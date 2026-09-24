Súlyos figyelmeztetés érkezett: Oroszország támadásra készülhet Európában

Súlyos veszélyre figyelmeztethették az európai országokat az amerikai hírszerzés információi szerint. Orosz dróntámadás érheti Európa több pontját, a lehetséges célpontok között pedig kikötők, repülőterek és más kritikus infrastruktúrák is szerepelnek – számolt be az Independent. A lap szerint több európai kormányhoz is eljutottak az információk Oroszország lehetséges terveiről. Egy litván védelmi forrás szerint Franciaország, Spanyolország és Olaszország is célponttá válhat.

Orosz dróntámadás érheti Európát amerikai hírszerzési információk szerint. Franciaország, Spanyolország és Olaszország is célpont lehet (A képen Vlagyimir Putyin orosz elnök)

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Orosz dróntámadás érheti Európa kritikus infrastruktúráját

A feltételezett támadásokhoz tengerről indított Gerbera drónokat használhatnának. Ezek körülbelül négy-öt kilogrammos robbanóterhet vihetnek magukkal, hatótávolságuk pedig elérheti a 600 kilométert.

A drónokkal kikötőkben vagy repülőtereken okozhatnának tüzeket, megrongálhatnák a berendezéseket, illetve átmenetileg megzavarhatnák azok működését. Egy ilyen akcióval Moszkva úgy növelhetné a NATO-országokra nehezedő nyomást, hogy közben elkerülné a nyílt katonai összecsapást.

Az Independent szerint az információk John Ratcliffe CIA-igazgató augusztus végi moszkvai látogatása után jutottak el a litván félhez. Több védelmi elemző is arról beszélt, hogy európai külügyminisztériumok között egy lehetséges támadásról szóló amerikai hírszerzési jelentés kering.

Franciaország, Spanyolország és Olaszország lehet veszélyben

A figyelmeztetés egy olyan időszakban érkezett, amikor több európai ország is egyre súlyosabb orosz hibrid fenyegetésről számol be. A dán hírszerzés arra számít, hogy Oroszország a következő hónapokban gyakoribb és súlyosabb hibrid támadásokat hajthat végre a Nyugat ellen.

Lengyelország és más NATO-tagállamok az elmúlt időszakban drónincidensekről, légtérsértésekről, gyújtogatásokról és feltételezett szabotázsakciókról számoltak be. Európai tisztviselők szerint Moszkva célja az Ukrajna támogatására irányuló politikai akarat gyengítése lehet.