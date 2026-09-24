Súlyos figyelmeztetés érkezett: Oroszország támadásra készülhet Európában

Súlyos veszélyre figyelmeztethették az európai országokat az amerikai hírszerzés információi szerint. Orosz dróntámadás érheti Európa több pontját, a lehetséges célpontok között pedig kikötők, repülőterek és más kritikus infrastruktúrák is szerepelnek – számolt be az Independent. A lap szerint több európai kormányhoz is eljutottak az információk Oroszország lehetséges terveiről. Egy litván védelmi forrás szerint Franciaország, Spanyolország és Olaszország is célponttá válhat.
Orosz dróntámadás érheti Európa kritikus infrastruktúráját
A feltételezett támadásokhoz tengerről indított Gerbera drónokat használhatnának. Ezek körülbelül négy-öt kilogrammos robbanóterhet vihetnek magukkal, hatótávolságuk pedig elérheti a 600 kilométert.
A drónokkal kikötőkben vagy repülőtereken okozhatnának tüzeket, megrongálhatnák a berendezéseket, illetve átmenetileg megzavarhatnák azok működését. Egy ilyen akcióval Moszkva úgy növelhetné a NATO-országokra nehezedő nyomást, hogy közben elkerülné a nyílt katonai összecsapást.
Az Independent szerint az információk John Ratcliffe CIA-igazgató augusztus végi moszkvai látogatása után jutottak el a litván félhez. Több védelmi elemző is arról beszélt, hogy európai külügyminisztériumok között egy lehetséges támadásról szóló amerikai hírszerzési jelentés kering.
Franciaország, Spanyolország és Olaszország lehet veszélyben
A figyelmeztetés egy olyan időszakban érkezett, amikor több európai ország is egyre súlyosabb orosz hibrid fenyegetésről számol be. A dán hírszerzés arra számít, hogy Oroszország a következő hónapokban gyakoribb és súlyosabb hibrid támadásokat hajthat végre a Nyugat ellen.
Lengyelország és más NATO-tagállamok az elmúlt időszakban drónincidensekről, légtérsértésekről, gyújtogatásokról és feltételezett szabotázsakciókról számoltak be. Európai tisztviselők szerint Moszkva célja az Ukrajna támogatására irányuló politikai akarat gyengítése lehet.
- A Kreml következetesen tagadja, hogy szabotázsakciókat hajtana végre NATO-tagországokban, vagy közvetlen katonai konfliktust tervezne a szövetséggel.
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