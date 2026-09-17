Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ukrajna

Az Egyesült Államok pokoli lépésre készül az oroszok ellen - megszólalt a Kreml

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb amerikai szankciós intézkedések súlyosbíthatják a Washington és Moszkva közötti feszültséget. Oroszország szerint az új büntetőintézkedések a háború lezárását célzó béketárgyalásokat is megnehezíthetik – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnaputyinegyesült államokdmitrij peszkov

Oroszország szerint az Egyesült Államok újabb szankciói akadályozhatják az ukrajnai konfliktus békés rendezésére irányuló erőfeszítéseket. Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy minden további amerikai szankció „bizonyosan megnehezíti” a békés rendezés lehetőségét.

Oroszország: Peszkov szerint nehezítik a béketárgyalásokat az új amerikai szankciók
Oroszország: Peszkov szerint nehezítik a béketárgyalásokat az új amerikai szankciók
Fotó: AFP

A Kreml szóvivője szerint Moszkva figyelemmel követi az új amerikai jogszabály elfogadásának folyamatát, és az intézkedéseket barátságtalan lépésként értékeli.

Az amerikai képviselőház szeptember 17-én megszavazta az Oroszország elleni, az Egyesült Államokban „pokoli szankciókként” emlegetett törvényjavaslatot. A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy akár 100 százalékos másodlagos vámokat vethetne ki azokra az országokra, amelyek jelentős mennyiségben vásárolnak orosz olajat és gázt.

A szankciós csomag emellett orosz tisztségviselőket, üzletembereket és bankokat is érintene. A tervezet célba venné az orosz energetikai projekteket, valamint az úgynevezett árnyékflottához tartozó hajókat is.

A törvényjavaslatot az amerikai szenátus már augusztusban elfogadta, így a következő lépés Donald Trump amerikai elnök aláírása lehet. Az új intézkedések bevezetésének pontos időpontja egyelőre nem ismert.

A Donald Trump vezette amerikai kormányzat a szankciókkal gazdasági nyomást kíván gyakorolni Moszkvára, miközben a Kreml szerint az újabb büntetőintézkedések éppen az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket nehezítik.

A Kreml korábban is többször bírálta az Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciókat. Moszkva álláspontja szerint a gazdasági korlátozások nem közelebb hozzák, hanem tovább nehezítik a konfliktus rendezését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!