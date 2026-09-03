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Rettegnek Putyintól: atomháborúra készülnek a finnek, ezrek vonultak óvóhelyre

58 perce
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Több mint 2000 ember vett részt Európa második világháború óta legnagyobb civilvédelmi gyakorlatán a finnországi Kuopióban. A résztvevők olyan helyzetet szimuláltak, amelyben Oroszország támadása miatt rakétacsapások fenyegetnek, miközben kibertámadások bénítják meg az áram- és vízellátást.
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putyinfinnországgyakorlat

A gyakorlat központja egy sziklába vájt óvóhely volt, amelyet vegyi, biológiai és nukleáris támadás esetére is kialakítottak. A finn sorkatonák sugárzási szinteket mértek, miközben több száz ember éjszakára is a menedékhelyen maradt.

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Ezrek vonultak óvóhelyre Finnországban Putyin miatt. Fotó: MATIAS HONKAMAA / Lehtikuva

Félnek Putyintól:Atomháborúra készülnek a finnek

Finnország több mint 830 mérföldes, vagyis mintegy 1340 kilométeres határon osztozik Oroszországgal, és 2023-ban csatlakozott a NATO-hoz. A finn hatóságok szerint ugyanakkor nemcsak a hagyományos katonai támadásokra kell felkészülni, hanem a kibertámadásokra, szabotázsakciókra és az infrastruktúra elleni támadásokra is.

A gyakorlat egyik fontos üzenete, hogy a lakosságnak legalább 72 órán keresztül akkor is képesnek kell lennie önmagáról gondoskodni, ha elmegy az áram vagy ihatatlanná válik a víz.

Participants knit inside a shelter during the Shelter 2026 civil emergency and defence exercise in Kuopio, Finland, on September 2, 2026. The civil emergency and defence exercise is designed to test the protection of large numbers of people and the emergency response to major disruptions, while strengthening coordination between authorities and regional partners, as well as command structures, decision-making, situational awareness and communications when day-to-day societal functions are disrupted. (Photo by Matias Honkamaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT
Fotó: MATIAS HONKAMAA / Lehtikuva

A finnek a saját történelmük miatt is komolyan veszik az orosz fenyegetést. Az ország a Szovjetunióval vívott háborúkban területe mintegy 11 százalékát veszítette el, és több mint 400 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát.

 

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