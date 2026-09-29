A CIA volt hírszerzője az Origónak: Putyin egy veszélyes forgatókönyvet próbálhat ki Európában

– Több mint három évtizedet töltött a CIA-nál. Hogyan változott ez idő alatt a hírszerzés világa, és milyen volt megélni a technológiai fejlődést?
– A több mint három évtized alatt három különböző korszakot láttam. Az első a hidegháború és annak vége volt, ezt követte a terrorizmus elleni háború időszaka, majd eljutottunk a jelenlegi korszakhoz, amelyet az Egyesült Államok, Oroszország és Kína közötti globális hatalmi verseny jellemez. A technológia természetesen óriási változást hozott. Ma már nagymértékben támaszkodunk olyan technikai eszközökre, mint az arcfelismerés, a hangfelismerés, a mindenütt jelen lévő kamerák, a műholdas kommunikáció, a lehallgatás és mindenekelőtt a kibertechnológia. A kiberképességek egy teljesen új hírszerzési információgyűjtési és elemzési területet hoztak létre. Van azonban egy másik, legalább ilyen fontos változás is: a kormányzati tevékenység sokkal ellenségesebbé vált. A hidegháború idején soha nem éreztem úgy, hogy valóban veszélyben lenne az életem. Ma viszont az ukrajnai háború, az orosz szolgálatok agresszivitása, a merényletek, valamint a másként gondolkodók és disszidensek üldözése miatt a világ sokkal halálosabbá vált. Oroszország gyakorlatilag kidobta a régi szabálykönyvet az ablakon.
– Ön szerint mi változott Oroszország gondolkodásában, és a Nyugat mikor értette félre leginkább Vlagyimir Putyin szándékait?
– Fontos különbséget tenni a hírszerző szolgálatok és a politikai vezetés között. A hírszerzők információkat gyűjtenek és elemzéseket készítenek, a döntéseket azonban a kormányok és a politikai vezetők hozzák meg. A nyugati kormányok nem reagáltak megfelelően arra, hogy Putyin hozzáállása fokozatosan megváltozott. Voltak elemzők, akik már jelezték, hogy egyre agresszívebb hangot üt meg, de a politikai döntéshozók nem mindig vették kellő súllyal ezeket a figyelmeztetéseket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyugati hírszerző szolgálatok ne követtek volna el hibákat. Szerintem a hírszerzésnek is voltak hiányosságai, például nem hangsúlyozta eléggé, hogy Putyin egyes kijelentései valójában milyen szándékokat tükröznek. Ugyanakkor nem gondolom, hogy a Nyugat egyszerűen figyelmen kívül hagyta volna Putyint, vagy szándékosan arra törekedett volna, hogy frusztrálja őt. Putyin a saját tapasztalatai és értékelései alapján hozta meg a döntéseit. A nyugati hírszerző szolgálatok pedig legfeljebb információt és elemzést tudnak adni – egyetlen ember gondolkodását és döntéseit nem tudják irányítani.
– Ön szerint mikor kezdett igazán megromlani Oroszország és a Nyugat viszonya? Mennyiben hibás ebben a Nyugat, és mennyiben Oroszország?
– Úgy látom, ennek nagyjából 80 százalékáért Oroszország és az imperialista gondolkodásmódja felelős, míg körülbelül 20 százalékban a Nyugat is hibázott. Oroszország már a kezdetektől ellenségesen viselkedett a környezetében. Elég megnézni, hogyan viszonyult a volt szovjet köztársaságokhoz, például Grúziához, Azerbajdzsánhoz, Örményországhoz, Tádzsikisztánhoz vagy Üzbegisztánhoz. Oroszország stabilizáló szerepet is betölthetett volna ezekben a térségekben, de nem ezt az utat választotta. A csecsenföldi háborúk, a kaukázusi konfliktusok és a tádzsikisztáni polgárháború egyaránt azt mutatták, hogy Oroszország inkább destabilizáló szerepet vállalt. A Nyugat ugyanakkor valóban követett el hibákat. Nem tisztáztunk egyértelműen bizonyos kérdéseket a NATO és Ukrajna jövőjével kapcsolatban, és azt sem értettük meg kellőképpen, hogy Putyin mennyire bizonytalannak látta a saját helyzetét.
