Vérdíjat tűztek ki az oroszok egy kárpátaljai magyarra, most rettegett bűnözők keresik

Oroszország a The Wall Street Journal beszámolója szerint a posztszovjet térségben működő bűnözői hálózatokon keresztül is megpróbál információt szerezni Robert „Magyar” Brovdi tartózkodási helyéről. Az ukrán katonai vezető az orosz erők számára kiemelt célponttá vált, miután az általa vezetett drónos alakulatok jelentős szerepet játszanak a fronton.

Oroszország 20 millió dollárt kínál érte: hajtóvadászat indult a magyar származású ukrán parancsnok ellen

Fotó: AFP/Eugene Kotenko / AFP/Eugene Kotenko

Magyar a WSJ-nek arról beszélt, hogy a drónos erők az elmúlt egy évben az orosz veszteségek mintegy harmadáért feleltek. Elmondása szerint egységei a háború kezdete óta 79 katonát veszítettek, miközben minden egyes elesett ukrán katonára 656 megsebesített vagy megölt orosz katona jutott az általa ismertetett számítás szerint.

A parancsnok és emberei elleni fenyegetések miatt a találkozó során rendkívüli biztonsági intézkedéseket alkalmaztak. A WSJ újságírójának ki kellett kapcsolnia telefonja helymeghatározását, majd a készüléket egy olyan Faraday-tasakba helyezték, amely blokkolja a mobilkommunikációt, a Wi-Fi-t, a Bluetooth-t és a GPS-jeleket. A riportert elsötétített ablakú autóval vitték a parancsnoki központba.

Magyar származású üzletemberből lett a drónháború egyik kulcsfigurája

Magyar Ungváron született, magyar származású, és a háború előtt gabonakereskedelemmel foglalkozott. A teljes körű orosz invázió 2022-es kezdete után önkéntesként csatlakozott az ukrán haderőhöz.

2022 májusában létrehozta a „Magyar Birds” nevű légi felderítő egységet. A kezdetben kisebb alakulat idővel jelentős drónos erővé fejlődött, majd létrejött belőle a 414. önálló pilóta nélküli rendszerek dandárja.

Magyar 2025 májusában megkapta Ukrajna Hőse kitüntetést, egy hónappal később pedig kinevezték az ukrán fegyveres erők drónos erőinek parancsnokává.

A Wall Street Journal szerint az általa vezetett egység az ukrán hadsereg teljes állományának mindössze mintegy 2,5 százalékát teszi ki, mégis a tavalyi orosz veszteségek jelentős részéért felelhet. Ez is magyarázhatja, miért vált Magyar az orosz fél egyik kiemelt célpontjává.

Oroszországban életfogytiglani börtönre ítélték

Magyar neve az orosz hatóságok előtt sem ismeretlen. Oroszországban távollétében életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, és 46 bűncselekménnyel hozták összefüggésbe. Az ellene felhozott vádak között olyan terrorcselekmények is szerepelnek, amelyek az orosz állítás szerint civilek halálát, illetve jelentős anyagi károkat okoztak.

A parancsnok eközben az ukrán drónhadviselés egyik legismertebb arcává vált. Az általa vezetett erők szerepe a fronton folyamatosan növekszik, miközben az orosz fél egyre nagyobb hangsúlyt helyez az ukrán drónos képességek visszaszorítására.

A WSJ riportja alapján Magyar biztonsági protokollja jól mutatja, hogy a parancsnok tartózkodási helyét mennyire szigorúan kezelik. A 20 millió dolláros jutalomról szóló beszámoló pedig arra utal, hogy az orosz hatóságok számára a magyar származású ukrán parancsnok elfogása kiemelt cél lehet.