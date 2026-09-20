Nukleáris tengeralattjárók tartanak Európa felé – Oroszországtól tart a NATO

Két nukleáris meghajtású tengeralattjárót küldött az Egyesült Államok az európai térségbe a létfontosságú tenger alatti kábelek védelmére. Katonai források szerint attól tartanak, hogy Oroszország szabotázsakciókkal veheti célba a kritikus infrastruktúrát.
A Nagy-Britannia és Amerika között futó kábelek kulcsszerepet játszanak a kommunikációban és a pénzügyi rendszer működésében. A forrás szerint a brit nemzetközi banki tranzakciók több mint 90 százaléka is ezektől az összeköttetésektől függ. A veszélyes pontok között van a Grönland, Izland és Nagy-Britannia közötti GIUK-átjáró. Egy katonai forrás szerint a brit haditengerészet jelenlegi képességei nem elegendők a térség teljes védelméhez, ezért lépett közbe Washington – írja a Daily Mail.
Nukleáris tengeralattjárók érkeznek Európába az orosz fenyegetés miatt
A lépésre egyre erősebb európai figyelmeztetések közepette került sor. Donald Tusk lengyel miniszterelnök lehetséges orosz támadásokról beszélt NATO-tagállamok ellen, Emmanuel Macron francia elnök pedig az Oroszországhoz kötött fenyegetések erősödésére figyelmeztetett.
A NATO-tagállamok közben a Norvégiához tartozó Spitzbergák védelmére is készülnek. A térség katonai jelentősége nő, ahogy az olvadó jég miatt egyre könnyebben járhatóvá válik az Északi-sarkvidék.
Orosz szabotázstól tartanak a NATO északi térségében
A félelmeket erősíti, hogy NATO-tagállamok szeptemberben egy orosz tengeralattjáró-műveletet is megzavartak a Spitzbergák közelében. Nyugati tisztviselők szerint az orosz egységek tenger alatti kábelek megrongálására alkalmas technológiát teszteltek, tényleges károkozás azonban nem történt.
Az EU és a NATO ajtaján kopogtat Putyin – súlyos figyelmeztetés érkezett Kijevből
Lángoló épületek, megrongált lakóházak és újabb halálos áldozatok jelzik az ukrajnai háború pusztítását. A lengyel határ közelében történt orosz dróntámadás után Kijev súlyos figyelmeztetést küldött Európának.
Trump egyértelmű üzenetet küldött Putyinnak: hogyan értelmezi ezt az orosz elnök?
Washington részben enyhítette a Belarusz elleni szankciókat, és befagyasztott belarusz vagyonok visszaszolgáltatására is ígéretet tett. Belarusz esetében azonban a lépés túlmutathat a Minszk és Washington közötti kapcsolatokon: Sztanyiszlav Tkacsenko, a Szentpétervári Állami Egyetem professzora szerint az Egyesült Államok ezzel egyértelmű jelzést küld Oroszországnak is.
Ezek különféle politikusok értékelései és hírszerzési aggodalmak, nem pedig bizonyított támadási tervek. Azonban aggasztó jeleket mutat, ahogy súlyos drónincidensek történnek Európa szerte, melyekhez akár Oroszországnak is köze lehet.