Az Egyesült Államok pokoli lépésre készül az oroszok ellen - megszólalt a Kreml

Oroszország szerint az Egyesült Államok újabb szankciói akadályozhatják az ukrajnai konfliktus békés rendezésére irányuló erőfeszítéseket. Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy minden további amerikai szankció „bizonyosan megnehezíti” a békés rendezés lehetőségét.

Oroszország: Peszkov szerint nehezítik a béketárgyalásokat az új amerikai szankciók

Fotó: AFP

A Kreml szóvivője szerint Moszkva figyelemmel követi az új amerikai jogszabály elfogadásának folyamatát, és az intézkedéseket barátságtalan lépésként értékeli.

Az amerikai képviselőház szeptember 17-én megszavazta az Oroszország elleni, az Egyesült Államokban „pokoli szankciókként” emlegetett törvényjavaslatot. A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy akár 100 százalékos másodlagos vámokat vethetne ki azokra az országokra, amelyek jelentős mennyiségben vásárolnak orosz olajat és gázt.

A szankciós csomag emellett orosz tisztségviselőket, üzletembereket és bankokat is érintene. A tervezet célba venné az orosz energetikai projekteket, valamint az úgynevezett árnyékflottához tartozó hajókat is.

A törvényjavaslatot az amerikai szenátus már augusztusban elfogadta, így a következő lépés Donald Trump amerikai elnök aláírása lehet. Az új intézkedések bevezetésének pontos időpontja egyelőre nem ismert.

A Donald Trump vezette amerikai kormányzat a szankciókkal gazdasági nyomást kíván gyakorolni Moszkvára, miközben a Kreml szerint az újabb büntetőintézkedések éppen az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket nehezítik.

A Kreml korábban is többször bírálta az Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciókat. Moszkva álláspontja szerint a gazdasági korlátozások nem közelebb hozzák, hanem tovább nehezítik a konfliktus rendezését.