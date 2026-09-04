Ezt nem láttuk jönni: Zelenszkij embere rendszeresen beszélt a Putyin ellen lázadó Prigozsinnal

Kirill Budanov a The New York Timesnak adott interjúban erősítette meg, hogy a GUR vezetőjeként rendszeresen beszélt Jevgenyij Prigozsinnal, a Wagner-csoport alapítójával. Kapcsolatuk nem sokkal a Wagner 2023-as lázadása előtt szakadt meg, arról azonban Budanov nem árult el részleteket, hogy pontosan miről tárgyaltak. Korábban hivatalosan nem közölték, hogy Kirilo Budanov és Jevgenyij Prigozsin kapcsolatban állt volna egymással –számolt be a Meduza.

Jevgenyij Prigozsin korábban alkut ajánlhatott Ukrajnának. Erről Kirilo Budanov, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője beszélt, aki korábban a védelmi minisztérium katonai hírszerzését vezette (A képen egy férfi segít egy fiúnak megvizsgálni egy régi harckocsit, amelyet a Wagner-csoport zászlajával díszítettek fel a donyecki Lenin Komszomol parkban. A fotó 2023. október 1-jén készült, amikor Jevgenyij Prigozsin halálának 40. napjáról emlékeztek meg az ortodox hagyomány szerint) Fotó: STRINGER / AFP

Jevgenyij Prigozsin korábban alkut ajánlhatott Ukrajnának

A The Washington Post már 2023-ban arról írt, hogy Prigozsin alkut ajánlott az ukrán katonai hírszerzés képviselőinek. A lap forrásai szerint az orosz csapatok állásairól adott volna információkat, ha Ukrajna kivonja katonáit Bahmut térségéből.

Prigozsin akkor gúnyosan reagált az értesülésre, és azt állította, nincs mit titkolnia a külföldi titkosszolgálatok előtt. Jevgenyij Prigozsin 2023 augusztusában repülőgép-szerencsétlenségben halt meg, két hónappal azután, hogy Wagner-zsoldosaival fellázadt az orosz katonai vezetés ellen. Kirilo Budanov 2026 januárja óta vezeti Ukrajna Elnöki Hivatalát, előtte hat éven keresztül irányította a GUR-t, vagyis az ukrán védelmi minisztérium katonai hírszerzését.