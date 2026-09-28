Putyin megfenyegette Ukrajnát, most mindent megtorol

Dmitrij Peskov hétfőn arról beszélt, hogy a jelenlegi orosz katonai műveletek megtorlást jelentenek az Ukrajna által az elmúlt hónapokban végrehajtott támadásokért.
Peskov szerint Ukrajna most fizeti meg saját támadásainak árát
Ukrajnának meg kell fizetnie az elmúlt hónapokban történt cselekmények árát. Ez történik most
– fogalmazott a Kreml szóvivője, hozzátéve, hogy az orosz fegyveres erők folytatják a háborút.
Vlagyimir Putyin korábban azt állította, hogy Moszkva kész lett volna újraindítani a béketárgyalásokat az oroszországi parlamenti választás után. Az orosz elnök ugyanakkor azzal vádolta Ukrajnát, hogy a voksolás idején nagyszabású támadást hajtott végre Moszkva ellen, valamint szavazóhelyiségeket vett célba.
Putyin a Szentpétervár ellen, egy júniusi gazdasági fórum idején végrehajtott ukrán dróntámadást is felhozta. Pénteken azt mondta, hogy
a háború lezárását célzó javaslatok továbbra is napirenden vannak, Oroszországnak azonban előbb mérlegelnie kell saját érdekeit.
A felek közötti diplomáciai egyeztetések közben sem szüneteltek a támadások: Moszkva és Kijev egyaránt fokozta a másik fél infrastruktúrája elleni légicsapásokat.