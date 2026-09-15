Megérkezett Oroszország válasza Trump rendkívüli bejelentésére

Oroszország kész új fordulót tartani az Egyesült Államokkal és Ukrajnával folytatott háromoldalú tárgyalásokból – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy, az ukrajnai helyzetről rendezett moszkvai kerekasztal-beszélgetésen.

Oroszország: Lavrov szerint készek újra tárgyalni az Egyesült Államokkal és Ukrajnával Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL

Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország korábban sem utasította el a tárgyalásokat, és szerinte egyik korábbi egyeztetés sem Moszkva kezdeményezésére szakadt meg. „Ha kollégáink készek, szerintem teljesen lehetséges folytatni. Van mit mondanunk” – idézte a minisztert a TASZSZ.

Az orosz külügyminiszter azt is közölte, hogy az ENSZ-közgyűlés idején New Yorkban találkozni készül Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Az ENSZ-közgyűléshez kapcsolódó külügyminiszteri eseményeket szeptember 22. és 28. között rendezik meg.

A háromoldalú egyeztetésekhez való visszatérést Donald Trump különmegbízottai is szorgalmazták, miután szeptember elején Moszkvában és Kijevben jártak. Orosz és ukrán részről egyaránt felmerült, hogy a tárgyalások októberben folytatódhatnak. Moszkva szerint Abu-Dzabi továbbra is megfelelő helyszín lehet az egyeztetésekhez.

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között 2026 januárjában és februárjában három tárgyalási fordulót tartottak: kettőt Abu-Dzabiban, egyet pedig Genfben. Azóta ebben a formátumban nem ült össze a három fél.

Donald Trump tegnap jelentette be, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodtak: nem támadják tovább egymás energetikai létesítményeit. Később Zelenszkij is reagált a hírre, de az ukrán elnök írásából úgy tűnt, hogy semmilyen megállapodás nem született.