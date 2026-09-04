Ezt nem láttuk jönni: Zelenszkij embere rendszeresen beszélt a Putyin ellen lázadó Prigozsinnal

Kirill Budanov a The New York Timesnak adott interjúban erősítette meg, hogy a GUR vezetőjeként rendszeresen beszélt Jevgenyij Prigozsinnal, a Wagner-csoport alapítójával. Kapcsolatuk nem sokkal a Wagner 2023-as lázadása előtt szakadt meg, arról azonban Budanov nem árult el részleteket, hogy pontosan miről tárgyaltak. Korábban hivatalosan nem közölték, hogy Kirilo Budanov és Jevgenyij Prigozsin kapcsolatban állt volna egymással –számolt be a Meduza.
Jevgenyij Prigozsin korábban alkut ajánlhatott Ukrajnának
A The Washington Post már 2023-ban arról írt, hogy Prigozsin alkut ajánlott az ukrán katonai hírszerzés képviselőinek. A lap forrásai szerint az orosz csapatok állásairól adott volna információkat, ha Ukrajna kivonja katonáit Bahmut térségéből.
Prigozsin akkor gúnyosan reagált az értesülésre, és azt állította, nincs mit titkolnia a külföldi titkosszolgálatok előtt. Jevgenyij Prigozsin 2023 augusztusában repülőgép-szerencsétlenségben halt meg, két hónappal azután, hogy Wagner-zsoldosaival fellázadt az orosz katonai vezetés ellen. Kirilo Budanov 2026 januárja óta vezeti Ukrajna Elnöki Hivatalát, előtte hat éven keresztül irányította a GUR-t, vagyis az ukrán védelmi minisztérium katonai hírszerzését.
Megszólalt a halott Prigozsin anyja, kitálalt Putyinról is
Két évvel Jevgenyij Prigozsin halála után édesanyja egy interjúban elmondta: figyelmeztette fiát, ne vonuljon Moszkvába. Három évvel ezelőtt Prigozsin rövid lázadást vezetett az orosz hadsereg ellen, amely végül meghiúsult.
Kicsoda Jevgenyij Prigozsin és mi az a Wagner?
Jevgenyij Prigozsin a Szovjetunió összeomlása utáni zűrzavaros években vált vagyonos üzletemberré. Éttermi vállalkozásaiból szerezte első millióit, később pedig létrehozta a Wagner-csoportot, amely zsoldosokat alkalmazott, katonai szolgáltatásokat nyújtott, és több országban nyersanyag-kitermelésben, valamint energiaüzletekben is érdekelt volt.