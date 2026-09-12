„Ez háborút jelent” – Putyin nyíltan megfenyegette Európát

Putyin és az orosz légitámadások egyre nagyobb nyomás alá helyezik Ukrajnát. Moszkva ballisztikus rakétákkal és sugárhajtású drónokkal igyekszik áttörni az ország védelmét, miközben a tél előtt az energetikai hálózatot is támadja.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Pusztító orosz támadások után érkezett Putyin baljós figyelmeztetése

Ivan Fedorov regionális vezető szerint Zaporizzsja egyik lakónegyedét éjszaka orosz drónok érték. Két ember meghalt, egy pedig megsebesült. Krivij Rihben egy halálos áldozata és három sérültje volt a csapásoknak.

Odesszában és környékén 35 ember sebesült meg az Oleh Kiper regionális vezető által „tömeges támadásnak” nevezett akcióban. Találat ért egy lakótoronyházat is, amelynek felső szintjei teljesen megsemmisültek.

Putyin az indiai BRICS-csúcstalálkozón beszélt arról, milyen következménnyel járna európai katonák Ukrajnába küldése.

Most arról beszélnek, hogy csapatokat küldenének Ukrajnába. Ez háborút jelent Oroszországgal

– jelentette ki.

Több európai vezető korábban támogatásáról biztosított egy esetleges békefenntartó erőt, Moszkva azonban ezt többször elfogadhatatlannak nevezte.

Putyin ugyanakkor tagadta, hogy Oroszország fenyegetést jelentene Európára.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az ukrán–lengyel és az ukrán–moldovai határnál történt közelmúltbeli incidensek az erősödő orosz provokációk előjelei lehetnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben közölte: találkozna Putyinnal, ha mindkettőjüket meghívnák a decemberi, miami G20-csúcsra. A Kreml szerint Putyin részvételéről még nem tárgyaltak. Dmitrij Peszkov szóvivő ismét azt mondta: ha Zelenszkij találkozni akar az orosz elnökkel, Moszkvába utazhat. Kijev ezt korábban elutasította.