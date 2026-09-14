Az EU és a NATO ajtaján kopogtat Putyin – súlyos figyelmeztetés érkezett Kijevből – galéria

Orosz dróntámadás ért egy benzinkutat és egy személyvonat mozdonyát a lengyel határ közelében. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a történtek után arra figyelmeztette az európai országokat, hogy a háború pusztítása közvetlenül a határaik mellett zajlik – írja a Meduza.
Ez Putyin terrorja, amely közvetlenül az EU és a NATO ajtaján kopogtat
– fogalmazott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.
A külügyminiszter szigorúbb európai szankciókat sürgetett. Teljes kereskedelmi embargót és az orosz állampolgárok beutazásának teljes tilalmát szorgalmazta.
Orosz dróntámadás ért egy lengyel határ közelében álló vonatot
A jahodini határátkelő térségében megtámadott benzinkúton hatalmas tűz keletkezett. Két sofőr megsérült a támadás során, a közelben parkoló kamionok kigyulladtak, és egy szupermarket épülete megrongálódott.
Egy személyvonat mozdonyát mindössze két kilométerre a lengyel határtól érte találat. Az ukrán vasút közlése szerint a személyzetet időben figyelmeztették a veszélyre, így sikerült elkerülni a személyi sérüléseket.
A képre kattintva galéria nyílik:
Olekszandr Percovszkij, az ukrán vasút vezetője szerint az orosz erők második napja folyamatosan támadták a vasúti infrastruktúrát: állomásokat, járműveket és depókat. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy az Európából érkező katonai szállítmányok továbbítását szolgáló vasúti létesítményeket támadta Nyugat-Ukrajnában.
Hat halottról és több tucat sérültről számoltak be Ukrajnában
A Kyiv Independent szerint az előző 24 órában legalább hat ember meghalt, további 43 megsérült az Ukrajnát ért orosz támadásokban.
Donyeck megyében három halálos áldozatról és 13 sérültről számoltak be. Kramatorszkban két ember vesztette életét, tízen megsérültek. Druzskivkában egy ember meghalt, Szlovjanszkban, Znamenyivkában és Szpaszko-Mihajlivkában pedig egy-egy sérültet jelentettek. A támadások hétfő reggel is folytatódtak.
Odesszát vasárnap reggel súlyos dróncsapás érte: legalább öten megsérültek, és több városrész lakóövezeteiben keletkeztek károk. Egy nappal korábban egy drón lakóházat talált el a városban, akkor két ember meghalt és 26 megsérült – írja a Reuters.