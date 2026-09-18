A Bloomberg szerint kitört a pánik Oroszországban: kiderült, mi történik

A hírügynökség dokumentumokra hivatkozva azt írta, hogy a katonai toborzóirodák egyes munkatársai is hasonló lépéseket tehetnek. A beszámoló szerint egyes tisztviselők barátaiknak és rokonaiknak azt tanácsolják, hogy hagyják el az országot.
Oroszországban az elmúlt hetekben ismét felerősödtek a találgatások arról, hogy az állami duma választása után újabb mozgósítás kezdődhet. A Kreml ezt továbbra is tagadja.
Külföldi bankszámlákat nyithatnak az orosz tisztviselők
A Bloomberg arról számolt be, hogy az elmúlt hónapokban, az újabb mozgósításról szóló pletykák közepette magas rangú orosz tisztviselők megpróbáltak külföldi bankszámlákat nyitni, illetve vagyonukat külföldre áthelyezni. A hírügynökség az értesülést megszerzett dokumentumokra alapozza.
A jelentés szerint nemcsak magas rangú állami tisztviselők érintettek. A katonai toborzóirodák munkatársai közül is többen hasonló lépéseket tehetnek, és egyesek állítólag arra figyelmeztetik ismerőseiket és családtagjaikat, hogy hagyják el Oroszországot.
A Bloomberg további részleteket nem közölt a dokumentumokról, így nem ismert, hogy pontosan hány tisztviselő érintett, illetve mekkora összegekről lehet szó.
A hír különösen annak fényében érdekes, hogy már hetek óta terjednek azok az állítások, amelyek szerint az orosz vezetés az állami duma választása után újabb katonai mozgósítást jelenthet be.
A lehetőségről korábban a Meduza forrásai, valamint több nyugati sajtóorgánum is beszámolt. Ukrán tisztviselők szintén rendszeresen tesznek hasonló kijelentéseket.
Zelenszkij szerint 300 ezer embert is mozgósíthatnak
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy Oroszország ősszel akár 300 ezer katonát is mozgósíthat. Ezt az állítást azonban független források nem erősítették meg.
A Kreml ezzel szemben következetesen tagadja, hogy újabb mozgósítás készülne. Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin elnöki szóvivője szerint az ukrán vezetés a lehetséges orosz mozgósításról szóló kijelentéseivel az orosz társadalom „ideológiai destabilizálására” törekszik.
Vlagyimir Putyin szeptember elején szintén arról beszélt, hogy jelenleg nincs olyan forgatókönyv, amely mozgósítást tenne szükségessé. Az orosz elnök korábban „badarságnak” és Oroszország elleni „információs támadásnak” nevezte a mozgósításról szóló híreket.
A Bloomberg friss beszámolója ugyanakkor arra utal, hogy a mozgósítástól való félelem az orosz állami apparátus egyes szereplőinek körében is megjelent. A jelentés szerint egyes tisztviselők már saját vagyonuk külföldre helyezésével és családtagjaik távozásával készülhetnek arra az esetre, ha valóban újabb mozgósítás következne.