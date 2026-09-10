Oroszország üzent Orbán Anita külügyminiszternek

Az orosz nagykövetség közleményében azt írta, felkeltette a figyelmüket Orbán Anita azon nyilatkozata, amely szerint a lett kollégájával folytatott legutóbbi egyeztetésén az energetikai együttműködés kérdései is napirenden voltak.

Oroszország üzent Orbán Anitának: ironikus megjegyzést tett a balti energiáról

Fotó: Facebook/Orbán Anita

A budapesti orosz képviselet szerint Magyarország előtt jól ismert, hogy Oroszország kész a konzultációra a kétoldalú energetikai együttműködés minden kérdéséről. Mint írták, ez az együttműködés „kiállta az idő próbáját”, és bizonyította megbízhatóságát.

Gúnyosan üzent az orosz nagykövetség

Az orosz fél ugyanakkor arra is kitért, mi történik akkor, ha a magyar kormány éppen Lettországban találja meg új stratégiai energetikai partnerét.

„Amennyiben azonban a magyar kormány éppen Rigában véli felfedezni új stratégiai energetikai partnerét, úgy kizárólag sok sikert kívánhatunk mindkét államnak ezen a téren” – fogalmaztak.

A közlemény végén az orosz nagykövetség egyértelműen ironikus megjegyzést tett. Azt írták, remélik, hogy a magyar–lett energetikai együttműködés eredményeként „első osztályú balti kőolaj és földgáz” áramlik majd Magyarországra, „a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve”.

Mint ismert, Magyarország a napokban tíz orosz diplomatát utasított ki.