– Az egyik leggyakoribb orosz érv a NATO bővítése. Ön szerint mennyire valós sérelem ez, és mennyire propaganda?
– Szerintem ez nagyrészt orosz propaganda, egyfajta fedőtörténet, amit Putyin használ. Oroszország már korábban is közvetlenül határos volt NATO-tagállamokkal, például a balti országokkal. Az ukrajnai háború következtében pedig Finnország és Svédország is csatlakozott a NATO-hoz, így újabb NATO-tagállamok kerültek Oroszország mellé. Ezt a helyzetet maga Putyin idézte elő. Az az érv pedig, hogy Oroszország nagyobb biztonságban lenne, ha nem lenne NATO-tagállam a határainál, szerintem nem állja meg a helyét. A modern fegyverrendszerek nagy hatótávolságúak, vagyis a NATO repülőgépei és rakétái Németországból, Lengyelországból vagy akár a Baltikumból is képesek elérni Oroszországot. Szerintem az ukrajnai agresszió valódi oka nem a NATO. Ukrajna egyre inkább nyugat felé orientálódott: gazdaságilag az Európai Unióhoz, katonailag pedig a NATO-hoz közeledett, miközben demokratikus államként fejlődött. Ez jelentette az igazi veszélyt Putyin rendszerére. Ukrajnában emberek milliói éltek úgy, hogy szabadon elmondhatták a véleményüket, szabad választásokon vehettek részt, gyakorolhatták a vallásukat és szabadon gyülekezhettek. Putyin számára az jelentette a problémát, hogy mindezt az oroszok is láthatták. Feltehették maguknak a kérdést: ha Ukrajnában van szólásszabadság és demokratikus választás, akkor Oroszországban miért nincs?
– A színes forradalmak, köztük a 2004-es ukrajnai narancsos forradalom is meghatározó volt az orosz gondolkodásban. Ön már akkor érezte, hogy történelmi jelentőségű eseményről van szó?
– Putyin narratívája szerint ezek a forradalmak a CIA által szervezett puccsok voltak, amelyeknek az volt a céljuk, hogy kiszorítsák az orosz befolyást. Ez egyszerűen nem igaz. Dolgoztam a CIA-nál, és bárcsak mi inspiráltuk volna ezeket a mozgalmakat, de nem így történt. Nem mi szerveztük őket. Információkat gyűjtöttünk arról, ami történt, de maguk a politikai mozgalmak az adott országok társadalmából indultak ki. A Nyugat inkább abban hibázott, hogy nem ismerte fel, Putyin milyen jelentőséget tulajdonít ezeknek az eseményeknek. Ugyanakkor valóban volt amerikai politikai beavatkozás Oroszországban. Az Egyesült Államok kormányzati szervei, köztük a külügyminisztérium és az USAID, valamint különböző civil szervezetek politikai tevékenységeket támogattak az országban. Ez nem a CIA művelete volt, Putyin azonban ezt nyugati beavatkozásként értelmezte, és ebben bizonyos szempontból igaza volt. Mindez azonban nem jelentett olyan mértékű fenyegetést Putyin számára, ami indokolná Ukrajna megtámadását.
– Az orosz dezinformáció, a botfarmok, a hackercsoportok és a kibertámadások továbbra is komoly problémát jelentenek?
– Igen. Sőt, szerintem a nyugati szolgálatok lemaradásban vannak az orosz szolgálatokhoz képest az információs befolyásolás területén. Az orosz hírszerző és biztonsági szolgálatok már a szovjet korszakban, sőt még korábban is nagyon jók voltak a közvélemény és a média manipulálásában. Ez azóta csak tovább fejlődött. Különösen érdekes az orosz kormány és a kiberbűnözők közötti kapcsolat. Sokszor már nehéz megmondani, hol ér véget az orosz állam és hol kezdődik a bűnözés. A hackercsoportokat és különböző állami szervezeteket összehangoltan használják. Ehhez jönnek az új technológiák, a mesterséges intelligencia, a nyelvi modellek és a deepfake-ek. Ha nem kell igazat mondanod, az internetes média manipulálása rendkívül könnyűvé válik.
– Európában egyre több szó esik szabotázsról és kémkedésről. Mi lehet ezeknek a legrosszabb következménye, különösen egy nagyobb kibertámadás esetén?
