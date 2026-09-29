Ablakokon át menekültek a lángok elől – súlyos orosz dróntámadás érte Kijevet

Súlyos támadás érte Kijev központját, ahol rövid időn belül több épület is lángba borult. Az orosz dróntámadás során találat érte az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia épületét, később pedig egy magánklinika is kigyulladt.

Súlyos orosz dróntámadás érte Kijevet Fotó: Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Az ablakokon át menekültek az orosz dróntámadás után

A tudományos akadémiát ért csapás után hatalmas tűz keletkezett az épületben. Több embernek az ablakokon keresztül kellett menekülnie a lángok elől. A támadásban legalább egy ember meghalt, három másik pedig megsérült. A sérültek között volt Volodimir Horbulin, az akadémia első alelnöke, aki korábban magas rangú ukrán biztonsági tisztviselőként dolgozott.

A galéria első képein a lángoló klinika és az oltás látható, a további felvételek pedig a tudományos akadémiánál pusztító tüzet és a menekülő embereket mutatják.

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