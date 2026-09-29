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orosz dróntámadás

Ablakokon át menekültek a lángok elől – súlyos orosz dróntámadás érte Kijevet

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Folytatódik a véres háború a szomszédban. Ismét lángokban áll Kijev. Orosz dróntámadás érte az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémiát. Halálos áldozat és sérültek is vannak.
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orosz dróntámadástámadásukrán nemzeti tudományos akadémiakijevukrán

Súlyos támadás érte Kijev központját, ahol rövid időn belül több épület is lángba borult. Az orosz dróntámadás során találat érte az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia épületét, később pedig egy magánklinika is kigyulladt. 

orosz dróntámadás,September 28, 2026, Kyiv, Ukraine: A man goes down a telescopic ladder to escape from the National Academy of Sciences building, which is engulfed in flames after being hit by a Russian drone, Kyiv, Ukraine, September 28, 2026. One person was killed, and three others were injured in the attack. (Credit Image: © Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Press Wire)
Súlyos orosz dróntámadás érte Kijevet Fotó: Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Az ablakokon át menekültek az orosz dróntámadás után

A tudományos akadémiát ért csapás után hatalmas tűz keletkezett az épületben. Több embernek az ablakokon keresztül kellett menekülnie a lángok elől. A támadásban legalább egy ember meghalt, három másik pedig megsérült. A sérültek között volt Volodimir Horbulin, az akadémia első alelnöke, aki korábban magas rangú ukrán biztonsági tisztviselőként dolgozott.

  • A galéria első képein a lángoló klinika és az oltás látható, a további felvételek pedig a tudományos akadémiánál pusztító tüzet és a menekülő embereket mutatják.

A képre kattintva galéria nyílik:

Aftermath Of A Russian Jet-Powered Drone Strike In Kyiv - 28 Sep 2026
Aftermath Of A Russian Jet-Powered Drone Strike In Kyiv - 28 Sep 2026
Aftermath Of A Russian Jet-Powered Drone Strike In Kyiv - 28 Sep 2026
Aftermath Of A Russian Jet-Powered Drone Strike In Kyiv - 28 Sep 2026
Russian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In Kyiv
Russian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In Kyiv
Russian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In KyivRussian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In Kyiv
Russian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In KyivRussian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In Kyiv
Russian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In Kyiv
Russian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In Kyiv
Russian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In KyivRussian Drone Strikes Ukrainian National Academy Of Sciences Building In Kyiv
Galéria: Egy belvárosi klinikába és az akadémiába csapódtak az orosz rakéták
Fotó: Northfoto
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Egy belvárosi klinikába és az akadémiába csapódtak az orosz rakéták

Anatolij Zagorodnij, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia elnöke szerint a becsapódás idején sok munkatárs tartózkodott az épületben. A támadás után attól tartott, hogy többen bent rekedhettek.

Egy magánklinika is lángba borult Kijev központjában

Mintegy egy órával később újabb orosz dróncsapás érte Kijev központját. Ezúttal a Dobrobut magánklinika épülete gyulladt ki. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. A galéria első képein a lángoló klinika és az oltás látható, a további felvételek pedig a tudományos akadémiánál pusztító tüzet és a menekülő embereket mutatják.

 

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