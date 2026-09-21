Kadirov 99.85 százalékot kapott, háromnapos választáson van túl Oroszország

Oroszországban a várakozásoknak megfelelően a Vlagyimir Putyin által támogatott Egységes Oroszország végzett az élen a háromnapos parlamenti választáson, miközben az Európai Unió súlyos kritikát fogalmazott meg a voksolás miatt. Brüsszel szerint a választások tovább mélyítették a demokrácia leépülését, és újabb szankciókat helyezett kilátásba azokkal szemben, akik részt vettek a megszállt ukrán területeken tartott voksolásban vagy akadályozták a szabad választásokat.
Oroszország választási bizottsága a szavazatok több mint 90 százalékának feldolgozása után közölte az előzetes eredményeket.
Az Egységes Oroszország 57,86 százalékkal állt az első helyen, a második a Kommunista Párt lett 13,84 százalékkal, míg a Liberális Demokrata Párt 8,90 százalékot szerzett.
A Novije Ljudi, vagyis az Új Emberek pártja 7,94 százalékkal a negyedik helyen állt, míg az Igazságos Oroszország – Az Igazságért párt 4,95 százalékot ért el, vagyis éppen a parlamenti bejutási küszöb alatt volt. A többi párt közül a Nyugdíjasok Pártja 2,04, az Orosz Környezetvédelmi Párt 1,13, az Oroszország Kommunistái 0,86, a Rodina 0,72, a Közvetlen Demokrácia Pártja pedig 0,34 százalékon állt.
A végleges eredményeket az orosz Központi Választási Bizottság várhatóan szeptember 25-én vagy azt követően hirdeti ki.
Az EU szerint csak a demokrácia látszata maradt
Az Európai Unió közben már a választás után jelezte, hogy újabb szankciókra készül. Az intézkedések azokra irányulhatnak, akik részt vettek a megszállt ukrán területeken megtartott választások megszervezésében vagy jelöltként indultak, illetve azokra is, akiket Brüsszel szerint felelősség terhel a szabad és tisztességes választások lehetőségének oroszországi korlátozásáért.
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a szeptember 18. és 20. között megtartott orosz parlamenti választás a demokrácia folyamatos és egyre mélyebb erózióját mutatta. Kallas úgy fogalmazott, hogy Oroszországban már csak a demokrácia látszata maradt.
Brüsszel külön kiemelte a liberális Jabloko párt jelöltjeinek kizárását. Az uniós álláspont szerint
a Jabloko az egyik utolsó megmaradt ellenzéki politikai erő Oroszországban, és az egyetlen olyan párt, amely háborúellenes programmal indult volna a választáson.
Az EU szerint kizárásuk tovább szűkítette az orosz választók rendelkezésére álló politikai választási lehetőségeket.
Az Európai Unió azt is kifogásolta, hogy Oroszország nem hívott meg EBESZ-megfigyelőket a választásra. Brüsszel szerint ezzel a választók és az intézmények nem kaphattak független és pártatlan értékelést a voksolás lebonyolításáról.
Az EU nem ismeri el a megszállt ukrán területeken megtartott voksolást és eredményeit. Brüsszel szerint a
- Donyeck,
- Luhanszk,
- Zaporizzsja és
- Herszon régiók megszállt részein, valamint
- a Krímben és
- Szevasztopolban
tartott választások sértik Ukrajna szuverenitását és területi integritását, valamint a nemzetközi jogot.
Az Egységes Oroszország mindenhol az élen
A majdnem véglegesnek mondható adatok alapján az Egységes Oroszország nemcsak országos szinten, hanem a regionális választásokon is jelentős fölénnyel szerepelt. Novoszibirszk megyében a párt a listás szavazatok 42,91 százalékát szerezte meg, és a négy egyéni választókerületből háromban is győzött. Omszk megyében 44,72 százalékot kapott a regionális parlamenti választáson.
A távol-keleti Habarovszki határterületen az Egységes Oroszország 48,16 százalékkal végzett az első helyen, míg az Altaji Köztársaságban 43,94 százalékot ért el. Szahalin megyében a részvétel meghaladta a 48 százalékot.
A dél-oroszországi Dagesztánban még ennél is magasabb eredményt ért el a kormánypárt: a regionális parlamenti választáson 74 százalékot szerzett. A kurszki régióban 55,83 százalékot kapott.
Az egyéni körzetekben szintén több látványos eredmény született. Szaratov megyében Vjacseszlav Volodin, az Állami Duma elnöke az adatok 80,37 százalékos feldolgozottságánál 83,87 százalékkal vezetett. A megszállt Donyecki területen működő orosz választási rendszerben is az Egységes Oroszország jelöltjei kerültek az élre: Donyeckben Alekszandr Borodaj 60,35, Makejevkában Irina Kuksenova 69,53, Horlivkában pedig Szergej Makarov 62,38 százalékon állt.
A választás eredményeit ugyanakkor nemcsak az Európai Unió, hanem a Meduza által megszólaltatott, a Kremlhez közel álló források is vitatták. A lap szerint több régióban állami intézmények dolgozóira nyomást gyakorolhattak a részvétel érdekében, egyes helyeken pedig a vezetőknek nyomon kellett követniük, hogy alkalmazottaik és hozzátartozóik leadták-e voksukat.
A Meduza beszámolója szerint a részvétel hivatalosan 59 százalék fölött alakult, ami 2011 óta a legmagasabb érték. A lap forrásai szerint a Kreml politikai adminisztrációja már a választás előtt azt szerette volna elérni, hogy a részvétel meghaladja az 50 százalékot.
Az orosz választási eredmények alapján
az Egységes Oroszország legalább 208-at megnyert a 225 egyéni mandátumból, miközben a rendszerszintű ellenzék 16 körzetben jutott mandátumhoz.
A végleges számok azonban csak az összes jegyzőkönyv feldolgozása után válnak hivatalossá.
A választás egyik politikai célja az ukrajnai háborúban részt vevő katonák parlamentbe juttatása is volt. Vlagyimir Jakusev, az Egységes Oroszország főtitkára szerint 86 olyan jelölt jutott be az Állami Dumába, aki részt vett az úgynevezett „különleges katonai műveletben”.
Az Európai Unió szerint azonban mindez nem változtat azon, hogy a választás politikai környezete egyre kevésbé biztosít valódi versenyt. Brüsszel ezért újabb szankciókat helyezett kilátásba, miközben hangsúlyozta: nem ismeri el az ukrán területeken megrendezett orosz választásokat és azok eredményét.
Kadirov ismét rekordot döntött
Csecsenföldön Ramzan Kadirov szinte teljes egyetértéssel nyerte meg a köztársasági elnökválasztást. A Központi Választási Bizottság adatai szerint a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után a voksok 99,85 százalékát szerezte meg.
Kadirov 2007 óta vezeti Csecsenföldet, és ez volt a harmadik választása. 2021-ben a szavazatok 99,7 százalékát kapta, 2016-ban pedig 97,94 százalékos eredményt ért el.
A Meduza szerint Kadirov mostani eredménye még a csecsen választások mércéjével is rekordnak számít. A regionális és köztársasági választások történetében ennél magasabb arányt csak Ruszlan Ausov ért el, aki 1993-ban az ingusföldi elnökválasztáson a voksok 99,9 százalékát szerezte meg – igaz, akkor ő volt az egyetlen jelölt.