Orosz drón csapódott be Kijevben, lángokba borult a Tudományos Akadémia

Oroszország hétfőn nappal indított dróntámadást Kijev ellen, amelynek egyik célpontja a Nemzeti Tudományos Akadémia történelmi épülete volt. A támadás következtében tűz ütött ki az intézményben, miközben az épületben több munkatárs is tartózkodott.

Oroszország nappal is támadja Kijevet, drón talált el egy tudományos akadémiát

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko szerint a csapásban legalább egy ember életét vesztette, három másik sérültet pedig kórházba szállítottak. A lángok miatt az épület első és második emeletéről is az ablakokon keresztül menekültek az emberek.

Oroszország a tudományos akadémiát is eltalálta

A 19. században épült intézmény Kijev egyik központi részén található, a német nagykövetség, a Nemzeti Opera és a Szent Volodimir-székesegyház közelében. A környéken több kormányzati épület is található.

Anatolij Zagorodnij, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia elnöke a helyszínen arról beszélt, hogy a robbanás idején sok munkatárs tartózkodott az épületben. Azt mondta, nem érti, miért támadták meg a tudományos kutatóközpontot, és attól tartott, hogy egyes kollégái még bent lehetnek.

Az akadémia civil tudományos intézmény, ugyanakkor az ukrán védelmi szektorral is vannak kapcsolatai. A hétfői támadás egyik sérültje Volodimir Horbulin, az akadémia első alelnöke és korábbi magas rangú ukrán biztonsági tisztviselő volt.

Egy másik orosz drón a közelben egy magán-egészségügyi központot is eltalált. A támadásban ott is meghalt legalább egy ember.

A hétfői csapások egy olyan időszakban történtek, amikor Oroszország az elmúlt napokban egyre intenzívebb légitámadásokat hajtott végre az ukrán főváros ellen. Rakéták és újabb, sugárhajtású drónok csaptak be lakóépületekbe, irodákba, raktárakba és adatközpontokba, és a támadások következtében szinte naponta vannak civil áldozatok.

Nappal is egyre több támadás éri Kijevet

Az újabb orosz drónok gyorsabbak és nehezebben elfoghatók, mint a korábban széles körben használt Sahíd vagy Gerany-2 típusok. Ukrajna ezért olyan elfogórakéták és más eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyekkel hatékonyabban tudja megsemmisíteni az új fegyvereket.

Oroszország közben a támadások időzítésén is változtatott. Egyre több csapást indít nappal, ami azt jelenti, hogy az ukrán nagyvárosok lakóinak a nap jelentős részében is légiriadók miatt kell megszakítaniuk mindennapi tevékenységüket.

A nappali támadások különösen veszélyesek lehetnek, mivel ilyenkor sokan dolgoznak, és ahelyett, hogy órákra óvóhelyekre vonulnának, a légiriadó alatt is folytatják munkájukat.