Bérgyilkosokat küldtek Kaszparovra, egy másik ellenzékit fel akartak gyújtani - brutális részletek érkeztek

Az Oroszország által állítólagosan külföldön végrehajtani tervezett akciókról az El Mundo számolt be ellenzéki forrásokra és az ügyben megismert információkra hivatkozva. A lap szerint az Egyesült Államok hatóságai 2026 nyarán figyelmeztették Garri Kaszparovot, hogy merénylet célpontja lehet.
Kaszparov 2013 óta él New Yorkban, és a spanyol lap szerint az amerikai hatóságok most először biztosítottak számára személyi védelmet. Ilja Ponomarjov esetében pedig az El Mundo szerint még előrehaladottabb szakaszban volt a feltételezett merényletterv.
Pénzt ajánlottak a megfigyelésért és a gyilkosságért
Az El Mundo szerint az amerikai hatóságok egy öt főből álló csoportot azonosítottak, amely Moszkva irányítására dolgozhatott. A csoport állítólag embereket toborzott ellenzékiek megfigyelésére, illetve meggyilkolására.
A lap szerint egy beszervezett végrehajtó 1000–1500 dollárt kapott volna azért, hogy fényképeket készítsen két, Ponomarjovhoz köthető washingtoni helyszínről. A feltételezett gyilkosságért már 40 ezer dollárt ajánlottak neki.
Az akció végül nem valósult meg, mert az El Mundo szerint a beszervezett személy meggondolta magát és visszalépett.
A spanyol lap szerint a csoport egy másik ellenzéki meggyilkolását is tervezhette Litvániában. A kiszemelt személyt állítólag megfigyelték volna, majd késsel vagy benzinnel támadtak volna rá.
Az El Mundo nem nevezte meg az állítólagos célpontot. A lap szerint ugyanakkor felmerült, hogy Vlagyimir Kara-Murza lehetett az érintett, erre azonban a publikáció nem közöl konkrét bizonyítékot.
A beszámoló szerint a csoport két tagja körülbelül 200 dollárt fizetett egy amerikai állampolgárnak azért, hogy lefényképezze egy Litvániában élő orosz ellenzéki lakóhelyét. Az El Mundo szerint az illető 2024 óta a Free Russia Forum alapítója, Ivan Tytrin volt, aki az adott időszakban védelem alatt állt.
Az elmúlt hónapokban a rendőrség ismét figyelmeztette Tytrint, hogy célpont lehet. Az ügyiratból azonban nem derül ki, hogy ő volt-e az a személy, akinek a meggyilkolását a csoport tervezte. A feltételezett gyilkosságért 25 ezer dollárt fizettek volna.
Több ellenzéki is célpont lehetett
Az El Mundo által ismertetett potenciális célpontok között szerepel Ruslan Gabbasov baskír aktivista, a Bashkir National Movement Abroad Committee alapítója is.
Gabbasov 2025-ben egy nyomkövető eszközt talált az autóján. A litván ügyészség ezt követően állítólag egy ellene készülő merénylet tervét is feltárta.
2026 áprilisában a Delfi arról számolt be, hogy Görögországban őrizetbe vettek egy 55 éves férfit, akit egy Litvániában tervezett kettős gyilkosság előkészítésével gyanúsítottak. Az egyik lehetséges célpont Gabbasov lehetett.
Gabbasov később maga is megerősítette, hogy a litván különleges szolgálatok feltártak egy ellene készülő merényletkísérletet.
Az El Mundo beszámolója alapján a feltételezett hálózat több orosz ellenzéki és külföldön élő aktivista megfigyelésére és megtámadására készülhetett. A lap által ismertetett ügy részletei ugyanakkor azt mutatják, hogy az egyes célpontok és a tervezett akciók között nem minden esetben áll rendelkezésre nyilvánosan ismert, teljes bizonyítéklánc.