Putyin megfenyegette Ukrajnát, most mindent megtorol

Dmitrij Peskov hétfőn arról beszélt, hogy a jelenlegi orosz katonai műveletek megtorlást jelentenek az Ukrajna által az elmúlt hónapokban végrehajtott támadásokért.

Peskov: Ukrajna büntetése még nem ért véget. Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Peskov szerint Ukrajna most fizeti meg saját támadásainak árát

Ukrajnának meg kell fizetnie az elmúlt hónapokban történt cselekmények árát. Ez történik most

– fogalmazott a Kreml szóvivője, hozzátéve, hogy az orosz fegyveres erők folytatják a háborút.

Vlagyimir Putyin korábban azt állította, hogy Moszkva kész lett volna újraindítani a béketárgyalásokat az oroszországi parlamenti választás után. Az orosz elnök ugyanakkor azzal vádolta Ukrajnát, hogy a voksolás idején nagyszabású támadást hajtott végre Moszkva ellen, valamint szavazóhelyiségeket vett célba.

Putyin a Szentpétervár ellen, egy júniusi gazdasági fórum idején végrehajtott ukrán dróntámadást is felhozta. Pénteken azt mondta, hogy

a háború lezárását célzó javaslatok továbbra is napirenden vannak, Oroszországnak azonban előbb mérlegelnie kell saját érdekeit.

A felek közötti diplomáciai egyeztetések közben sem szüneteltek a támadások: Moszkva és Kijev egyaránt fokozta a másik fél infrastruktúrája elleni légicsapásokat.