– A kibertámadások különösen veszélyessé válhatnak, ha kritikus infrastruktúrát, az energia- vagy vízellátást, esetleg az élelmiszer-ellátási rendszereket veszik célba. Az oroszok ezeket az eszközöket a hírszerzési tevékenységük részeként használják. Lehet, hogy ők maguk nem tekintik ezt háborúnak, de egyértelműen a háború és a béke közötti szürke zónában mozognak. Közben óvatosak is, mert nem akarják kiváltani a NATO 5. cikkelyének alkalmazását. Bízom a nyugati kibervédelemben. Minél többször alkalmazza Oroszország ezeket az eszközöket, annál többet tanulhat a Nyugat arról, hogyan lehet kivédeni az ilyen támadásokat. Egy dolgot azonban fontos megérteni: Oroszország szemszögéből a NATO már háborúban áll vele. A Nyugat természetesen nem így tekint a helyzetre, Moszkva azonban az Ukrajnának nyújtott hírszerzési támogatást, a fegyverszállításokat és az oroszországi célpontok elleni mélységi csapások támogatását úgy értelmezi, hogy a NATO háborút folytat Oroszország ellen. Ezért Oroszország szemszögéből az európai szabotázsakciók és a különböző szürkezónás műveletek is ennek a konfliktusnak a részét képezik.
– Arról is lehet hallani, hogy Oroszország akár a balti államokat is célba veheti. Láthatóak olyan jelek, amelyek egy ilyen forgatókönyvre utalhatnak?
– Nem látok rá azokra a konkrét hírszerzési információkra, amelyek ezeknek a híreknek az alapját képezik. Amit látok, az a tendencia és az úgynevezett „chatter”, vagyis azoknak a különböző jelzéseknek és információknak az összessége, amelyekből következtetni lehet a történésekre. Jelenleg pedig sok ilyen jelzés utal arra, hogy Oroszország ellenséges tevékenységet folytat a NATO-val szemben. Putyin nem kedveli a független balti államokat. Az orosz vezetésben ma is jelen van az a gondolat, hogy ezek a területek történelmileg Oroszországhoz tartoztak. Könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy Putyin megpróbálja felhasználni az orosz kisebbségeket Észtországban vagy Lettországban. Az észtországi Narva térsége például alkalmas lehet arra, hogy ott egyfajta újabb krími forgatókönyvet próbáljanak ki. Megjelenhetnének a „kis zöld emberkék”, akik azt állítják, hogy a helyi orosz ajkú lakosság védelmében lépnek fel az észtekkel vagy a NATO-val szemben. Attól tartok, hogy Putyin megpróbálhatja tesztelni, meddig mehet el, különösen akkor, ha megosztottságot lát a NATO-n belül, a döntéshozatalban vagy az egyes tagállamok között. Elképzelhető például egy olyan korlátozott akció, amelynél egyes országok már vonakodnának az 5. cikkely alkalmazásától. Éppen ezért az európai hírszerző szolgálatoknak különösen szorosan kell figyelniük ezeket a fejleményeket.
– Hol húzódik ma a NATO 5. cikkelyének határa? Ha például egy drón berepül egy tagállam területére és eltalál egy épületet, az már támadásnak számít?
– A határ jelenleg nincs egyértelműen meghatározva. Az 5. cikkely alkalmazásával kapcsolatban ma több kérdés van, mint korábban. Korábban mindenki úgy gondolta, hogy egy tagállam elleni támadás egyben valamennyi tagállam elleni támadás. Az 5. cikkelyt eddig csak egyszer aktiválták, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után. A jövőben elképzelhető, hogy az 5. cikkely alkalmazása változatosabb formákat ölt. Nem feltétlenül vesz részt minden NATO-tag ugyanabban a formában egy válaszlépésben. Az egyes kormányoknak ugyanis dönteniük kell a részvételről. Lehet, hogy egyes országok teljes erővel azt mondják majd: megvédjük NATO-szövetségesünket. Mások viszont kevésbé akarnak majd részt venni. Ez a kérdés még alakulóban van.
– Működőképes lenne a NATO az Egyesült Államok nélkül? Oroszország kihasználhatja az európai katonai gyengeséget?
