Le Pen dörgedelmes üzenetet küldött Moszkvának, nem maradt el az orosz válasz

Oroszország nem jelent fenyegetést Franciaországra vagy bármely más európai országra – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, miután a francia Nemzeti Tömörülés vezető politikusai bírálták Moszkva állítólagos befolyásolási törekvéseit.

Oroszország nem fenyegeti Franciaországot – reagált a Kreml Le Pen és Bardella kijelentéseire (Forrás: X)

Marine Le Pen, a párt elnökjelöltje és Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke hétvégén közös nyilatkozatban azt mondták, hogy Franciaország nem fogja eltűrni, hogy egy külföldi hatalom, jelen esetben Oroszország közvetlenül vagy közvetve megpróbálja meghatározni az ország politikáját.

A francia politikusok szerint ezt Moszkva megfélemlítéssel, fenyegetésekkel, destabilizációval vagy pszichológiai nyomásgyakorlással teheti meg.

A Kreml szerint Oroszország senkit nem fenyeget

Peszkov hétfőn elutasította a Nemzeti Tömörülés vezetőinek kijelentéseit. A Kreml szóvivője szerint Moszkva nem ért egyet a nyilatkozattal, és Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban is többször kijelentette, hogy Oroszország nem fenyegeti Franciaországot vagy más európai országot. Peszkov azt is mondta, hogy

Moszkvának nincsenek olyan vitái európai államokkal, amelyek komoly nézeteltérésekhez vezetnének.

A szóvivő szerint ezért Moszkva kategorikusan nem fogadja el azt az állítást, hogy Oroszország fenyegetést jelentene Európára.

A Kreml és több európai ország között ugyanakkor továbbra is komoly politikai konfliktusok vannak az ukrajnai háború miatt. Franciaország hétfőn külön is bírálta a szeptemberi orosz parlamenti választást, amelyet a francia külügyminisztérium szerint nem lehet szabad és tisztességes választásnak tekinteni. Párizs emellett kifogásolta az ukrán területeken tartott oroszországi választásokat is.