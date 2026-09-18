A Bloomberg szerint kitört a pánik Oroszországban: kiderült, mi történik

A hírügynökség dokumentumokra hivatkozva azt írta, hogy a katonai toborzóirodák egyes munkatársai is hasonló lépéseket tehetnek. A beszámoló szerint egyes tisztviselők barátaiknak és rokonaiknak azt tanácsolják, hogy hagyják el az országot.

Oroszország: A Bloomberg szerint külföldre menekítik vagyonukat a tisztviselők Fotó: Pexels

Oroszországban az elmúlt hetekben ismét felerősödtek a találgatások arról, hogy az állami duma választása után újabb mozgósítás kezdődhet. A Kreml ezt továbbra is tagadja.

Külföldi bankszámlákat nyithatnak az orosz tisztviselők

A Bloomberg arról számolt be, hogy az elmúlt hónapokban, az újabb mozgósításról szóló pletykák közepette magas rangú orosz tisztviselők megpróbáltak külföldi bankszámlákat nyitni, illetve vagyonukat külföldre áthelyezni. A hírügynökség az értesülést megszerzett dokumentumokra alapozza.

A jelentés szerint nemcsak magas rangú állami tisztviselők érintettek. A katonai toborzóirodák munkatársai közül is többen hasonló lépéseket tehetnek, és egyesek állítólag arra figyelmeztetik ismerőseiket és családtagjaikat, hogy hagyják el Oroszországot.

A Bloomberg további részleteket nem közölt a dokumentumokról, így nem ismert, hogy pontosan hány tisztviselő érintett, illetve mekkora összegekről lehet szó.

A hír különösen annak fényében érdekes, hogy már hetek óta terjednek azok az állítások, amelyek szerint az orosz vezetés az állami duma választása után újabb katonai mozgósítást jelenthet be.

A lehetőségről korábban a Meduza forrásai, valamint több nyugati sajtóorgánum is beszámolt. Ukrán tisztviselők szintén rendszeresen tesznek hasonló kijelentéseket.