Kiszivárgott Trump terve, Moszkva azonnal válaszolt

Oroszország nem tárgyal Washingtonnal olyan megállapodásról, amelynek keretében politikai foglyokat engedne szabadon az Egyesült Államok által bevezetett szankciók enyhítéséért cserébe – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax szerint.

Oroszország cáfolja, hogy politikai foglyokat engedne szabadon a szankciókért

Fotó: AFP

Peszkov határozottan elutasította már magának a „politikai fogoly” kifejezésnek az alkalmazását is. Azt mondta, ilyen kérdésről nem folytak és nem is folyhatnak tárgyalások, mert Oroszország kategorikusan tagadja, hogy az országban politikai foglyok lennének.

A Kreml szóvivője ugyanakkor jelezte, hogy az orosz és az amerikai különleges szolgálatok között továbbra is vannak rendszeres kapcsolatok a korábbi fogolycserék ügyében.

A kijelentés azért különösen fontos, mert egy nappal korábban az amerikai The Atlantic arról számolt be, hogy Donald Trump jóváhagyhatta egy olyan megállapodás ötletét, amelyben Moszkva politikai foglyokat engedne szabadon, cserébe pedig Washington enyhítene az Oroszországgal szembeni szankciókon.

Washington a belarusz mintát alkalmazná Oroszországban

Simon Shuster, a The Atlantic újságírója szerint az elképzelést John Cole amerikai különmegbízott vetette fel, aki korábban szerepet játszott abban, hogy mintegy 500 politikai foglyot engedjenek szabadon Belaruszban a szankciók enyhítéséért cserébe.

Cole a lap szerint hasonló megoldást próbálhatna alkalmazni Oroszországgal szemben is. A terv még korai szakaszban van, és egyik célja az lehet, hogy kimozdítsa a holtpontról az Egyesült Államok és Oroszország közötti tárgyalásokat.