Elszabadultak az események az orosz választáson: megfigyelőket tiltanak ki, jelölt tűnt el

Oroszország szeptember 18. és 20. között választja meg az Állami Duma 450 képviselőjét. A voksolás első napján azonban már több olyan esemény történt, amely komoly kérdéseket vetett fel a választás lebonyolításával kapcsolatban – írja a Meduza.

Oroszország: furcsa számok és botrányok már a választás első napján Fotó: Pexels

A portál szerint Moszkvában különösen látványos különbség alakult ki az elektronikus és a hagyományos szavazás között. Délre az elektronikus választási rendszerben állítólag százszor annyian adták le voksukat, mint a 2021-es parlamenti választás első napjának ugyanebben az időpontjában. Eközben egyes moszkvai szavazóhelyiségekben délig egyetlen szavazót sem regisztráltak.

A lap szerint ráadásul több olyan eset is előfordult, amikor a személyesen szavazni kívánó moszkvaiak nem kaptak szavazólapot.

A Meduza beszámolója szerint Moszkvában az elektronikus szavazási rendszerhez kapcsolódóan virtuális sorok is kialakultak. A moszkvai választási bizottság ezt kibertámadásokkal magyarázta, és tagadta, hogy kényszerített szavazás állna a háttérben.

Rekordgyorsasággal indult az elektronikus szavazás

Az elektronikus rendszer működésével kapcsolatban más régiókból is érkeztek figyelemre méltó adatok. A moszkvai régióban az első elektronikus voksot állítólag mindössze 38 másodperccel a rendszer elindítása után adták le. Novoszibirszkben 41 másodperc, Csuvasföldön pedig 45 másodperc telt el az első szavazat rögzítéséig.

A választáson Vlagyimir Putyin orosz elnök is elektronikus úton szavazott. A Kremlhez közel álló Pavel Zarubin felvételt is közzétett arról, ahogy Putyin a számítógép előtt vesz részt a voksoláson.

Közben az ország több részén a közszférában dolgozókat is arra ösztönzik, hogy vegyenek részt a választáson. A kommunista párt altaji szervezete szerint egyes munkavállalókat elbocsátással fenyegetve próbálnak rávenni arra, hogy ne csak szavazzanak, hanem meghatározott jelöltekre adják le voksukat.

Jakutszkban a tanároknak állítólag saját és szüleik részvételéről is jelentést kell készíteniük. Az osztályfőnököknek kétóránként jelezniük kell, hogy tanítványaik szülei közül hányan vettek részt a választáson.

Közben az óvodákban is megjelentek a választások. A Meduza szerint több intézményben „kirándulásokat” szerveznek a gyerekeknek, amelyek során bemutatják nekik a szavazás folyamatát és a választások működését.

A megszállt Donyecki területen ennél is látványosabb részvételi adatokat közöltek. A Meduza szerint a Donyecki Népköztársaságként emlegetett, Oroszország által annektált területen a választásra jogosultak 75 százaléka, vagyis több mint egymillió ember állítólag már korábban leadta a voksát. A lap ezt az adatot nehezen hihetőnek tartja.