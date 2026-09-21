Kadirov 99.85 százalékot kapott, háromnapos választáson van túl Oroszország

Oroszországban a várakozásoknak megfelelően a Vlagyimir Putyin által támogatott Egységes Oroszország végzett az élen a háromnapos parlamenti választáson, miközben az Európai Unió súlyos kritikát fogalmazott meg a voksolás miatt. Brüsszel szerint a választások tovább mélyítették a demokrácia leépülését, és újabb szankciókat helyezett kilátásba azokkal szemben, akik részt vettek a megszállt ukrán területeken tartott voksolásban vagy akadályozták a szabad választásokat.

Oroszország: az EU új szankciókat ígér a vitatott parlamenti választás után (Fotó: Pexels)

Oroszország választási bizottsága a szavazatok több mint 90 százalékának feldolgozása után közölte az előzetes eredményeket.

Az Egységes Oroszország 57,86 százalékkal állt az első helyen, a második a Kommunista Párt lett 13,84 százalékkal, míg a Liberális Demokrata Párt 8,90 százalékot szerzett.

A Novije Ljudi, vagyis az Új Emberek pártja 7,94 százalékkal a negyedik helyen állt, míg az Igazságos Oroszország – Az Igazságért párt 4,95 százalékot ért el, vagyis éppen a parlamenti bejutási küszöb alatt volt. A többi párt közül a Nyugdíjasok Pártja 2,04, az Orosz Környezetvédelmi Párt 1,13, az Oroszország Kommunistái 0,86, a Rodina 0,72, a Közvetlen Demokrácia Pártja pedig 0,34 százalékon állt.

A végleges eredményeket az orosz Központi Választási Bizottság várhatóan szeptember 25-én vagy azt követően hirdeti ki.

Az EU szerint csak a demokrácia látszata maradt

Az Európai Unió közben már a választás után jelezte, hogy újabb szankciókra készül. Az intézkedések azokra irányulhatnak, akik részt vettek a megszállt ukrán területeken megtartott választások megszervezésében vagy jelöltként indultak, illetve azokra is, akiket Brüsszel szerint felelősség terhel a szabad és tisztességes választások lehetőségének oroszországi korlátozásáért.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a szeptember 18. és 20. között megtartott orosz parlamenti választás a demokrácia folyamatos és egyre mélyebb erózióját mutatta. Kallas úgy fogalmazott, hogy Oroszországban már csak a demokrácia látszata maradt.