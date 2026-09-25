Hatalmas botrány az ENSZ-közgyűlésen, tömegével vonultak ki a küldöttek – videó

A Reuters beszámolója szerint a tiltakozó delegáltak az izraeli miniszterlenök, Benjamin Netanjahu beszédének kezdetén hagyták el az üléstermet. Az izraeli kormányfő erre úgy reagált, hogy „erkölcsi gyáváknak” nevezte a távozókat. A karzaton eközben támogatói héberül azt skandálták, hogy „Izrael népe él”.

Benjamin Netanjahu bszédet mond az ENSZ-közgyűlésen szeptember 24-én, New Yorkban Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Tömegével vonultak ki Benjamin Netanjahu beszéde alatt az ENSZ-küldöttek

Netanjahu felszólalásában megvédte Izrael katonai fellépését, és több bírálójának is üzent. Élesen támadta Zohran Mamdani New York-i polgármestert, aki korábban háborús bűnösnek nevezte, valamint nyugat-európai vezetőket, Katart és Törökországot is.

Az izraeli miniszterelnök visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint Izrael népirtást követett el Gázában. Mamdani később közleményben reagált, és fenntartotta saját bírálatait Netanjahuval szemben.