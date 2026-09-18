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vlagyimir putyin

Elszabadultak az események az orosz választáson: megfigyelőket tiltanak ki, jelölt tűnt el

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Már az első napon több furcsaságról és választási visszásságról számoltak be Oroszországban, ahol pénteken megkezdődött a háromnapos parlamenti választás. A Meduza szerint Moszkvában az elektronikus szavazásban rekordgyorsasággal jelentek meg a szavazatok, miközben egyes szavazóhelyiségekben délben még egyetlen szavazót sem regisztráltak, máshol pedig megfigyelőket nem engedtek be.
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vlagyimir putyinválasztásállami dumaoroszország

Oroszország szeptember 18. és 20. között választja meg az Állami Duma 450 képviselőjét. A voksolás első napján azonban már több olyan esemény történt, amely komoly kérdéseket vetett fel a választás lebonyolításával kapcsolatban – írja a Meduza.

Oroszország: furcsa számok és botrányok már a választás első napján
Oroszország: furcsa számok és botrányok már a választás első napján Fotó: Pexels

A portál szerint Moszkvában különösen látványos különbség alakult ki az elektronikus és a hagyományos szavazás között. Délre az elektronikus választási rendszerben állítólag százszor annyian adták le voksukat, mint a 2021-es parlamenti választás első napjának ugyanebben az időpontjában. Eközben egyes moszkvai szavazóhelyiségekben délig egyetlen szavazót sem regisztráltak.

A lap szerint ráadásul több olyan eset is előfordult, amikor a személyesen szavazni kívánó moszkvaiak nem kaptak szavazólapot.

A Meduza beszámolója szerint Moszkvában az elektronikus szavazási rendszerhez kapcsolódóan virtuális sorok is kialakultak. A moszkvai választási bizottság ezt kibertámadásokkal magyarázta, és tagadta, hogy kényszerített szavazás állna a háttérben.

Rekordgyorsasággal indult az elektronikus szavazás

Az elektronikus rendszer működésével kapcsolatban más régiókból is érkeztek figyelemre méltó adatok. A moszkvai régióban az első elektronikus voksot állítólag mindössze 38 másodperccel a rendszer elindítása után adták le. Novoszibirszkben 41 másodperc, Csuvasföldön pedig 45 másodperc telt el az első szavazat rögzítéséig.

A választáson Vlagyimir Putyin orosz elnök is elektronikus úton szavazott. A Kremlhez közel álló Pavel Zarubin felvételt is közzétett arról, ahogy Putyin a számítógép előtt vesz részt a voksoláson.

Közben az ország több részén a közszférában dolgozókat is arra ösztönzik, hogy vegyenek részt a választáson. A kommunista párt altaji szervezete szerint egyes munkavállalókat elbocsátással fenyegetve próbálnak rávenni arra, hogy ne csak szavazzanak, hanem meghatározott jelöltekre adják le voksukat.

Jakutszkban a tanároknak állítólag saját és szüleik részvételéről is jelentést kell készíteniük. Az osztályfőnököknek kétóránként jelezniük kell, hogy tanítványaik szülei közül hányan vettek részt a választáson.

Közben az óvodákban is megjelentek a választások. A Meduza szerint több intézményben „kirándulásokat” szerveznek a gyerekeknek, amelyek során bemutatják nekik a szavazás folyamatát és a választások működését.

A megszállt Donyecki területen ennél is látványosabb részvételi adatokat közöltek. A Meduza szerint a Donyecki Népköztársaságként emlegetett, Oroszország által annektált területen a választásra jogosultak 75 százaléka, vagyis több mint egymillió ember állítólag már korábban leadta a voksát. A lap ezt az adatot nehezen hihetőnek tartja.

Megfigyelőket nem engednek be, egy jelölt pedig eltűnt

A választás lebonyolítását az ellenzéki és független megfigyelők helyzete is nehezíti. A Meduza szerint országszerte csaknem 1300, a kommunista párthoz és a Jablokóhoz tartozó megfigyelőt nem engedtek be a szavazóhelyiségekbe.

Egyes helyeken ennél is különösebb módszerekről számoltak be. Ufában a megfigyelőknek állítólag vodkát ajánlottak fel, ami a szabályok szerint azonnali eltávolításukhoz vezethetett volna. Csuvasföldön pedig a beszámolók szerint megpróbálták pénzzel rávenni őket, hogy maradjanak távol a szavazóhelyiségektől. Scsölkovóban pedig a Meduza szerint „megfigyelők megfigyelői” is megjelentek.

Moszkvában közben eltűnt Julija Kuznyecova, a Zöldek pártjának Állami Duma-képviselőjelöltje. A politikus szeptember 17-én este még választókkal találkozott, majd azt mondta, hogy taxival tart haza. Azóta nem lehetett elérni, telefonja ki van kapcsolva. A kampánystáb szerint elképzelhető, hogy őrizetbe vették, de ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

A választásokon egyébként a független megfigyelők már korábban is komoly korlátozásokról számoltak be. A Meduza szeptember 16-i elemzése szerint a hatóságok az elmúlt években jelentősen szűkítették a független választási megfigyelés lehetőségeit, miközben Moszkvában és több tucat régióban az elektronikus szavazás eredményei a korábbi választásokon is jelentősen eltértek a papíralapú szavazatoktól.

A Központi Választási Bizottság legfrissebb adatai szerint pénteken a részvétel már meghaladta a 20 százalékot. A választás szeptember 20-án zárul.

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