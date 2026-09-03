Válaszolt Oroszország a német nyomozás eredményeire: bezárják a Goethe Intézet kirendeltségeit

Oroszország bezárja a német kulturális központokat, azaz a Goethe Intézet kirendeltségeit az országban - jelentette be Szergej Lavrov külügyminiszter csütörtökön. A lépésre azután került sor, hogy Berlin Moszkvát hibáztatta a múlt hónapban a lipcsei repülőtéren történt támadási kísérletért, valamint bejelentette mind a bonni orosz konzulátus, mind a német fővárosban található Orosz Ház kulturális központ bezárását.

Reagált Oroszország a lipcsei repülőtér elleni támadási kísérlet nyomozására. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL

Reagált Oroszország a lipcsei repülőtér elleni támadási kísérlet nyomozására

Lavrov közölte, hogy a német Goethe Intézethez tartozó kulturális központokat bezárják Moszkvában, Szentpéterváron és Jekatyerinburgban, hozzátéve, hogy bármilyen más válasz az "önbecsülés" hiányát mutatná Oroszország részéről. A vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon beszélve Lavrov kijelentette, Németországnak "meg kellett értenie", hogy az Orosz Ház bezárása "kulturális jelenlétük végét jelenti Oroszországban" - írta az AP News.

Mint arról korábban beszámoltunk, a német hatóságok azonosították a lipcsei repülőtéri drónincidens két gyanúsítottját. Az egyik gyanúsított orosz származású, lett útlevéllel rendelkezik, a másik pedig belarusz állampolgár, akinek orosz útlevele is van. Berlin korábbi hivatalos álláspontja szerint az eset egy Oroszországhoz köthető szabotázsakció része lehetett.