Fordulat jöhet az Oroszország elleni szankciók ügyében, Trump már rábólintott a tervre

- Milyen feltétellel enyhítené Donald Trump az Oroszország elleni szankciókat?
- Miért engedne szabadon politikai foglyokat Oroszország az amerikai szankciók enyhítéséért cserébe?
- Miért ellenzi Zelenszkij az Oroszország elleni szankciók enyhítését?
Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta azt az elképzelést, amely politikai foglyok szabadon bocsátásáért cserébe enyhítené az Oroszország elleni szankciókat. A terv még korai szakaszban van, de Washington ezzel új irányból próbálhatná kimozdítani a holtpontról az amerikai–orosz tárgyalásokat – írja a The Atlantic.
A lap szerint az ötlet John Cole különmegbízottól származik. Hasonló megállapodást már Fehéroroszországgal is sikerült elérnie: a szankciók enyhítéséért cserébe mintegy 500 politikai fogoly szabadon bocsátását biztosította. Washington és Minszk közben egy jelentős, fehérorosz kálium-karbonátról szóló üzletről is tárgyal. Cole szerint Oroszország ezekbe az egyeztetésekbe is bekapcsolódott, mivel az európai szankciók miatt az árut orosz területen keresztül kell szállítani.
Politikai foglyokért enyhíthetnék az Oroszország elleni szankciókat
Cole ezt a modellt vinné tovább Moszkvával is. A terv szerint a Kreml politikai foglyokat engedne szabadon, Washington pedig cserébe enyhíthetne bizonyos szankciókon, és ismét megnyílhatna az út egyes kereskedelmi megállapodások előtt.
A különmegbízott szerint a gazdasági kapcsolatok erősítése elősegítheti a normalizálódást. Vlagyimir Putyin számára pedig a foglyok elengedése lehetőséget adna arra, hogy diplomáciai gesztust tegyen az Egyesült Államok felé anélkül, hogy leállítaná az Ukrajna elleni támadásokat.
Zelenszkij megakadályozná a szankciók feloldását
Ukrajna azonban ellenzi ezt az irányt. Volodimir Zelenszkij a The Atlanticnak azt mondta, mindent megtesz azért, hogy a háború befejezéséig megakadályozza az Oroszország elleni szankciók feloldását.
Szvetlana Tyihanovszkaja fehérorosz ellenzéki vezető szintén veszélyesnek tartja az ilyen alkukat. Szerinte Moszkvát és Minszket újabb emberek letartóztatására ösztönözheti, ha azt látják, hogy a foglyokat később szankciók enyhítésére lehet felhasználni.
Dmitrij Muratov Nobel-békedíjas újságíró közben azt javasolta Cole-nak, hogy a fehérorosz tapasztalatokat Oroszországgal szemben is alkalmazza. A két fél már listát is összeállított az orosz politikai foglyokról, újságírókról és a háborúellenes álláspontjuk miatt elítéltekről. Konkrét neveket és az esetleges amerikai engedményeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.