Az EU és a NATO ajtaján kopogtat Putyin – súlyos figyelmeztetés érkezett Kijevből – galéria

Olekszandr Percovszkij, az ukrán vasút vezetője szerint az orosz erők második napja folyamatosan támadták a vasúti infrastruktúrát: állomásokat, járműveket és depókat. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy az Európából érkező katonai szállítmányok továbbítását szolgáló vasúti létesítményeket támadta Nyugat-Ukrajnában.

Hat halottról és több tucat sérültről számoltak be Ukrajnában

A Kyiv Independent szerint az előző 24 órában legalább hat ember meghalt, további 43 megsérült az Ukrajnát ért orosz támadásokban.

Donyeck megyében három halálos áldozatról és 13 sérültről számoltak be. Kramatorszkban két ember vesztette életét, tízen megsérültek. Druzskivkában egy ember meghalt, Szlovjanszkban, Znamenyivkában és Szpaszko-Mihajlivkában pedig egy-egy sérültet jelentettek. A támadások hétfő reggel is folytatódtak.

Odesszát vasárnap reggel súlyos dróncsapás érte: legalább öten megsérültek, és több városrész lakóövezeteiben keletkeztek károk. Egy nappal korábban egy drón lakóházat talált el a városban, akkor két ember meghalt és 26 megsérült – írja a Reuters.