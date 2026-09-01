Az orosz haderő Kijevet vette célba, többen meghaltak a támadásban

Az ukrán légierő szerint Kijev és Odessza megye volt a fő célpont. Oroszország ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint 218 drónt lőtt ki, amelyeknek körülbelül egyharmada sugárhajtású volt. Ukrajna légvédelme 199 drónt vagy rakétát fogott el vagy hárított el, köztük öt ballisztikus rakétát is. A lehulló törmelék azonban sok helyen másodlagos károkat okozott. A támadás során legalább 12 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek.

Moszkva egyébként tagadja, hogy civil célpontokat támadt volna, a védelmi minisztérium hivatalos közlése szerint ugyanis hadiipari üzemeket vettek célba az ukrán főváros környékén.

Ukrajna számára egyébként nemcsak a ballisztikus rakéták jelentenek kihívást, hanem az új fajta sugárhajtású drónok is. Ezek a speciális, iráni Shahed platformra épített eszközök ugyanis túl gyorsak ahhoz, hogy a hagyományos elfogó eszközök sikerrel tudják őket semlegesíteni. Ennek kapcsán egyébként nemrég az ukrán védelmi miniszter is megszólalt, aki jelezte, hogy jelenleg több elfogó gépet is tesztelnek az eszközök ellen.

Moszkva eközben saját közlése szerint több frontvonalon is sikeresen tudott előre nyomulni. A közlés szerint a fegyveres erők sikeresen elfoglalták a Zaporizzsja megyei Novopavlivka és Cservona Krinicja települést a donyecki régióban.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, és több mint 1320 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több logisztikai központot, valamint az energetikai és közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeit, pilóta nélküli légijárművek és alkatrészeik összeszerelő üzemeit, nyolc páncélozott harcjárművet, egy lengyel Krab önjáró 155 milliméteres tarackot, 13 irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 1050 repülőgép típusú drónt.