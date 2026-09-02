Szürreális jelenetek az orosz tévében: kötelező a választási vita, így oldották meg - videók

A választási szabályok szerint az állami televízióknak biztosított ingyenes műsoridő legalább felét közös kampányrendezvényekre, például vitákra, kerekasztal-beszélgetésekre és politikai eszmecserékre kell fordítaniuk.
A Meduza szerint azonban a szabályozás ellenére a valódi politikai vita gyakorlatilag eltűnt az oroszországi választási kampányból.
Erre látványos példa történt Rjazanyban, ahol a Rosszija 1 televízió két egymást követő napon is megpróbálta összehívni az Állami Duma képviselőjelöltjeit.
Nem sok sikerrel.
Mindkét alkalommal hat üres hely várta a jelölteket a stúdióban. A műsorvezető a bevezetője után kénytelen volt elköszönni a nézőktől, mivel egyetlen meghívott politikus sem jelent meg.
Baskírföldön egy másik egészen különös jelenet játszódott le. A Kommunista Párt jelöltje, Bair Cerenov megjelent a stúdióban, és élő adásban szólította fel az Egyesült Oroszország jelöltjét, hogy vegyen részt a nyilvános vitán.
A politikus azonban nem tudta befejezni a mondandóját: az adást azonnal megszakították, és egy Mihail Misusztyin miniszterelnök részvételével zajló kormányülést kezdtek sugározni.
Volt, aki inkább csendben maradt
Más jelöltek egy köztes megoldást választottak: ugyan elmentek a televízióba, de érdemi vitába nem bonyolódtak.
A Közvetlen Demokrácia Pártjának jelöltje, Alekszej Csernov például mindössze 25 másodpercig válaszolt a műsorvezető kérdésére. Ezt követően további 35 másodpercig némán állt a kamera előtt.
A műsorvezető megpróbálta rávenni, hogy folytassa a beszédet.
„Talán eszébe jut még valami” – biztatta.
Csernov azonban közölte, hogy nem jut eszébe semmi más.
Az orosz választási viták jelenetei azóta gyorsan terjednek a közösségi médiában. A felvételek egy részét azonban a beszámolók szerint később törlik a televíziós csatornák, ezért aki látni akarja a legújabb abszurd jeleneteket, annak érdemes élőben követnie a műsorokat.
A jelenség nem teljesen új Oroszországban. Vlagyimir Putyin politikai pályafutása során gyakorlatilag soha nem vett részt választási vitákban, és az Egyesült Oroszország jelöltjei közül is sokan évek óta követik ezt a gyakorlatot.
A 2026-os kampányban így a törvény által előírt televíziós viták ugyan zajlanak, de sok esetben éppen a vita legfontosabb szereplői hiányoznak belőlük.