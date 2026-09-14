Trump bejelentette: Oroszország és Ukrajna megállapodott

Oroszország és Ukrajna megállapodott abban, hogy nem mérnek csapásokat egymás energetikai infrastruktúrájára – írta Donald Trump hétfőn a Truth Socialön. Az amerikai elnök szerint Ukrajna vállalta, hogy nem támadja az orosz energetikai létesítményeket, Oroszország pedig ugyanezt ígérte Ukrajnának.

Oroszország: Trump szerint megállapodtak az energetikai infrastruktúra támadásának leállításáról Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump bejegyzésében ugyanakkor arról is írt, hogy a globális dízelárak emelkedése nem az Egyesült Államok Irán ellen vívott háborújához kapcsolódik, hanem az orosz–ukrán háború következménye.

Oroszország: Trump korábban az olajfinomítók támadásának leállítását kérte

Az amerikai elnök egy nappal korábban arra szólította fel Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz dízelüzemanyag-termelést érintő támadásokat. A Kreml akkor üdvözölte Trump kezdeményezését, Moszkva azonban nem tett egyértelmű ígéretet arra, hogy leállítja az ukrán gazdasági infrastruktúra elleni csapásokat abban az esetben, ha Kijev felhagy az orosz finomítók támadásával.

Trump mostani bejelentése szerint azonban mindkét fél vállalta az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetését. Ukrajna és Oroszország egyelőre nem kommentálta az amerikai elnök kijelentését, így azt sem tudni, pontosan milyen formában és milyen időtartamra szólhat a megállapodás.

Az elmúlt időszakban az energiaipari létesítmények rendszeresen váltak az orosz–ukrán háború célpontjaivá. A finomítók, olajtárolók és más energetikai létesítmények elleni támadások a frontvonaltól távol is komoly hatással lehetnek az üzemanyag-ellátásra és az energiaárakra.