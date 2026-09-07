A CIA volt állomásfőnöke az Origónak: Ukrajna után újabb országok kerülhetnek Moszkva célkeresztjébe

– Ön 28 évet töltött az amerikai hírszerző közösségben, ebből több mint két évtizedet a CIA-nál műveleti tisztként, és külföldön állomásfőnökként is szolgált. Ön már az ukrajnai 2004-es narancsos forradalom idején is az amerikai hírszerzésnek dolgozott. Hogyan látta akkor az eseményeket, és hogyan változott azóta Oroszország hozzáállása Ukrajnához?

Oroszország: a volt CIA-állomásfőnök szerint Putyin rendszere erősebb, mint valaha

Ukrajnával kapcsolatban az első dolog, amit meg kell érteni, hogy Vlagyimir Putyin soha nem tudta elfogadni nemcsak Ukrajna, hanem a volt Szovjetunió többi államának függetlenségét sem. Mindig Putyin saját szavait érdemes használni ellene. Putyin több mint húsz éve az orosz Szövetségi Gyűléshez intézett, 2005. április 25-i éves beszédében mondta, hogy a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája a Szovjetunió összeomlása volt.

Ez különösen ironikus, ha ismerjük Putyin családjának történetét. A családja súlyosan megszenvedte a második világháborút. A bátyja a háború alatt halt meg, az édesanyja pedig majdnem éhen halt Leningrádban. A Szovjetunió mintegy 25 millió embert veszített a háborúban. Egy objektív történész számára a Nagy Honvédő Háború volt a 20. század legnagyobb katasztrófája. Putyin számára mégis a Szovjetunió felbomlása volt a legnagyobb tragédia. Ennek oka az, hogy Putyin és a KGB elitje számára a Szovjetunió jelentette azt a társadalmi és geopolitikai státuszt, amely különlegessé tette őket. A KGB a Kommunista Párt kardja és pajzsa volt. Ez tette őket a társadalom elitjévé.

Putyin számára ezért elfogadhatatlan, hogy Ukrajna önálló ország legyen. Ugyanez igaz a balti államokra is. A függetlenségük óta eltelt harminc évben hatalmas fejlődést értek el, miközben ha átnézünk a határon Fehéroroszországra vagy Oroszországra, egészen más képet látunk. Amikor a Baltikumban dolgoztam, tréfásan úgy neveztük az Oroszországba vagy Fehéroroszországba utazást, mintha „szovjet Disneyland” lenne – csak a horrorváltozat. Putyin egyszerűen nem tudja elfogadni, hogy ezek az országok függetlenek akarnak lenni. Ezért nem ér véget az ukrajnai háború a jelenlegi konfliktussal. Ez Putyin számára egy nagyobb konfliktus része: a Szovjetunió térképének újjáépítéséről szól, amelyben Ukrajna a legfontosabb darab.