Súlyos botrány Izraelben: kiszivárgott Netanjahu titka, megszólalt a miniszterelnök

A Haaretz oknyomozó riportja szerint Mohammed bin Zajed al-Nahján tíz nappal az október 7-i támadás előtt jelezte Netanjahunak, hogy Szinvár nagyszabású műveletre készül Izrael ellen.

Netanjahu állítólag figyelmeztetést kapott a Hamász támadása előtt

Fotó: RONEN ZVULUN / POOL

A lap szerint az izraeli miniszterelnök erre azt közölte, hogy Izrael felkészült minden eshetőségre. A Haaretz állítása szerint azonban Netanjahu a későbbi biztonsági egyeztetéseken nem osztotta meg az információt az izraeli hírszerző és biztonsági szolgálatok vezetőivel.

Netanjahu hivatala határozottan cáfolta a beszámolót, és „teljes hazugságnak” nevezte a Haaretz állításait. A miniszterelnöki hivatal közlése szerint Netanjahu a kérdéses időszakban nem beszélt az Egyesült Arab Emírségek elnökével, és semmilyen figyelmeztetést nem kapott tőle.

Netanjahu ezt követően utasította ügyvédeit, hogy indítsanak rágalmazási pert a Haaretz és az ügyben érintett újságírók ellen.

Netanjahu a hírszerzés vezetőit okolja

A miniszterelnöki hivatal közleményében azt állította, hogy a Haaretz beszámolója eltereli a figyelmet arról, amit szerintük már egyértelműen feltárt a vizsgálatok sora.

A közlemény szerint Ronen Bar, az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét korábbi vezetője, valamint Herci Halevi volt vezérkari főnök már órákkal a támadás előtt látta a figyelmeztető jeleket. Netanjahu hivatala szerint amennyiben a biztonsági vezetők nem tartottak volna attól, hogy tévesen ítélik meg a helyzetet, és időben megelőző intézkedéseket rendeltek volna el, elkerülhető lett volna az október 7-i mészárlás.

Ronen Bar már 2023 októberében vállalta a felelősséget azért, hogy a Sin Bét nem tudta megakadályozni a Hamász támadását. A szolgálat később jelentést is készített a kudarc okairól, amelyben a szervezet működésének hiányosságai mellett az izraeli vezetés politikáját is vizsgálták.

Benjamin Netanjahu ugyanakkor mindeddig nem vállalt személyes felelősséget az október 7-i támadásért.

Az ügy politikai jelentőségét növeli, hogy Izraelben október végén parlamenti választást tartanak. Netanjahu Likud pártja is indul a választáson, és ha a párt, illetve szövetségesei elegendő mandátumot szereznek a kormányalakításhoz, Netanjahu maradhat Izrael miniszterelnöke.