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orosz–ukrán háború

Az orosz haderő Kijevet vette célba, többen meghaltak a támadásban

26 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Az ukrán fővárosban ismét légicsapásokkal köszöntött be az ősz, miután az éjszaka folyamán Oroszország ismét akcióba lendült. Az eddigi információk alapján az orosz haderő több tucat cirkáló rakétát, több száz drónt és ballisztikus rakétákat is bevetett, aminek következtében legalább 12 ember életét veszítette.
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orosz–ukrán háborúKijevballisztikus rakétaUkrajna

Oroszország immár hatodik napja támadja folyamatosan Ukrajnát, ezúttal pedig Kijevet vették célba. Az orosz haderő a jelentések szerint a vasúti infrastruktúrát, és lakóépületeket is célba vett, a támadásokban pedig legalább 12-en meghaltak – írja a Kyiv Independent

Az orosz haderő több célpontot is eltalált, köztük egy vasúti csomópontot, valamint egy lakóépületet is
Az orosz haderő több célpontot is eltalált, köztük egy vasúti csomópontot, valamint egy lakóépületet is 
Fotó: HANDOUT / State Emergency Service of Ukrai

A portál beszámolója szerint az első riadót a hajnali órákban rendelték el, hajnal fél három magasságában pedig legalább egy tucat robbanás rázta meg a várost. A helyi hatóságok közlése szerint az oroszok egyik célpontja egy vasúti járműjavító és a környékén lévő infrastruktúra volt. A lapnak sikerült egy vasutassal beszélnie, aki szerint mára már a vasúti dolgozók az egyik legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak, miután Oroszország rendszeresen ballisztikus rakétákkal támadja az infrastruktúrát, a munkásoknak pedig nem mindig van elég ideje óvóhelyre húzódni. 

Volodimir Zelenszkij elnök azt nyilatkozta, hogy közel 350 mentőalakulat dolgozója vett részt a kijevi és a Kijevi megyei támadás utáni mentésben. Az elnök egyúttal jelezte, hogy Oroszország a támadásait mindig úgy tervezi, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák a civil lakosság számára. 

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Az ukrán légierő szerint Kijev és Odessza megye volt a fő célpont. Oroszország ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint 218 drónt lőtt ki, amelyeknek körülbelül egyharmada sugárhajtású volt. Ukrajna légvédelme 199 drónt vagy rakétát fogott el vagy hárított el, köztük öt ballisztikus rakétát is. A lehulló törmelék azonban sok helyen másodlagos károkat okozott. A támadás során legalább 12 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek. 

Moszkva egyébként tagadja, hogy civil célpontokat támadt volna, a védelmi minisztérium hivatalos közlése szerint ugyanis hadiipari üzemeket vettek célba az ukrán főváros környékén.

Ukrajna számára egyébként nemcsak a ballisztikus rakéták jelentenek kihívást, hanem az új fajta sugárhajtású drónok is. Ezek a speciális, iráni Shahed platformra épített eszközök ugyanis túl gyorsak ahhoz, hogy a hagyományos elfogó eszközök sikerrel tudják őket semlegesíteni. Ennek kapcsán egyébként nemrég az ukrán védelmi miniszter is megszólalt, aki jelezte, hogy jelenleg több elfogó gépet is tesztelnek az eszközök ellen. 

Moszkva eközben saját közlése szerint több frontvonalon is sikeresen tudott előre nyomulni. A közlés szerint a fegyveres erők sikeresen elfoglalták a Zaporizzsja megyei Novopavlivka és Cservona Krinicja települést a donyecki régióban. 

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, és több mint 1320 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több logisztikai központot, valamint az energetikai és közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeit, pilóta nélküli légijárművek és alkatrészeik összeszerelő üzemeit, nyolc páncélozott harcjárművet, egy lengyel Krab önjáró 155 milliméteres tarackot, 13 irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 1050 repülőgép típusú drónt.

 

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