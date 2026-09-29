Fordulat jöhet az Oroszország elleni szankciók ügyében, Trump már rábólintott a tervre

Politikai foglyokért enyhíthetnék az Oroszország elleni szankciókat

Cole ezt a modellt vinné tovább Moszkvával is. A terv szerint a Kreml politikai foglyokat engedne szabadon, Washington pedig cserébe enyhíthetne bizonyos szankciókon, és ismét megnyílhatna az út egyes kereskedelmi megállapodások előtt.

A különmegbízott szerint a gazdasági kapcsolatok erősítése elősegítheti a normalizálódást. Vlagyimir Putyin számára pedig a foglyok elengedése lehetőséget adna arra, hogy diplomáciai gesztust tegyen az Egyesült Államok felé anélkül, hogy leállítaná az Ukrajna elleni támadásokat.

Zelenszkij megakadályozná a szankciók feloldását

Ukrajna azonban ellenzi ezt az irányt. Volodimir Zelenszkij a The Atlanticnak azt mondta, mindent megtesz azért, hogy a háború befejezéséig megakadályozza az Oroszország elleni szankciók feloldását.

Szvetlana Tyihanovszkaja fehérorosz ellenzéki vezető szintén veszélyesnek tartja az ilyen alkukat. Szerinte Moszkvát és Minszket újabb emberek letartóztatására ösztönözheti, ha azt látják, hogy a foglyokat később szankciók enyhítésére lehet felhasználni.

Dmitrij Muratov Nobel-békedíjas újságíró közben azt javasolta Cole-nak, hogy a fehérorosz tapasztalatokat Oroszországgal szemben is alkalmazza. A két fél már listát is összeállított az orosz politikai foglyokról, újságírókról és a háborúellenes álláspontjuk miatt elítéltekről. Konkrét neveket és az esetleges amerikai engedményeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.