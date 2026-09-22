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Orbán Balázs

Orbán Balázs lehet a tűzfal egyik lebontója az EP-ben a Politico szerint

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A hamarosan Brüsszelben kezdő politikus a lap szerint fontos feladatot láthat el. A Politico szerint Orbán Balázs és a holland Marieke Ehlers lehetnek azok, akik a velük szemben az Európai Néppárt által emelt „tűzfalat” lebonthatják.
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Orbán BalázsPoliticoEurópai Parlament

Orbán Balázst is azok közé az EP-képviselők közé sorolta a Politico brüsszeli hírportál, akik a következő időszakban fontos szerepet tölthetnek be a testület politikai erőviszonyainak alakításában. A miniszterelnök korábbi politikai igazgatóját a hírportál Marieke Ehlersszel együtt, a Patrióták Európáért frakció holland képviselőjével együtt emelte ki, és „a tűzfal lebontóiként” jellemezte.

Politico
A Politico Orbán Balázst a tűzfal lebontói közé sorolta Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Orbán Balázs kedden lemondott parlamenti mandátumáról, mivel szeptember végén foglalja el helyét az Európai Parlamentben egy, a magyar Országgyűlésbe visszatérő kollégája, Szekeres Pál mandátumát veszi át. A hírportál szerint érkezésével a Patrióták frakció újabb tapasztalt politikai szakemberrel erősödik.

Azt írják, a magyar képviselők köztudottan kiválóan kiismerik magukat a parlament működésében, és képesek saját javukra fordítani annak mechanizmusait. Orbán Balázs a lap szerint Gál Kingával, a Patrióták Európáért másik befolyásos magyar képviselőjével dolgozhat együtt az Európai Parlament félidős tisztújítását megelőző időszakban.

A frakció arra igyekszik rávenni az Európai Néppártot (EPP), hogy bontsa le a velük szemben emelt „tűzfalat”, és tegye lehetővé számukra a vezető tisztségek elnyerését

– vélekedett a portál.

A Politico Orbán Balázs mellett Marieke Ehlers szerepét is kiemelte. A holland politikus feladata a frakció közös álláspontjának kialakítása és a plenáris ülések munkájának előkészítése. Ehlers az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságában a parlamenti szabályok módosításán dolgozik. A Patrióták álláspontja szerint a jelenlegi szabályokat arra is felhasználják, hogy a képviselőcsoportot kiszorítsák a döntéshozatalból.

A hírportál összeállítása az Európai Parlament következő időszakának politikai erőviszonyait vizsgálva több frakció meghatározó, illetve a háttérben jelentős befolyással rendelkező politikusait mutatta be. A lap szerint a parlament félidős tisztújítása és az EPP, a szociáldemokraták, valamint a jobboldali frakciók közötti együttműködés alakulása meghatározó lehet az intézmény következő éveire nézve.

 

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