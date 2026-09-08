Tíz orosz diplomatát utasított ki Orbán Anita minisztériuma

Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát, miután a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem elfogadható egy diplomatától – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes.
A Külügyminisztérium a magyar hatóságok értékelése alapján szólította fel az orosz képviselet tíz munkatársát, hogy hagyják el Magyarországot. Orbán Anita tájékoztatása szerint az orosz diplomaták kiutasításával Magyarország biztonságát és szuverenitását védik.
Nem szakítják meg a kapcsolatokat Oroszországgal
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenti a magyar–orosz diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet Oroszországgal. A miniszterelnök, Magyar Péter az Országgyűlés plenáris ülésén ismertette a közleményt. Hozzátette, hogy a Tisza-kormány megvédi Magyarország szuverenitását.
A mai napon utasításomra a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett
– olvasható Orbán Anita Facebook-bejegyzésében.
Mint beszámoltunk róla, Magyar Péter miniszterelnök nemrég határozatot írt alá, amely az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladatait és irányelveit rögzítette. Az új magyar külpolitikai irány szerint Oroszország fenyegetést jelent, Moszkvából pedig már reagáltak is rá.