Rettegnek Putyintól: atomháborúra készülnek a finnek, ezrek vonultak óvóhelyre

A gyakorlat központja egy sziklába vájt óvóhely volt, amelyet vegyi, biológiai és nukleáris támadás esetére is kialakítottak. A finn sorkatonák sugárzási szinteket mértek, miközben több száz ember éjszakára is a menedékhelyen maradt.

Ezrek vonultak óvóhelyre Finnországban Putyin miatt. Fotó: MATIAS HONKAMAA / Lehtikuva

Félnek Putyintól:Atomháborúra készülnek a finnek

Finnország több mint 830 mérföldes, vagyis mintegy 1340 kilométeres határon osztozik Oroszországgal, és 2023-ban csatlakozott a NATO-hoz. A finn hatóságok szerint ugyanakkor nemcsak a hagyományos katonai támadásokra kell felkészülni, hanem a kibertámadásokra, szabotázsakciókra és az infrastruktúra elleni támadásokra is.

A gyakorlat egyik fontos üzenete, hogy a lakosságnak legalább 72 órán keresztül akkor is képesnek kell lennie önmagáról gondoskodni, ha elmegy az áram vagy ihatatlanná válik a víz.

Fotó: MATIAS HONKAMAA / Lehtikuva

A finnek a saját történelmük miatt is komolyan veszik az orosz fenyegetést. Az ország a Szovjetunióval vívott háborúkban területe mintegy 11 százalékát veszítette el, és több mint 400 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát.