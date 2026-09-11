Égő épületek, gyászoló városok: újabb életeket követelt az orosz–ukrán háború – galéria

Kijevben egy benzinkutat ért orosz támadás. A lap által idézett legfrissebb polgármesteri tájékoztatás szerint ketten meghaltak, és legfeljebb hatan megsérültek. Négy embert továbbra is kórházban ápoltak. Dnyipróban egy agráripari létesítményt is csapás ért.

Lakóházakat és ipari létesítményeket pusztít az orosz–ukrán háború

Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország tudatosan támad olyan helyszíneket, ahol civilek töltik a mindennapjaikat. A tárcavezető úgy értékelte: Moszkva a veszteségekkel és a félelemkeltéssel akar engedményeket kikényszeríteni Ukrajnából. Ezek az ukrán fél állításai a támadások céljáról.

Közben oroszországi régiókból is halálos támadásokról érkeztek jelentések. A Tula régió kormányzója szerint egy ukrán dróntámadásban ketten meghaltak, hárman pedig megsebesültek szeptember 11-ére virradóan. Volgográdban lakóépületek rongálódtak meg, és két férfi megsérült – írta a Gazeta.ru. A helyiek számára az éjszakai riadók és a légvédelem hangja jelezte az újabb támadásokat.