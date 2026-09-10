Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország üzent Orbán Anita külügyminiszternek

külügyminisztérium

Oroszország üzent Orbán Anita külügyminiszternek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szokatlanul ironikus üzenetben reagált a budapesti orosz nagykövetség Orbán Anita magyar külügyminiszter energetikai egyeztetéseire. Oroszország szerint továbbra is készen áll arra, hogy Budapesttel tárgyaljon a kétoldalú energetikai együttműködés minden aspektusáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
külügyminisztériummagyarországorbán anitanagykövetség

Az orosz nagykövetség közleményében azt írta, felkeltette a figyelmüket Orbán Anita azon nyilatkozata, amely szerint a lett kollégájával folytatott legutóbbi egyeztetésén az energetikai együttműködés kérdései is napirenden voltak.

Oroszország üzent Orbán Anitának: ironikus megjegyzést tett a balti energiáról
Oroszország üzent Orbán Anitának: ironikus megjegyzést tett a balti energiáról
Fotó: Facebook/Orbán Anita

A budapesti orosz képviselet szerint Magyarország előtt jól ismert, hogy Oroszország kész a konzultációra a kétoldalú energetikai együttműködés minden kérdéséről. Mint írták, ez az együttműködés „kiállta az idő próbáját”, és bizonyította megbízhatóságát.

Gúnyosan üzent az orosz nagykövetség

Az orosz fél ugyanakkor arra is kitért, mi történik akkor, ha a magyar kormány éppen Lettországban találja meg új stratégiai energetikai partnerét.

„Amennyiben azonban a magyar kormány éppen Rigában véli felfedezni új stratégiai energetikai partnerét, úgy kizárólag sok sikert kívánhatunk mindkét államnak ezen a téren” – fogalmaztak.

A közlemény végén az orosz nagykövetség egyértelműen ironikus megjegyzést tett. Azt írták, remélik, hogy a magyar–lett energetikai együttműködés eredményeként „első osztályú balti kőolaj és földgáz” áramlik majd Magyarországra, „a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve”.

Mint ismert, Magyarország a napokban tíz orosz diplomatát utasított ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!