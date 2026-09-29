A CIA volt hírszerzője az Origónak: Putyin egy veszélyes forgatókönyvet próbálhat ki Európában

– Több mint három évtizedet töltött a CIA-nál. Hogyan változott ez idő alatt a hírszerzés világa, és milyen volt megélni a technológiai fejlődést?

Oroszország és a NATO: Ralph Goff szerint Putyin a Baltikumot is tesztelheti

– A több mint három évtized alatt három különböző korszakot láttam. Az első a hidegháború és annak vége volt, ezt követte a terrorizmus elleni háború időszaka, majd eljutottunk a jelenlegi korszakhoz, amelyet az Egyesült Államok, Oroszország és Kína közötti globális hatalmi verseny jellemez. A technológia természetesen óriási változást hozott. Ma már nagymértékben támaszkodunk olyan technikai eszközökre, mint az arcfelismerés, a hangfelismerés, a mindenütt jelen lévő kamerák, a műholdas kommunikáció, a lehallgatás és mindenekelőtt a kibertechnológia. A kiberképességek egy teljesen új hírszerzési információgyűjtési és elemzési területet hoztak létre. Van azonban egy másik, legalább ilyen fontos változás is: a kormányzati tevékenység sokkal ellenségesebbé vált. A hidegháború idején soha nem éreztem úgy, hogy valóban veszélyben lenne az életem. Ma viszont az ukrajnai háború, az orosz szolgálatok agresszivitása, a merényletek, valamint a másként gondolkodók és disszidensek üldözése miatt a világ sokkal halálosabbá vált. Oroszország gyakorlatilag kidobta a régi szabálykönyvet az ablakon.

– Ön szerint mi változott Oroszország gondolkodásában, és a Nyugat mikor értette félre leginkább Vlagyimir Putyin szándékait?

– Fontos különbséget tenni a hírszerző szolgálatok és a politikai vezetés között. A hírszerzők információkat gyűjtenek és elemzéseket készítenek, a döntéseket azonban a kormányok és a politikai vezetők hozzák meg. A nyugati kormányok nem reagáltak megfelelően arra, hogy Putyin hozzáállása fokozatosan megváltozott. Voltak elemzők, akik már jelezték, hogy egyre agresszívebb hangot üt meg, de a politikai döntéshozók nem mindig vették kellő súllyal ezeket a figyelmeztetéseket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyugati hírszerző szolgálatok ne követtek volna el hibákat. Szerintem a hírszerzésnek is voltak hiányosságai, például nem hangsúlyozta eléggé, hogy Putyin egyes kijelentései valójában milyen szándékokat tükröznek. Ugyanakkor nem gondolom, hogy a Nyugat egyszerűen figyelmen kívül hagyta volna Putyint, vagy szándékosan arra törekedett volna, hogy frusztrálja őt. Putyin a saját tapasztalatai és értékelései alapján hozta meg a döntéseit. A nyugati hírszerző szolgálatok pedig legfeljebb információt és elemzést tudnak adni – egyetlen ember gondolkodását és döntéseit nem tudják irányítani.