– Veszélyes feltételezés lenne Putyin részéről, ha erre alapozna. Az ukrajnai háborúnak két fontos „ajándéka” van. Az egyik az ukrán nemzeti identitás megerősödése. A háború előtt sem volt kérdés, hogy létezik ukrán identitás, de most ez minden korábbinál erősebb. A másik Európa felébredése. Amikor Donald Trump megkérdőjelezte az amerikai vezető szerepet a NATO-ban, az európai országok számára világossá vált, hogy saját védelmükért nagyobb felelősséget kell vállalniuk. Európa lassan, de elkezdett lépni. Németország növelte a védelmi kiadásait, és több ország is vállalta a NATO új, 5 százalékos célkitűzését. Európa gazdasága legalább tizenegyszer nagyobb Oroszországénál. Ezért szerintem nevetséges lenne azt gondolni, hogy Oroszország hosszú távon többet tud költeni Európánál egy ilyen konfliktusra. Ehhez Európának elsősorban politikai akaratra van szüksége.
– Hogyan nézne ki a nem hagyományos hadviselés Európában? Elképzelhető például, hogy egy erőművet nem fizikailag támadnak meg, hanem kibertámadással bénítanak meg?
– Ez már egyértelműen a hadviselés része. Ha egy erőművet cirkálórakétával semmisítenek meg, vagy egy kibertámadással bénítják meg a működését, a hatás ugyanaz: háborús cselekményről beszélünk, csak más eszközt használnak hozzá. A nyugati országoknak fel kell készülniük az ilyen támadásokra, és egyértelműen meg kell határozniuk, hol húzzák meg a vörös vonalakat. Ehhez azonban két dolog elengedhetetlen. Egyrészt világosan meg kell mondani, mi számít vörös vonalnak, másrészt arra is fel kell készülni, hogy mi lesz a válasz, ha valaki átlépi azt. Nem lehet folyamatosan újabb és újabb vörös vonalakat kijelölni, majd minden alkalommal meghátrálni.
– Ha egyszer véget ér a háború, milyen gyorsan rendeződhet Oroszország és a Nyugat kapcsolata? Fel lehet oldani a szankciókat?
– Ha Oroszország hajlandó tárgyalni, megállapodást köt egy tűzszünetről, és azt be is tartja, akkor ennek szerintem következményei és pozitív hozadékai is lehetnek. A rossz magatartást vissza kell szorítani, a jó magatartást pedig ösztönözni kell. Ha Oroszország képes lenne betartani a megállapodásokat, akkor fokozatosan vissza lehetne vezetni a nemzetközi közösségbe. Sokan nem értenek egyet Donald Trump megközelítésével, de én értem, mit próbál elérni. Kívülről néha úgy tűnhet, hogy túlságosan engedékeny Oroszországgal szemben, közben azonban az Egyesült Államok továbbra is nyomást gyakorol Moszkvára. A Nyugatnak hosszabb távon azt is át kell gondolnia, hogyan lehet Oroszországot visszahozni a nemzetközi közösségbe. Ez azonban elsősorban attól függ, hogy Oroszország hogyan viselkedik a jövőben. Közben pedig Kínáról sem szabad megfeledkezni. Kína egyre nagyobb befolyása Ázsiában és azon túl is újabb komoly stratégiai kihívást jelent.
Ralph Goff
A CIA több mint három évtizedes múlttal rendelkező korábbi magas rangú tisztje és egykori állomásfőnöke. Pályafutása során Európában, a Közel-Keleten, Közép- és Dél-Ázsiában, valamint több háborús övezetben is szolgált. A CIA-nál Európáért és Eurázsiáért felelős műveleti vezetőként, valamint a National Resources Division vezetőjeként is dolgozott. Goff 2023-ban vonult nyugdíjba a CIA-tól, azóta nemzetbiztonsági és geopolitikai kérdésekben rendszeresen megszólal szakértőként. A The Cipher Brief állandó szakértőjeként Oroszországról, Ukrajnáról, hírszerzésről és a nagyhatalmi versenyről is publikál. 2025-ben a Boston University meghívott előadójaként az ukrajnai hadszíntér tapasztalatairól tartott előadást.
Megjegyzés: Ralph Goff az interjúban saját véleményét és értékelését osztotta meg, amelyek nem tükrözik a CIA vagy az Egyesült Államok kormányának hivatalos álláspontját.