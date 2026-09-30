Kiszivárgott Trump terve, Moszkva azonnal válaszolt

Oroszország nem tárgyal Washingtonnal olyan megállapodásról, amelynek keretében politikai foglyokat engedne szabadon az Egyesült Államok által bevezetett szankciók enyhítéséért cserébe – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax szerint.
Peszkov határozottan elutasította már magának a „politikai fogoly” kifejezésnek az alkalmazását is. Azt mondta, ilyen kérdésről nem folytak és nem is folyhatnak tárgyalások, mert Oroszország kategorikusan tagadja, hogy az országban politikai foglyok lennének.
A Kreml szóvivője ugyanakkor jelezte, hogy az orosz és az amerikai különleges szolgálatok között továbbra is vannak rendszeres kapcsolatok a korábbi fogolycserék ügyében.
A kijelentés azért különösen fontos, mert egy nappal korábban az amerikai The Atlantic arról számolt be, hogy Donald Trump jóváhagyhatta egy olyan megállapodás ötletét, amelyben Moszkva politikai foglyokat engedne szabadon, cserébe pedig Washington enyhítene az Oroszországgal szembeni szankciókon.
Washington a belarusz mintát alkalmazná Oroszországban
Simon Shuster, a The Atlantic újságírója szerint az elképzelést John Cole amerikai különmegbízott vetette fel, aki korábban szerepet játszott abban, hogy mintegy 500 politikai foglyot engedjenek szabadon Belaruszban a szankciók enyhítéséért cserébe.
Cole a lap szerint hasonló megoldást próbálhatna alkalmazni Oroszországgal szemben is. A terv még korai szakaszban van, és egyik célja az lehet, hogy kimozdítsa a holtpontról az Egyesült Államok és Oroszország közötti tárgyalásokat.
A konstrukció lényege az lehetne, hogy Vlagyimir Putyin a politikai foglyok egy részének szabadon engedésével diplomáciai gesztust tegyen Washington felé, miközben nem kellene leállítania az Ukrajna elleni háborút. Cserébe az Egyesült Államok szankcióenyhítést és a kereskedelmi kapcsolatok fokozatos helyreállítását ajánlhatná fel.
Cole - a The Atlantic szerint - úgy gondolja, hogy az ilyen gazdasági megállapodások hozzájárulhatnak a békéhez, mivel a gazdasági kapcsolatok idővel normalizálhatják az államok közötti viszonyt.
Az elképzelést azonban Ukrajna nem támogatja. Volodimir Zelenszkij a lapnak azt mondta, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozza az Oroszországgal szembeni szankciók feloldását mindaddig, amíg a háború nem ér véget.
A belarusz ellenzék vezetője, Cihanouszkaja szintén bírálta a konstrukciót. Szerinte ha a Nyugat szankciók feloldásával és gazdasági megállapodásokkal veszít a nyomásgyakorlási lehetőségeiből, azzal éppen arra ösztönözheti az orosz és belarusz hatóságokat, hogy újabb embereket vegyenek őrizetbe.
Több mint ezer ember szerepel a politikai foglyok listáján
Cole - a The Atlantic szerint - Dmitrij Muratovot, a Novaja Gazeta egykori főszerkesztőjét és Nobel-békedíjas újságírót is bevonná a tárgyalások előkészítésébe. A különmegbízott arra kérte Shustert, hogy mutassa be őt Muratovnak.
Cole már rendelkezik azoknak az amerikai állampolgároknak a listájával, akiket Washington egy későbbi megállapodás részeként szeretne kiszabadítani Oroszországból. Muratovval együtt pedig összeállítottak egy külön listát orosz politikai foglyokról, újságírókról és olyan elítéltekről, akiket háborúellenes álláspontjuk miatt üldöznek.
A konkrét neveket és azt, hogy Washington milyen engedményeket tenne Moszkvának, egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A Memorial emberi jogi szervezet listáján ugyanakkor jelenleg 1368 olyan ember neve szerepel, akiket politikai fogolyként tartanak számon Oroszországban. A szervezet külön hangsúlyozza, hogy a lista tudatosan nem teljes, vagyis ennél több érintett is lehet.
A Kreml tehát jelenleg kategorikusan tagadja, hogy egyáltalán léteznének politikai foglyok Oroszországban, miközben Washingtonban már egy olyan lehetséges megállapodásról jelentek meg értesülések, amelynek egyik központi eleme éppen az ő szabadon engedésük lenne.