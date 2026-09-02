Szürreális jelenetek az orosz tévében: kötelező a választási vita, így oldották meg - videók

A választási szabályok szerint az állami televízióknak biztosított ingyenes műsoridő legalább felét közös kampányrendezvényekre, például vitákra, kerekasztal-beszélgetésekre és politikai eszmecserékre kell fordítaniuk.

Oroszország: üres stúdiók és néma jelöltek az orosz választási vitákon Forrás: Rosszija 1

A Meduza szerint azonban a szabályozás ellenére a valódi politikai vita gyakorlatilag eltűnt az oroszországi választási kampányból.

Erre látványos példa történt Rjazanyban, ahol a Rosszija 1 televízió két egymást követő napon is megpróbálta összehívni az Állami Duma képviselőjelöltjeit.

Nem sok sikerrel.

♨️В Рязани на дебатах в прямом эфире развернулась жесткая предвыборная борьба pic.twitter.com/KrlsH4madX — Рустем Адагамов (@adagamov) September 1, 2026

Mindkét alkalommal hat üres hely várta a jelölteket a stúdióban. A műsorvezető a bevezetője után kénytelen volt elköszönni a nézőktől, mivel egyetlen meghívott politikus sem jelent meg.

Baskírföldön egy másik egészen különös jelenet játszódott le. A Kommunista Párt jelöltje, Bair Cerenov megjelent a stúdióban, és élő adásban szólította fel az Egyesült Oroszország jelöltjét, hogy vegyen részt a nyilvános vitán.

A politikus azonban nem tudta befejezni a mondandóját: az adást azonnal megszakították, és egy Mihail Misusztyin miniszterelnök részvételével zajló kormányülést kezdtek sugározni.

Volt, aki inkább csendben maradt

Más jelöltek egy köztes megoldást választottak: ugyan elmentek a televízióba, de érdemi vitába nem bonyolódtak.

A Közvetlen Demokrácia Pártjának jelöltje, Alekszej Csernov például mindössze 25 másodpercig válaszolt a műsorvezető kérdésére. Ezt követően további 35 másodpercig némán állt a kamera előtt.

БОГ ТЫ МОЙ)) Вот это уровень дискуссии)



Дебаты на Первом канале, вещание на всю страну, прямой эфир



В студии представитель одной из партий, которую допустили до выборов чисто в качестве массовки



Ведущий задает вопрос, с которым *политик* справляется за 25 секунд: бу-бу-бу,… pic.twitter.com/KmYISWKfjo — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 31, 2026

A műsorvezető megpróbálta rávenni, hogy folytassa a beszédet.

„Talán eszébe jut még valami” – biztatta.

Csernov azonban közölte, hogy nem jut eszébe semmi más.

Az orosz választási viták jelenetei azóta gyorsan terjednek a közösségi médiában. A felvételek egy részét azonban a beszámolók szerint később törlik a televíziós csatornák, ezért aki látni akarja a legújabb abszurd jeleneteket, annak érdemes élőben követnie a műsorokat.

A jelenség nem teljesen új Oroszországban. Vlagyimir Putyin politikai pályafutása során gyakorlatilag soha nem vett részt választási vitákban, és az Egyesült Oroszország jelöltjei közül is sokan évek óta követik ezt a gyakorlatot.

A 2026-os kampányban így a törvény által előírt televíziós viták ugyan zajlanak, de sok esetben éppen a vita legfontosabb szereplői hiányoznak belőlük.