Milliós tömeg várja XIV. Leót: 18 év után ez az első hivatalos pápai látogatás Franciaországban

XIV. Leó pápa egzisztenciális aggályokat vetett fel a tudományos fejlődéssel, az élettel és az emberi jogokkal kapcsolatban az Élysée-palotában tartott nyitóbeszédében, amelyet Emmanuel Macron elnök előtt mondott el, majd az UNESCO – az ENSZ kulturális és oktatási szervezetének – székházában a diplomaták előtt is beszélt.
A pápa kijelentette, hogy a nukleáris elrettentés doktrínája „téves”, mivel csupán új fegyverkezési versenyt szít.
A béke nem a hatalmi egyensúly, hanem a párbeszéd és az igazságosság révén épül fel napról napra
– mondta.
Tizennyolc év után látogatott hivatalosan a pápa Franciaországba
Az ország egész területén harangok szólaltak meg, amikor a pápa repülőgépe leszállt a párizsi Orly repülőtéren, és várhatóan több mint egymillió ember várja majd őt a francia főváros utcáin. Tizennyolc év után ez az első hivatalos pápai látogatás Franciaországban. Ferenc pápa 12 éves pápasága alatt többször is elutasította, hogy hivatalos állami látogatást tegyen Franciaországban, és nem volt hajlandó részt venni az újjáépített Notre-Dame-székesegyház 2024-es felszentelésén sem (Ferenc pápa hivatali ideje alatt egyébként járt francia területen többször is, de egyik sem volt hivatalos látogatás.)
Macron szerint Leó pápa látogatása a „remény forrását” jelenti sok francia számára.
Franciaország a béke, a hatékony multilateralizmus, a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának tiszteletben tartása mellett áll … mert minden élet egyenlő értékű, és minden népet meg kell védeni
– mondta a francia elnök, aki meglepetten nyugtázta, hogy XIV. Leó pápa franciául köszöntötte őt. Macron megköszönte a pápának a látogatást, és így szólt:
Hosszú látogatásra érkezett hozzánk, időt szán ránk, és ez megható
– fogalmazott Macron, megköszönve a pápai látogatást.
„Egy olyan köztársasági elnök számára, mint Macron, aki mandátumának végéhez közeledik, fontos lehet a pápa mellett állni, és egy részét magára vonni a pápa népszerűségének” – mondta Charles Mercier, a párizsi EPHE egyetem katolikus történelem és szociológia tanszékének igazgatója.
XIV. Leó az élet fontosságáról, a keresztény gyökerekről is beszélt
XIV. Leó az életről szóló magasabb rendű kérdésekre hívja fel a figyelmet. Ellentétben Ferenc pápával, aki szívesen utazott a Rómától távoli kis katolikus közösségekbe, Leo nagy hangsúlyt fektet arra, hogy felhívja a figyelmet Európa keresztény gyökereire, és azokat újraélessze. Arra törekszik, hogy terjeszthesse az egyház üzenetét az emberi élet értékéről és méltóságáról egy olyan országban, ahol 2024-ben az abortuszhoz való jogot alkotmányba foglalták, és ahol a törvényhozók nemrég véglegesen jóváhagytak egy törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő felnőttek számára az eutanáziát.
A francia katolikus egyházi vezetés határozottan ellenezte ezeket az intézkedéseket, összhangban azzal a katolikus tanítással, miszerint az emberi életet a fogantatástól a természetes halálig védeni és megóvni kell.
Franciaországban a katolikus egyház elvesztette befolyását az etikai kérdésekben, tekintettel a francia alkotmányban rögzített szigorú szekularizmusra, vagyis az állam és az egyház, valamint a politikai döntéshozatal és a vallási intézmények szétválasztására.
Macronnak, valamint más kormányzati és diplomáciai vezetőknek tartott beszédében XIV. Leó emlékeztette Franciaországot „mély keresztény gyökereire”, és arra szólította fel a franciákat, hogy ne feledjék: az élethez való jog „minden más emberi jog elengedhetetlen alapja”.
A pápa a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével kapcsolatos aggodalmairól is beszélt
Az emberi élet méltóságával és az emberiséggel kapcsolatos aggodalma kiterjedt a mesterséges intelligencia által jelentett fenyegetésekre is.
A paradoxon egyre nyilvánvalóbbá válik: miközben a »intelligenciát« a számítógépes rendszereknek tulajdonítjuk, nehezen ismerjük el az emberek elidegeníthetetlen méltóságát, akiknek életét a hatékonyság kritériuma alapján ítélik meg, és akiket, ha már nem tartanak produktívnak, elutasítanak és eldobnak
– mondta.
Pápaságának kezdetétől fogva Leó pápa a mesterséges intelligenciát az emberiség előtt álló legnagyobb kihívások egyikének tartotta. Első enciklikáját ennek a témának szentelte, „Magnificent Humanity”, „A csodálatos emberiség címmel”, amelyben szigorú szabályozásra szólított fel, és arra, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztői a profit helyett a közjót szolgálják.
A katolikus egyhátfő emellett arra is felszólította a mesterséges intelligencia fejlesztőit és a szabályozásukért felelős politikai vezetőket, hogy lassítsanak.
Ha el akarjuk kerülni, hogy elveszítsük emberségünket egy olyan »gépek paradicsomában«, amely betör a mindennapi életünkbe és meghatározza azt, akkor sürgősen szükség van az etikai megkülönböztető képességre és az erkölcsi jó felismerésére irányuló oktatásra
– mondta. Párizsba tartó útja során újságíróknak nyilatkozva Leo elmondta, örül annak, hogy üzenete meghallgatásra talál, és reméli, hogy a Vatikán által a technológiai vállalatokkal kezdeményezett párbeszéd folytatódni fog.
„Úgy gondolom, hogy a saját szemszögükből nézve sokan közülük nagyon nyitottak arra, hogy olyan megoldásokat keressenek, amelyek biztosítják, hogy a mesterséges intelligencia ne szorítsa ki, illetve végső soron ne pusztítsa el az emberiséget, hanem inkább az emberek szolgálatában álló eszköz legyen” – mondta.