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Kisiklott egy veszélyes anyagot szállító tehervonat Kőbányán

dmitrij peskov

Putyin megfenyegette Ukrajnát, most mindent megtorol

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Ukrajnának meg kell fizetnie az elmúlt hónapokban Oroszország ellen végrehajtott támadások árát – jelentette ki Dmitrij Peskov. A Kreml szóvivője szerint az orosz hadsereg tovább folytatja a kijelölt ukrajnai célpontok elleni csapásokat.
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dmitrij peskovukrajnaputyinoroszország

Dmitrij Peskov hétfőn arról beszélt, hogy a jelenlegi orosz katonai műveletek megtorlást jelentenek az Ukrajna által az elmúlt hónapokban végrehajtott támadásokért.

peskov
Peskov: Ukrajna büntetése még nem ért véget. Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Peskov szerint Ukrajna most fizeti meg saját támadásainak árát

Ukrajnának meg kell fizetnie az elmúlt hónapokban történt cselekmények árát. Ez történik most

fogalmazott a Kreml szóvivője, hozzátéve, hogy az orosz fegyveres erők folytatják a háborút.

Vlagyimir Putyin korábban azt állította, hogy Moszkva kész lett volna újraindítani a béketárgyalásokat az oroszországi parlamenti választás után. Az orosz elnök ugyanakkor azzal vádolta Ukrajnát, hogy a voksolás idején nagyszabású támadást hajtott végre Moszkva ellen, valamint szavazóhelyiségeket vett célba.

Putyin a Szentpétervár ellen, egy júniusi gazdasági fórum idején végrehajtott ukrán dróntámadást is felhozta. Pénteken azt mondta, hogy 

a háború lezárását célzó javaslatok továbbra is napirenden vannak, Oroszországnak azonban előbb mérlegelnie kell saját érdekeit.

A felek közötti diplomáciai egyeztetések közben sem szüneteltek a támadások: Moszkva és Kijev egyaránt fokozta a másik fél infrastruktúrája elleni légicsapásokat.

 

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