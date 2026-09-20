Nukleáris tengeralattjárók tartanak Európa felé – Oroszországtól tart a NATO

Két nukleáris meghajtású tengeralattjárót küldött az Egyesült Államok az európai térségbe a létfontosságú tenger alatti kábelek védelmére. Katonai források szerint attól tartanak, hogy Oroszország szabotázsakciókkal veheti célba a kritikus infrastruktúrát.

Két amerikai nukleáris tengeralattjáró védi Európa kritikus tenger alatti kábeleit, miközben a NATO egy esetleges orosz szabotázstól tart (A képen Vlagyimir Putyin orosz elnök)

Fotó: AFP

A Nagy-Britannia és Amerika között futó kábelek kulcsszerepet játszanak a kommunikációban és a pénzügyi rendszer működésében. A forrás szerint a brit nemzetközi banki tranzakciók több mint 90 százaléka is ezektől az összeköttetésektől függ. A veszélyes pontok között van a Grönland, Izland és Nagy-Britannia közötti GIUK-átjáró. Egy katonai forrás szerint a brit haditengerészet jelenlegi képességei nem elegendők a térség teljes védelméhez, ezért lépett közbe Washington – írja a Daily Mail.

Nukleáris tengeralattjárók érkeznek Európába az orosz fenyegetés miatt

A lépésre egyre erősebb európai figyelmeztetések közepette került sor. Donald Tusk lengyel miniszterelnök lehetséges orosz támadásokról beszélt NATO-tagállamok ellen, Emmanuel Macron francia elnök pedig az Oroszországhoz kötött fenyegetések erősödésére figyelmeztetett.