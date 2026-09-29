„Féljenek csak!” – Oroszországban már tudni vélik, ki lehet a következő

Oroszország újabb európai vállalatok oroszországi érdekeltségeit vonhatja állami irányítás alá – írja a Reuters kormányzati és üzleti forrásokra hivatkozva. A Kreml szerint erre azért van szükség, mert az Európai Unió egyre nagyobb mértékben vesz részt az Ukrajna elleni háborúban.

Oroszország újabb európai vállalatok oroszországi érdekeltségeinek átvételét helyezte kilátásba.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

A hónap során már a svájci Nestlé, a német Metro és a francia Auchan oroszországi érdekeltségeit is ideiglenes állami irányítás alá vonták.

Moszkva újabb európai cégeket fenyeget

A névtelenséget kérő, magas rangú orosz kormányzati forrás szerint Moszkva kész további lépésekre.

Eljött az ideje az aszimmetrikus intézkedéseknek. Gondolkodjanak el azon, milyen döntéseket hoznak és milyen szankciókat vezetnek be

– mondta.

Arra a kérdésre, hogy az olasz UniCredit vagy az osztrák Raiffeisen oroszországi egységei is sorra kerülhetnek-e, röviden így válaszolt:

Féljenek csak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az intézkedésekre azért került sor, mert az európai országok „egyre nagyobb mértékben vesznek részt a közvetlen harci cselekményekben”. Hozzátette, hogy a mostani döntések később akár vissza is vonhatók.

Lavrov: ez már Európa háborúja Oroszország ellen

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden azt mondta: ha az európai országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának, amelyeket Oroszország ellen használnak, akkor Moszkva ezt „Európa által ellenünk vívott háborúként” értékeli.

A Kreml közben azt is sérelmezi, hogy az EU mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyont fagyasztott be, valamint szankciókkal sújtott több ezer személyt és szervezetet.

Brüsszel ezzel szemben Moszkvát tartja felelősnek a háború folytatásáért, és úgy véli, Oroszország nem mutat valódi hajlandóságot az érdemi béketárgyalásokra.

Már 135 külföldi érdekeltséget vontak ellenőrzés alá

A TASS adatai szerint a háború kezdete óta 135, külföldi vállalatokhoz kötődő cég került ideiglenes orosz állami irányítás alá, túlnyomó többségük az Európai Unióból érkezett.

Az Európai Üzleti Szövetség (Association of European Businesses, AEB) szerint egy év alatt 400-ról 330-ra csökkent azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek Oroszországban működnek és tagjai a szervezetnek.

A nagy amerikai cégeket eddig többnyire elkerülték a hasonló intézkedések, bár kisebb vállalatok oroszországi érdekeltségeit már szintén ideiglenesen állami irányítás alá vonták. Az amerikai kereskedelmi kamara szerint jelenleg mintegy 300 amerikai vállalat van jelen az orosz piacon.