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Orbán Anita

Orbán Anita kapott hideget-meleget a kommentelőktől, egy orosz szenátor a gázszállítás leállítását helyezte kilátásba a diplomaták kiutasítása után

27 perce
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A választások talán egyik legnagyobb, mélyben megbúvó kérdése a hazánk és az Oroszország között fennálló viszony volt, amit a Tisza Párt nem habozott a kampányban felhasználni. Orbán Anita külügyminiszter nemrég bejelentette, hogy tíz orosz diplomatát kiutasítanak, Moszkva pedig már válaszolt is. A kommentelők közül sokan tartanak attól, hogy leállítják tél előtt az orosz gázszállítást.
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Orbán AnitaMoszkvaBudapest

A keddi nap nem volt izgalmaktól mentes, már ami a külpolitikát illeti, hiszen a külügyi kormányzat úgy döntött, kiutasít tíz orosz diplomatát. Orbán Anita tárcavezető hangsúlyozta, hogy az érintett személyek a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal.

Orbán Anita pozitív és negatív kommentet is kapott szép számmal, vannak akik félnek Moszkva válaszától és vannak akik szerint már ideje volt lépni
Orbán Anita bíráló kommentet is kapott szép számmal az orosz diplomaták kiutasítása után (Fotó: DPA/Daniel Vogl)

A megfogalmazás arra utal, hogy a hatóságok értékelése szerint az érintett személyek diplomáciai fedésben végeztek hírszerzői tevékenységet, azaz kémkedtek.

Orbán Anita lépésére kemény és fájdalmas választ ígérnek az oroszok

Moszkva természetesen reagált is, Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig a TASZSZ-nak nyilatkozva „kemény és fájdalmas” választ ígért Budapestnek.

Orbán Anita magyar külügyminiszter nyilatkozata, amely tíz orosz diplomatát szólított fel, hogy hagyja el Magyarországot, annak bizonyítéka, hogy az új magyar hatóságok ideológiailag motivált oroszellenes fóbiák áldozatai lettek, és az Oroszországgal folytatott párbeszéd csatornáinak nyitva tartására és a pragmatikus együttműködés folytatására vonatkozó készségük nem ér semmit. Ez a rendkívül barátságtalan lépés példa nélküli, indokolatlan eszkaláció magyar részről, és méltó válasz várható rá

– közölte Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti orosz nagykövet.

Egy orosz szenátor, Vlagyimir Dzhabarov pedig arról beszélt, hogy Oroszország számára hazánk mint partner elvesztése nem lenne túl nagy csapás, azonban ez fordítva nem igaz. Ennek kapcsán belebegtette a Török Áramlat és a gázszállítás leállítását.

Akkor is lesz ünneplés, ha télen nem lesz fűtés?

Orbán Anita posztja alatt többen méltatták a minisztert, amiért meghozta ezt a döntést, és jelezték, hogy szerintük már az Orbán-kormánynak is ezt kellett volna tennie. Egy másik hozzászóló is értékelte a lépést, de hozzáfűzte, hogy az objektivitás jegyében meg kéne vizsgálni az ukrán nagykövetség munkatársait is, miután szerinte ott is találnánk hasonló „diplomatákat”.

Sokakat viszont nem nyűgözte le a magyar lépés, és aggodalmuknak adtak hangot. „Felfogják az itt kommentelők, hogy ennek mi lesz a következménye? Egyelőre mi függünk tőlük” – írta az egyik kommentelő Orbán Anita posztja alatt.

Egy másik hozzászóló szintén arról írt, hogy vajon akkor is ünneplés lesz-e, amikor télen nem lesz fűtés.

Elképesztő a diplomáciai érzéke a Tisza-kormánynak. Orbán Anita a németekkel vállal szolidaritást, az oroszokat vegzálja, a Mini elnök meg az Egyesült Államok elnökét cikizi a parlamentben. Kőprofik! De hogy mi lesz ebből Magyarországra nézve, azt csak a Jóisten tudja

– írta egy másik kommentelő.

Még nem tudni, hogy pontosan milyen válaszlépéseket is tervez Oroszország, de a diplomáciai reciprocitás jegyében tíz magyar diplomatának is távoznia kell az országból. A földgáz és a kőolaj kapcsán azonban még nagy a bizonytalanság, és csak remélni lehet, hogy Moszkva nem dönt a szállítások leállítása mellett.

 

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