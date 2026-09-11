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háború

Égő épületek, gyászoló városok: újabb életeket követelt az orosz–ukrán háború – galéria

1 órája
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Újabb véres napra ébredtek az emberek Ukrajnában és Oroszországban. Az orosz–ukrán háború pusztítása egyre riasztóbb méreteket ölt, és még nagyon messze a béke. Galériában mutatjuk a legújabb súlyos támadások következményeit.
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Gyásznapot tartanak Pavlohradban, miután egy orosz támadás öt ember életét követelte az ukrajnai városban. Az orosz–ukrán háború legutóbbi csapásai lakóépületeket, benzinkutat és ipari létesítményeket is elértek – írja a The Guardian.

Halálos támadás, égő épületek és megrongált lakóházak: az orosz–ukrán háború pusztítása mindkét országban újabb áldozatokat követelt.
Tovább tombol az orosz-ukrán háború: Oroszország ismét intenzíven támadta Ukrajnát. A rakéta- és dróntámadások lakóházakat és benzinkutakat is érintettek
Fotó: AFP

A Dnyipropetrovszk régióban a pavlohradi áldozatok mellett további két ember meghalt, a sérültek száma pedig összesen 79 volt – számolt be a The Guardian. A térség kormányzója szerint a támadások olyan emberek életét oltották ki, akik a városokban és falvakban éltek, dolgoztak és gyermeket neveltek.

Kijevben egy benzinkutat ért orosz támadás. A lap által idézett legfrissebb polgármesteri tájékoztatás szerint ketten meghaltak, és legfeljebb hatan megsérültek. Négy embert továbbra is kórházban ápoltak. Dnyipróban egy agráripari létesítményt is csapás ért.

Lakóházakat és ipari létesítményeket pusztít az orosz–ukrán háború

Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország tudatosan támad olyan helyszíneket, ahol civilek töltik a mindennapjaikat. A tárcavezető úgy értékelte: Moszkva a veszteségekkel és a félelemkeltéssel akar engedményeket kikényszeríteni Ukrajnából. Ezek az ukrán fél állításai a támadások céljáról.

Közben oroszországi régiókból is halálos támadásokról érkeztek jelentések. A Tula régió kormányzója szerint egy ukrán dróntámadásban ketten meghaltak, hárman pedig megsebesültek szeptember 11-ére virradóan. Volgográdban lakóépületek rongálódtak meg, és két férfi megsérült – írta a Gazeta.ru. A helyiek számára az éjszakai riadók és a légvédelem hangja jelezte az újabb támadásokat.

orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
Galéria: Oroszország ismét az ukrán lakosságot vette célba
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Oroszország ismét intenzíven támadta Ukrajnát. A rakéta- és dróntámadások lakóházakat és benzinkutakat is érintettek

Szaratovban egy Ozon-raktár kapott lángra egy csapás után. A Kyiv Independent emellett arról számolt be, hogy az ASTRA orosz független hírportál nyílt forrású elemzése tüzet azonosított a Rosznyefty helyi olajfinomítójában. A közösségi oldalakon terjedő felvételeken a beszámoló szerint drónok és működésbe lépő orosz légvédelmi eszközök is láthatók voltak. A finomítót korábban többször is célba vették az ukrán nagy hatótávolságú támadások során.

 

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