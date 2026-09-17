A horvát külügy bekérette az orosz nagykövetet

A horvát külügyminisztérium szerint a nagykövettel a légtérsértésekkel és a területi vizek megsértésével, valamint a Romániában, Litvániában, Lengyelországban, Németországban és Dániában történt drónincidensekkel kapcsolatban ismertették Zágráb álláspontját. Az orosz fél visszautasította a vádakat, a horvát külügy pedig arra figyelmeztetett, hogy az ilyen tevékenység súlyos és messzemenő következményekkel járhat a térség biztonságára nézve.
A horvát tárca egyben felszólította Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben az uniós tagállamok szuverenitását és területi integritását, és tegyen lépéseket az európai biztonságot fenyegető további kockázatok megelőzésére.
A közlemény szerint Zágráb úgy véli, hogy az Oroszországgal fennálló kapcsolatok további romlása egyik félnek sem érdeke, különösen az ukrajnai háború lezárását célzó esetleges béketárgyalásokra tekintettel – írta az MTI.
A zágrábi orosz nagykövetség közleményében a nagykövet határozottan visszautasította a horvát fél állításait, és bizonyítatlannak nevezte azokat. Azt állította, hogy összehangolt provokációról van szó, amelynek célja az Oroszországgal fennálló kapcsolatok további rombolása.
A nagykövet azt is kifogásolta, hogy szerinte a horvát fél kiszolgálja a kijevi rezsimet és külföldi támogatóit, akik érdekeltek a konfliktus folytatásában.
Hozzátette: az ukrán területen lévő minden olyan objektumot, köztük vasúti csomópontokat és vasúti járműveket, amelyeket az ukrán hadsereg érdekében végzett szállításokra használnak, az orosz hadsereg legitim katonai célpontnak tekint.