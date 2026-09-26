Milliós tömeg várja XIV. Leót: 18 év után ez az első hivatalos pápai látogatás Franciaországban

XIV. Leó pápa egzisztenciális aggályokat vetett fel a tudományos fejlődéssel, az élettel és az emberi jogokkal kapcsolatban az Élysée-palotában tartott nyitóbeszédében, amelyet Emmanuel Macron elnök előtt mondott el, majd az UNESCO – az ENSZ kulturális és oktatási szervezetének – székházában a diplomaták előtt is beszélt.

XIV. Leó pápa Párizsban Fotó: MAEVA DESTOMBES / Hans Lucas

A pápa kijelentette, hogy a nukleáris elrettentés doktrínája „téves”, mivel csupán új fegyverkezési versenyt szít.

A béke nem a hatalmi egyensúly, hanem a párbeszéd és az igazságosság révén épül fel napról napra

– mondta.

XIV. Leó pápa, Emmanuel Macron és Brigitte Macron Fotó: TELMO PINTO / NurPhoto

Tizennyolc év után látogatott hivatalosan a pápa Franciaországba

Az ország egész területén harangok szólaltak meg, amikor a pápa repülőgépe leszállt a párizsi Orly repülőtéren, és várhatóan több mint egymillió ember várja majd őt a francia főváros utcáin. Tizennyolc év után ez az első hivatalos pápai látogatás Franciaországban. Ferenc pápa 12 éves pápasága alatt többször is elutasította, hogy hivatalos állami látogatást tegyen Franciaországban, és nem volt hajlandó részt venni az újjáépített Notre-Dame-székesegyház 2024-es felszentelésén sem (Ferenc pápa hivatali ideje alatt egyébként járt francia területen többször is, de egyik sem volt hivatalos látogatás.)

Macron szerint Leó pápa látogatása a „remény forrását” jelenti sok francia számára.

Franciaország a béke, a hatékony multilateralizmus, a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának tiszteletben tartása mellett áll … mert minden élet egyenlő értékű, és minden népet meg kell védeni

– mondta a francia elnök, aki meglepetten nyugtázta, hogy XIV. Leó pápa franciául köszöntötte őt. Macron megköszönte a pápának a látogatást, és így szólt:

Hosszú látogatásra érkezett hozzánk, időt szán ránk, és ez megható

– fogalmazott Macron, megköszönve a pápai látogatást.

„Egy olyan köztársasági elnök számára, mint Macron, aki mandátumának végéhez közeledik, fontos lehet a pápa mellett állni, és egy részét magára vonni a pápa népszerűségének” – mondta Charles Mercier, a párizsi EPHE egyetem katolikus történelem és szociológia tanszékének igazgatója.