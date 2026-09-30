Bérgyilkosokat küldtek Kaszparovra, egy másik ellenzékit fel akartak gyújtani - brutális részletek érkeztek

Az Oroszország által állítólagosan külföldön végrehajtani tervezett akciókról az El Mundo számolt be ellenzéki forrásokra és az ügyben megismert információkra hivatkozva. A lap szerint az Egyesült Államok hatóságai 2026 nyarán figyelmeztették Garri Kaszparovot, hogy merénylet célpontja lehet.

Oroszország merényletet készíthetett elő Ponomarjov és Kaszparov ellen Forrás: Pexels

Kaszparov 2013 óta él New Yorkban, és a spanyol lap szerint az amerikai hatóságok most először biztosítottak számára személyi védelmet. Ilja Ponomarjov esetében pedig az El Mundo szerint még előrehaladottabb szakaszban volt a feltételezett merényletterv.

Pénzt ajánlottak a megfigyelésért és a gyilkosságért

Az El Mundo szerint az amerikai hatóságok egy öt főből álló csoportot azonosítottak, amely Moszkva irányítására dolgozhatott. A csoport állítólag embereket toborzott ellenzékiek megfigyelésére, illetve meggyilkolására.

A lap szerint egy beszervezett végrehajtó 1000–1500 dollárt kapott volna azért, hogy fényképeket készítsen két, Ponomarjovhoz köthető washingtoni helyszínről. A feltételezett gyilkosságért már 40 ezer dollárt ajánlottak neki.

Az akció végül nem valósult meg, mert az El Mundo szerint a beszervezett személy meggondolta magát és visszalépett.

A spanyol lap szerint a csoport egy másik ellenzéki meggyilkolását is tervezhette Litvániában. A kiszemelt személyt állítólag megfigyelték volna, majd késsel vagy benzinnel támadtak volna rá.

Az El Mundo nem nevezte meg az állítólagos célpontot. A lap szerint ugyanakkor felmerült, hogy Vlagyimir Kara-Murza lehetett az érintett, erre azonban a publikáció nem közöl konkrét bizonyítékot.

A beszámoló szerint a csoport két tagja körülbelül 200 dollárt fizetett egy amerikai állampolgárnak azért, hogy lefényképezze egy Litvániában élő orosz ellenzéki lakóhelyét. Az El Mundo szerint az illető 2024 óta a Free Russia Forum alapítója, Ivan Tytrin volt, aki az adott időszakban védelem alatt állt.

Az elmúlt hónapokban a rendőrség ismét figyelmeztette Tytrint, hogy célpont lehet. Az ügyiratból azonban nem derül ki, hogy ő volt-e az a személy, akinek a meggyilkolását a csoport tervezte. A feltételezett gyilkosságért 25 ezer dollárt fizettek volna.