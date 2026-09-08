Tíz orosz diplomatát utasított ki Orbán Anita minisztériuma

Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát, miután a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem elfogadható egy diplomatától – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes.

Magyar Péter a parlamentben bejelentette, hogy tíz orosz diplomatát utasít ki Magyarország (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Külügyminisztérium a magyar hatóságok értékelése alapján szólította fel az orosz képviselet tíz munkatársát, hogy hagyják el Magyarországot. Orbán Anita tájékoztatása szerint az orosz diplomaták kiutasításával Magyarország biztonságát és szuverenitását védik.