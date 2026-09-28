— Sajnos, jelenleg újra fellángolt a háború, még Európában is, ahol az értelmetlen mészárlás naponta számtalan civil áldozatot követel – mondta a katolikus egyházfő a kelet-franciaországi Metzben politikai és vallási vezetők előtt tartott beszédében, anélkül, hogy megnevezte volna Ukrajnát.

XIV. Leó pápa: Bizonyos álláspontokat fel kell áldozni a béke érdekében Európában

Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Elengedhetetlen, hogy türelmes párbeszédet folytassunk, bátorságot tanúsítsunk a tárgyalások során, és készen álljunk arra, hogy bizonyos álláspontokat feláldozzunk a béke érdekében

– tette hozzá a pápa, aki Emmanuel Macron francia elnök jelenlétében beszélt.

Az emberi kapcsolatok, az államok közötti emberi kapcsolatok egyre barbárabbá válnak (...) a szó értékét megvetik, ehelyett hazugságokkal és megtévesztéssel kérkednek

– fogalmazott.

A pápa szerint Európa a történelme miatt vethet véget ennek az ördögi körnek.

Az elmúlt 80 évben (Európa) nagyrészt bebizonyította, hogy lehetséges eltérő véleményeket, követeléseket és érdekeket érvényesíteni, ha inkább találkozunk, nem pedig szembeszállunk

– fogalmazott.

Európa meg tudja állítani ezt a spirált a másik iránti tisztelettel, amelyet sikerült gyakorolnia és megőriznie

– hívta fel a figyelmet, méltatva a nemzetközi jogot és a multilaterális megoldásokat mint a „legjobb ellenszert a dominálási szándék ellen”.

Az európai alapítók, köztük Robert Schuman (1886-1963) és az olasz Alcide De Gasperi (1881-1954) említésével XIV. Leó a béke aktív alkalmazása mellett érvelt.

Ma fel kell tennünk a kérdést, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világbéke előmozdítására, vagy csak a háború borzalmainak elfojtására törekszünk, hogy jobban felkészüljünk arra, amiről azt feltélezzük, hogy bekövetkezhet

– mondta a pápa.

A menekülteket és a migránsokat illetően úgy vélte, hogy Európa egy „új szakasz előtt áll találkozásainak hosszú történetében„.

Meg kell érteni a történelmi jelentőségét annak, ami történik, vagyis egy eddig soha nem látott találkozást a népek és kultúrák között, amely a gyökereink kreatív újrafelfedezésére és egyúttal a másik figyelmes meghallgatására invitál minket

– mondta a pápa.