bekiabálásokkal biztatták, mások pedig kifütyülték.
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A Reuters beszámolója szerint a tiltakozó delegáltak az izraeli miniszterlenök, Benjamin Netanjahu beszédének kezdetén hagyták el az üléstermet. Az izraeli kormányfő erre úgy reagált, hogy „erkölcsi gyáváknak” nevezte a távozókat. A karzaton eközben támogatói héberül azt skandálták, hogy „Izrael népe él”.

Benjamin Netanjahu bszédet mond az ENSZ-közgyűlésen szeptember 24-én, New Yorkban, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during the 81st United Nations General Assembly at the United Nations Headquarters in New York, on September 24, 2026. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Benjamin Netanjahu bszédet mond az ENSZ-közgyűlésen szeptember 24-én, New Yorkban Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Tömegével vonultak ki Benjamin Netanjahu beszéde alatt az ENSZ-küldöttek

Netanjahu felszólalásában megvédte Izrael katonai fellépését, és több bírálójának is üzent. Élesen támadta Zohran Mamdani New York-i polgármestert, aki korábban háborús bűnösnek nevezte, valamint nyugat-európai vezetőket, Katart és Törökországot is.

Az izraeli miniszterelnök visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint Izrael népirtást követett el Gázában. Mamdani később közleményben reagált, és fenntartotta saját bírálatait Netanjahuval szemben.

Tüntetők gyűltek össze az ENSZ székházánál

A beszéd idején több száz tüntető gyűlt össze az ENSZ New York-i székháza közelében. Többen lezárták a forgalmat, és Izrael gázai, illetve iráni katonai fellépése ellen tiltakoztak. A rendőrség több embert őrizetbe vett. Netanjahu mintegy negyvenperces beszédet mondott. Felszólalása kevesebb mint öt héttel az október 27-re kiírt izraeli parlamenti választások előtt hangzott el, és élőben közvetítette mind a négy nagy izraeli televíziós csatorna.

Trump és Zelenszkij a háború lezárásáról tárgyalt – már egy konkrét tűzszüneti ajánlat is van

Több fontos találkozó is zajlott 2026. szeptember 22-én az ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. Az egyik Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közel 40 perces egyeztetése volt, amelynek során az orosz–ukrán háború lezárása, a béke lehetősége és egy esetleges újabb találkozó Vlagyimir Putyinnal is szóba került.

 

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